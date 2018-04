Lidé při psaní životopisu stále chybují

Ještě dříve, než uděláme první pomyslnou „čárku“ životopisu, musíme mít namysli, že právě detaily rozhodují. Každý personalista je individum a soustředí svůj první pohled na jiný detail. Není to dlouho, co jsem se setkal s vedoucí personálního oddělení jedné společnosti, která jako první u životopisu ve Wordu otevírala skryté znaky a sledovala, jak daný pracovník umí používat textový editor. Zjištěné skutečnosti následně konfrontovala s informací uvedenou uchazečem: „velmi dobrá práce s PC“, „vynikající znalost Word, Excel“ atd.

Tím si vlastně sama opatřila informaci, kterou potřebovala, a ještě jí bylo jasné, jak kdo své znalosti zveličuje. Jiní zase věnují první pohled na styl, písma a řazení životopisu. Každý má své „libůstky“, které nelze předem tušit. Přesto je však nutné se na ně připravit. První dojem má své nezastupitelné místo.

M éně znamená více





Neplatí to ovšem plošně. Stručnost není na místě třeba u popisu dlouhodobé pracovní zkušenosti na vysoké manažerské pozici, ale rozepsání prázdninové brigády na zemědělské usedlosti na 10 řádků není tím nejvhodnějším počtením pro pracovníky personálního oddělení.



Střídmost lze vřele doporučit především u obecných údajů. Nelze nezmínit příklad životopisu, který se mi dostal do ruky. Daný uchazeč, zřejmě velmi motivován získat dané zaměstnání, měl velký zájem o to, aby ho daná společnost co nejdříve kontaktovala. Řádně a poctivě proto rozepsal své kontakty, a to na půl strany (včetně čísel na všechny mobilní operátory - poctivě rozděleno do 2 skupin na předplacené a tarifní, čísel pevných linek svých i rodičů, faxu; dále, e-maily, adresy a další více či méně používané typy komunikace).

P odle nosa poznáš kosa..



Toto rčení se nejlépe hodí k tématu fotek. Vkládat fotografii do životopisu, nebo ne? Otázka, na kterou neexistuje jasná odpověď. Velká část populace je přesvědčena, že na fotografii vypadá hůře než ve skutečnosti, další mají strach z možné diskriminace. Pokud nejsme spokojeni s typem dostupné fotografie, s naším vzezřením, a vůbec si nejsme jisti, že by nás fotografie prezentovala tak, jak si představujeme, je lepší fotografii nepřikládat (pokud si to ovšem zaměstnavatel výslovně nevyžádal). I zde je nutné zachovat předpoklad, že životopis nás především prezentuje!



V každém případě je nutné se vyvarovat veškerých fotek z dovolených, skupinových fotografií (byť tam vypadáte sebelépe) nebo poodhalených (ano, fotografie slečen v plavkách na životopisech není výjimkou). Na životopis patří jen a pouze pasový formát.

U držme si úroveň





Drbům lze zabránit otevřeností.

Nikoliv v poslední řadě je třeba dbát i na další detaily, které o nás mohou něco vypovídat. Dovolím si zmínit formát e-mailu. Ve svém volném čase má každý právo zvolit email, jaký chce. Žádáme-li však o práci a jdeme se svou kůží na trh, měli bychom zachovat jistou serióznost. Zdrobnělinky zvířátek na životopis nepatří, vůbec již ne „části lidského těla“ a fyzické vyjádření velikosti či objemu. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že uchazeči nezní moc přesvědčivě, mají-li tyto záležitosti nadiktovat do telefonu.

Jaké zkušenosti máte s psaním a hodnocením životopisu? Co si myslíte, že vám může hodně pomoci a co naopak uškodit? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.

Martin Kouřil (www.cvmarket.cz)