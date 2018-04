Lidé po padesátce mají velké šance v technických oborech

Velkou šanci na uplatnění však tito uchazeči o práci mají v technických oborech, zejména ve strojírenství, elektrotechnice a zpracovatelském průmyslu. Zaměstnavatelé v těchto oborech totiž mají o kvalifikované pracovníky nouzi.

Přijmeme obráběče kovů a mistry

Jak ukazují výsledky nedávného průzkumu hospodářské komory, tento problém přiznávají více než dvě třetiny českých firem, především středních a velkých. Velice žádaní jsou například obráběči kovů, horizontáři nebo mistři supervizoři.

Starší uchazeči o práci ve strojírenství a příbuzných odvětvích se navíc nemusí bát konkurence mladších lidí, kteří nemají o technické obory velký zájem. Padesátníci mohou podpořit svoji pozici především silnou technickou erudicí a léty zkušeností, jež nenahradí žádná škola. Jejich velikou výhodu představuje rovněž loajalita k zaměstnavateli.

Mezi přednosti starších pracovníků patří ještě osobnostní zralost, nadhled nebo stabilita - tedy vlastnosti, které mladým lidem obvykle chybějí, ale přitom jsou mezi zaměstnavateli velice žádané. Firmy tedy mohou na této generaci stavět své rozvojové plány v horizontu pěti až deseti let.

Padesátníci se stanou nejpočetnější skupinou

V problematice zaměstnatelnosti padesátníků hrají důležitou roli i demografické faktory. Mladí lidé nejenže mají nízký zájem o technické obory, ale v celkové populaci jich navíc neustále ubývá. Nejpočetnější skupinou se brzy stanou právě lidé ve věku od 50 do 64 let, jejichž zaměstnanost se nyní pohybuje jen kolem 47 procent. Vyplývá to z údajů, které představili odborníci z Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a Masarykovy univerzity v Brně.

Zaměstnavatelé budou muset dřív nebo později na tento demografický vývoj reagovat větší vstřícností vůči padesátníkům a starším lidem. A to nejen podporou jejich zaměstnatelnosti, ale také pomocí speciálních školicích programů, které naučí pracovníky obsluhovat moderní stroje a další technologie.

Na druhou stranu nebude od věci, když budou aktivní i uchazeči o práci. Mohou využít například rekvalifikačních programů, pokud jim chybí praxe v některém technickém oboru, ale mají zájem v něm pracovat. Například kurz obráběč kovů se zaměřením na obsluhu CNC strojů trvá zhruba 22 týdnů. Po úspěšném zvládnutí zkoušek získá absolvent osvědčení s celostní platností.