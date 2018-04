Lidé často netuší, proti čemu jsou pojištěni

Dohadování s likvidátorem škod často vede k vystřízlivění z představy o rozsahu pojištění, která dříve zůstala ukryta v labyrintu podmínek a výjimek pojistné smlouvy.



Máte dům u vody? Smůla!



Chránit majetek proti povodni znamená uzavřít pojistku na dům i domácnost, čili vnitřní vybavení. Je možné uzavřít buď každou zvlášť, nebo vše v jedné smlouvě (viz tabulka). Pojištění běžného domku na tři miliony a vnitřního vybavení na 700 tisíc vyjde ročně dohromady zhruba na tři tisíce korun. To ovšem platí pro místa, která nejsou v záplavové oblasti a velká voda se do sklepů běžně nedostává. Obyvatelům břehů řek, kterým záplavy nejvíce hrozí, se "luxusu" pojistky ani nemusí dostat. "Když je objekt v povodňovém pásmu, musí se vše individuálně posoudit a riziko buď přijmeme, nebo ne," uvedl mluvčí pojišťovny Kooperativa Marek Vích. Potíže s uzavřením smlouvy mohou mít především lidé, které za posledních deset let velká voda zasáhla. Uzavře-li pojišťovna smlouvu s klientem v rizikové oblasti, ten musí obvykle počítat s vyšší cenou. "Pokud byla stavba v minulosti postižena záplavou, můžeme dát rizikovou přirážku. To může znamenat i násobky běžné ceny," uvedl mluvčí České pojišťovny Richard Kapsa.



Různé podoby živlů



Vodou se v současné době domů brodí i ti, kteří by si ji ve vztahu k obydlí jako nebezpečný živel donedávna nepřipouštěli. Katastrofou pro dům a jeho vybavení totiž může být podle pojistných podmínek vichřice, povodeň či záplava, blesk, oheň, výbuch, spadlý strom a podobně. Klient si samozřejmě může - v závislosti na ochotě platit pojistné - vybrat, proti kterým živlům se pojistí. "Obecně je nutné smlouvy pečlivě studovat. U některých smluv je třeba jasně řečeno, že se nevztahují na záplavy. To je pak nutné pojistit zvlášť," uvedl Kapsa. Rozdíl může být i v tom, zda je člověk pojištěn proti povodni, či záplavám. "Jsou v tom nuance stejně jako o u vichřice, kde je různě definována rychlost větru," uvedl Vích. Povodeň je podle něj to, co přijde s povodňovou vlnou, kdežto záplava je voda, která stojí na rozšířeném území. Při živelní pohromě pak vznikají vypjaté disputace mezi klientem a "pojišťovákem" o tom, co vlastně smlouva kryje a o čem klient byl, či nebyl poučen. Ještě vyšší alchymii představují pojistky podnikatelů a průmyslových firem, jejichž cena se stanovuje individuálně. "Záleží na umístění firmy, na vybavení, zásobách a podobně," dodal Kapsa.



Pojistky často nestačí



Pojišťovací agent po opadnutí vody odhadne škody a vyplatí zálohy. Některé škody se však objeví později. Provlhlé zdi může poškodit třeba až příchod zimy. "Když se do roka vyplatí devadesát procent škod, lze to považovat za úspěch," uvedl Vích. Obecným problémem českého trhu je navíc takzvané "podpojištění". Staré smlouvy totiž kryjí hodnotu budov a vybavení v jejich původních cenách, které neodpovídají těm současným. Vyplacené peníze pak na obnovu zničeného majetku zdaleka nepostačují.



***

Kolik stojí základní pojištění škod



* Pojištění domu: zděný jednopatrový dům (zast. plocha 110 m 2)



Pojistná částka 3 300 000 korun

Sleva 5 % za mimopovodňovou oblast

Roční pojistné 2038 korun



* Pojištění domácnosti: středně velké město (Kolín, Č. Krumlov)

Pojistná částka 400 000

Roční pojistné 1320



* Pojištění obou případů v "balíčku"

Roční pojistné:



dům 1881 korun,

domácnost 1200 korun