Lidé chtějí do předčasného důchodu stále častěji

Důvodem je situace na trhu práce. Zaměstnavatelé radši sáhnou po mladém uchazeči, jehož lze "předělat", než by přijali staršího, který už má pracovní návyky a těžko je mění.

"Je to velká škoda, lidé nad 50 let patří mezi nejkvalifikovanější a nejspolehlivější pracovníky. Mají své kvality – zaměstnavatelé by jim měli dát šanci," říká Iva Holmerová z Gerontologického centra v Praze.

Starší ročníky jsou mladým na obtíž

Do předčasného důchodu odcházejí především ti méně kvalifikovaní. "Existují i opačné případy – vzdělaní lidé, kteří nemohou najít práci. Je to ztráta pro celou společnost a dotváří to obraz ageistického klimatu. Ageismus je diskriminace z důvodu věku," dodává Iva Holmerová.

Podle některých vědeckých studií je na tom Česko v hodnocení starších lidí skoro nejhůře v Evropě. Právě v tuzemsku si nejvíce mladých myslí, že starší lidé jsou spíše na obtíž.

Předčasný důchod je vyplácen necelému půl milionu lidí. Jedním z nich je i Hana Kubicová, která do něj nastoupila od září. "Ve škole propouštěli, a protože jsem se cítila vyhořelá, odešla jsem. Na podpoře jsem být nechtěla, tak jsem se rozhodla jít do předčasného důchodu. Do starobní penze mi zbývá devět měsíců," vysvětluje.

Předčasná penze je v průměru nižší o dva tisíce korun

Předčasný důchod znamená menší penzi. Průměrně je částka o dva tisíce korun měsíčně nižší než u starobního důchodu. Loni byl průměrný starobní důchod u mužů zhruba 12 500 korun, muži v předčasném důchodu dostávali deset a půl tisíce. Stejně tak u žen – ty, jež odešly v řádném termínu, braly 10 500 korun, ty, co šly dříve, jen necelých devět tisíc korun.

Nezbytnou podmínkou pro přiznání předčasného důchodu je získání potřebné doby pojištění. Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2013 a letos chce odejít do předčasného důchodu s dvouletým předstihem, musí být pojištěn alespoň 29 let. Kdo by chtěl jít letos do penze o tři roky dříve, musí mít pojištění již 30 let.

O tři roky dříve mohou do penze nyní odejít lidé s důchodovým věkem nižším než 63 let. Až o pět let předčasně pak mohou po dosažení šedesátky odejít do důchodu ti, jejichž důchodový věk je podle nových pravidel 63 a více let.