Lidé se bojí, peníze mají spíše ve slamníku

Od loňského roku narostl o 44 miliard korun objem peněz, které mají lidé na běžných účtech v bankách. I ti, kteří přímo nepřišli o peníze, je z fondů stáhli a dali je na bezpečnější místo do pojištěné banky.

Větší zájem je o termínované vklady. Jen za poslední čtyři měsíce si tam lidé uložili téměř 24 miliard korun. Podle údajů ČNB je na termínovaných vkladech 721 miliard korun.

Určitý náznak lepší investorské nálady tu přece jenom je. "Od srpna se lidé začali vracet k investováním do fondů," poznamenal Jan Bárta z ČSOB. "Klienti jsou ale stále obezřetní, a proto jsme pro ně nyní připravili tříletý zajištěný fond 1-2-3 Invest. Po třech letech by měla být hodnota prostředků minimálně stejná jako dnes," dodává.

Máme čekat na dluhopisy?

Kdo čeká netrpělivě na vydání pětiprocentních státních dluhopisů, je zatím zklamán. Poslanci odložili schvalování zákonů, které jsou nutné pro to, aby mohl stát dluhopisy vydat. Pokud je bude chtít ministr financí Eduard Janota prosadit, bude muset změnit podmínky výplaty peněz, nebudou tak výhodné, jak původně plánoval.

Ale podle Markéty Šichtařové ze společnosti NextFinance není o co stát: "Spekulativní nákup dluhopisu na několik měsíců není dobrý nápad. Leda, že by je chtěl majitel držet až do splatnosti, pak by vydělal na výnosu, který státní dluhopisy nabízejí. To však znamená uvázat se k držení dluhopisu na roky a risknout, že ten který stát nezbankrotuje."

Finanční instituce nezahálejí

A protože se bankám, ale ani pojišťovnám nelíbí, že si lidé moc neukládají, nepůjčují a nevyužívají všech produktů, masírují nás jednou reklamou za druhou. Podívali jsme se na několik nových produktů, se kterými se můžete poslední dobou setkat.