Lidé se eura bojí. Koruna je pro nás výhodou, shodují se oslovení

Řecká finanční krize otřásla důvěrou českých občanů v euro. Loni v listopadu lidé spíš litovali, že euro zatím nemáme a jeho nastolení je v nedohlednu. Půl roku poté se však situace změnila a lidé podle průzkumu více věří české koruně než světové měně.

Minulý rok v listopadu se lidé spíše přikláněli k tomu, že česká koruna zas tak výhodná není. Věřilo jí jen 53 procent respondentů oproti letošním 78 procentům. Výrazně klesl i počet těch, kteří spojují další setrvání u české koruny s možnými ekonomickými problémy.

Rychlejší přechod na euro loni uvítalo 26 procent dotázaných. Letos by lidé s eurem už tolik nepospíchali. Jen 11 procent respondentů věří, že česká koruna nám sice komplikace nepřinese, ale rychlejší přechod na euro by České republice mohl pomoct. Tyto názory jsou vyrovnané skoro u všech skupin obyvatel v různých krajích.

Mnohé vyděsilo hlavně to, že země mající euro, musí posílat zadluženému Řecku peníze. Eurozóna by měla do Řecka poslat během tří let 110 miliard eur, což je v přepočtu cca 2,8 bilionu korun. České republiky se to zatím netýká, ale i tak jsou s krizí spojeny další finanční problémy (podrobnosti najdete v článku Česko si kvůli Řecku půjčuje dráž, říká Janota).

Do finanční krize se Řecko dostalo kvůli svým obrovským dluhům. Státní dluh dosahuje 300 miliard eur, což znamená 680 tisíc korun na jednoho obyvatele. Více se o tématu dozvíte v našich předchozích článcích.

Průzkum byl realizován společností Ipsos Tambor začátkem května 2010 na reprezentativním vzorku populace v České republice. Účastnilo se ho 745 respondentů starších 18 let.