Lidé se stále bojí o místo, lépe prý bude za dva roky, ukázal průzkum

výsledky průzkumu Kdy myslíte, že se situace na pracovním trhu zlepší?

• Do jednoho roku 25 %

• Do dvou let 40 %

• Do tří let 20 %

• Ne dříve než za čtyři roky 15 % Který z níže uvedených faktorů považujete při hledání práce za nejdůležitější?

• Náplň práce 31 %

• Finanční ohodnocení 28 %

• Jistotu zaměstnání 17 %

• Možnost kariérního růstu 14 %

• Kolektiv/tým 5 %

• Lokalita 3 %

• Benefity 1 % Jste v otázce nástupní mzdy více flexibilní než loni?

• Ano 63 %

• Ne 37 % Akceptoval/a byste v současné situaci pracovní smlouvu na dobu určitou?

• Ano, za všech okolností / není to pro mne problém 35 %

• Ano, ale pouze kvůli současné situaci 45 %

• Ne, pracovní smlouvu na dobu určitou bych neakceptoval/a za žádných okolností 20 % Pramen: Průzkum Grafton z června 2010 mezi 1 534 respondenty