Lidé o dovolených stále více riskují, zlomeniny jsou na denním pořádku

Důvod je prostý, lidé totiž při svých dovolených stále častěji vyhledávají adrenalinové zážitky, více hazardují se zdravím i při běžných aktivitách jako je například cykloturistika.

Úrazy kloubů, hlavy, vnitřních orgánů, ale i zlomeniny patří též mezi nejčastější příčiny asistenčních zásahů společnosti Europ Assistance, která spolupracuje v oblasti cestovního pojištění například s Českou pojišťovnou, Generali či pojišťovnou Uniqa. V loňském roce v porovnání s rokem 2009 narostly počty těchto zásahů dokonce o sto procent.

Čím lidé v zahraničí nejčastěji trpí Zdravotní problém Četnost výskytu Zlomeniny 20 % Těžké úrazy (poranění pánve, vnitřních orgánů, hlavy) 20 % Onemocnění zažívacího ústrojí 14 % Onemocnění dýchacích cest 11 % Kožní problémy 7 % Záněty ucha 6 % Onemocnění zubů 6 % Povrchová poranění, rány 3 % Ostatní 13 % Zdroj: ČSOB Pojišťovna

Počty asistenčních zásahů rostou

O tom, že lidem na zahraniční dovolené častěji komplikují pobyt různé zdravotní problémy, svědčí i narůstající počet asistenčních zásahů. V roce 2010 společnost Europ Assistance poskytla asistenci ve 47 tisících případech, přičemž téměř 18 tisíc jich bylo pro klienty s uzavřeným cestovním pojištěním. Přitom v roce 2009 vyhledalo cestovní asistenci necelých osm tisíc klientů.

A kde mají turisté největší problémy? Vzhledem k tomu, že nejvíce asistenčních zásahů proběhne v letních měsících, vedou tradiční destinace Egypt a Řecko.

Top 10 obtíží v zahraničí těžký úraz (poranění pánve, ledvin, kolenních vazů)

poranění horní končetiny

neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva

zánět zvukovodu

bolest zubů

zlomenina kolena

jiné bakteriální a virové infekce

alergická reakce

povrchové rány, pohmožděniny

lebeční poranění Zdroj: ČSOB Pojišťovna

V Egyptě turisty nejvíce trápí potíže zažívacího traktu spojené zejména s kvalitou pitné vody. V Řecku jsou to nejčastěji problémy s dýchacími cestami, které souvisí s výraznými a opakovanými změnami teplot kvůli klimatizaci v pokojích, restauracích a v letadlech.

Typickými destinacemi pro těžké i lehčí úrazy a zlomeniny jsou Itálie a Rakousko. Tyto destinace turisté vyhledávají jak kvůli zimním sportům, tak i pro letní turistiku.

Nejvíce riskují mladí

Ačkoliv se může zdát, že asistence je nejčastěji poskytována lidem ve vyšším věku, opak je pravdou. Podle společnosti Europ Assistance dokonce klesá průměrný věk klientů. V roce 2010 se pohyboval kolem 24 let, což je o tři roky méně než v roce 2009 a o pět let méně než v roce 2008.

A právě mladí lidé jsou rizikovou skupinou, která se na dovolených chová nejméně zodpovědně, častěji vyhledává i různé adrenalinové sporty. "Přes padesát procent všech zásahů naše společnost poskytla klientům ve věku od 20 do 45 let, 20 procent dětem do 18 let věku," doplňuje Stanislav Přibyl, mluvčí společnosti.

Zlomeniny a těžké úrazy navíc patří mezi ta nejdražší rizika, která se mohou v zahraničí přihodit. "Například ošetření za zlomenou nohu na dovolené v Chorvatsku může klienta vyjít na více než padesát tisíc korun," potvrzuje Jaroslav Král z ČSOB Pojišťovny.

Kolik si budete muset připlatit za lékařskou péči Příklady spoluúčasti Dánsko – péče stomatologa sto procent ceny Francie – léky až 85 procent, hospitalizace 20 procent nákladů + 16 eur/den Itálie – léky sto procent ceny, ošetření až 36,15 eur Německo – ošetření deset eur, deset eur/den hospitalizace, léky až deset eur Polsko – péče stomatologa sto procent ceny, léky až sto procent ceny Portugalsko – léky až 80 procent ceny Rakousko – každý lék na receptu 4,9 eur Řecko – léky 25 procent ceny Slovensko – není hrazena horská služba Slovinsko – ošetření až 20 procent nákladů, hospitalizace až 25 procent nákladů Španělsko - léky 40 procent ceny, stomatolog obvykle sto procent Velká Británie – stomatolog až 198 liber, léky 40 procent ceny Chorvatsko - hospitalizace až 30 procent nákladů Zdroj: společnost GTS ALIVE

V zemích Evropské unie vám v některých situacích může stačit průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny, přesto na to nelze spoléhat. Ošetřeni budete jen ve veřejných zdravotnických zařízeních a v případě, že si místní občané jsou nuceni za ošetření, léky či pobyt v nemocnici připlatit, vztahuje se tato povinnost i na Čechy.

V některých zemích - například ve Francii či Belgii - musíte dokonce nejdříve lékařskou péči uhradit v hotovosti. Po návratu domů vám zdravotní pojišťovna účet proplatí, ovšem bez spoluúčasti.