Lidé očekávají nárůst nezaměstnanosti

V otázce, zda má vláda možnosti nezaměstnanost účinně omezovat, je česká veřejnost rozdělena. Polovina dotázaných si myslí, že vláda může snižovat míru nezaměstnanosti, ale podle 37 procent respondentů kabinet takovými možnostmi nedisponuje. Dosavadní působení vlády při omezování nezaměstnanosti hodnotí jako neúspěšné naprostá většina veřejnosti (81 procent).



Skeptici a optimisté



Mezi největší skeptiky patří především ti, kteří již ztrátu zaměstnání poznali na vlastní kůži. Nespokojeni jsou také respondenti se špatnou životní úrovní, lidé s nižším vzděláním a stoupenci KSČM. Jako přiměřenou hodnotí nezaměstnanost podnikatelé, absolventi vysokých škol, Pražané a příznivci ODS.

Z ukazatelů, které sleduje CVVM již tři roky, vyplývá, že nejoptimističtější byli Češi v březnu 2001. Tehdy očekávalo nárůst počtu lidí bez práce pouze 41 procent dotázaných, devět procent obyvatel předpokládalo dokonce částečné snížení. V současnosti podíl lidí očekávajících v blízkém budoucnu jakýkoli pokles míry nezaměstnanosti téměř vymizel.



Co si myslíme o nezaměstnaných



Většina nezaměstnaných nepracuje, protože pracovat nechce ­ to si myslí 27 procent dotázaných. Téměř polovina z oslovených lidí zastává názor, že v řadách nezaměstnaných převládají ti, kteří nemohou sehnat odpovídající práci ­ respektive práci, která by jim vyhovovala.

Hlavní příčinu nezaměstnanosti vidí 18 procent respondentů v tom, že lidé bez práce nemohou sehnat žádné zaměstnání. Občané České republiky jsou převážně přesvědčeni o tom, že najít jak libovolné zaměstnání v regionu, ve kterém žijí, tak práci ve svém oboru bez ohledu na region je obtížné. Získat práci ve svém oboru v regionu, kde žije, považuje za snadné pouze 17 procent respondentů, zatímco opačného mínění je 67 procent dotázaných.



Vývoj nezaměstnanosti do roku 2005 (očekávání obyvatel v %)



Částečné zvýšení 56 %

Bez výrazných změn 29 %

Pokles 2 %