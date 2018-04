Češi nakupují přes mobil, nejvíc ve střední Evropě

„Mobilní obchodování už není budoucností online plateb, je to jeho současnost. Čím dál tím více spotřebitelů zařizuje své nákupy přes smartphony a tablety. A Češi jsou v tom, oproti jiným zemím střední a východní Evropy, nejaktivnější,“ říká Damien Perillat, ředitel společnosti PayPal pro střední a východní Evropu. Přibližuje výsledky mezinárodního průzkumu, jež se zabýval právě zvyklostmi zákazníků při nakupování přes mobil.

Jak tedy lidé přes mobil nakupují?

Většina, přesně 64 procent zákazníků, kteří nakoupili přes smartphone, uskutečnilo svůj nákup z aplikace a 52 procent nakoupilo prostřednictvím webového prohlížeče. Ti, kdo použili obě platformy, dávají obvykle přednost aplikacím. Když jsme se uživatelů smartphonů a tabletů zeptali na výhody aplikací, většina uvedla pohodlí a rychlost.

Damien Perillat, generální ředitel PayPal pro střední a východní Evropu

Říkáte, že Češi jsou v nakupování přes mobil velmi aktivní.

Smartphony a tablety jsou v oblasti e-commerce poměrně nová zařízení, nicméně čeští spotřebitelé je aktivně používají už nějakou dobu. U našich zákazníků vidíme konzistentní růst aktivit. Přes 75 procent Čechů má přístup k internetu a v mobilních zařízení ho používá přes 50 procent z nich. To je slušné číslo.

V mobilních nákupech Česká republika vede před dalšími zeměmi v regionu. Navíc zhruba 90 procent českých e­-shopů předvídá růst svého podnikání v roce 2015, přičemž 28 procent z nich očekává meziroční růst o více než 30 procent.

Co Češi přes mobil nejvíce nakupují?

Spotřebitelskou elektroniku, oblečení, autodíly, sportovní vybavení, umělecké a řemeslné potřeby.

Nákupy přes telefon V nakupování prostřednictvím smartphonů dominují Čína, Turecko a Spojené arabské emiráty.

Online zákazníci z emirátů realizují v průměru 24 procent nákupů přes smartphone, čínští spotřebitelé je následují s 21 procenty, na třetím místě jsou Turci s 19 procenty.

Pokud se podíváme na celkové útraty v on-line obchodech, tak podíl těch z mobilního telefonu je stále malý. Necelých 10 procent. Zatím lidé nejvíc nakupují přes stolní či přenosné počítače.

Ano, zatím jsou absolutní čísla malá, ovšem rozmach mobilního obchodování je významný. Třetina dotázaných on-line nakupujících v průzkumu uvedla, že za poslední rok nakoupila prostřednictvím smartphonu, a 20 procent respondentů nakoupilo přes tablet. Prudký růst obchodování ve smartphonech pohánějí především mladí lidé. Globálně je v průměru 59 procent nakupujících přes smartphone ve věku 18 až 34 let.

Z vašeho průzkumu vyplynulo, že lidé používají telefony v souvislosti s nakupováním nejčastěji k vyhledávání produktů. K čemu dalšímu?

Zhruba každý čtvrtý majitel smartphonu ho používá i k vyhledávání umístění a dalších informací o obchodu či firmě. A 25 procent využilo smartphone ke čtení zákaznických či uživatelských recenzí. V budoucnu by lidé chtěli s mobily i více platit. Celých 16 procent uživatelů smartphonů chce v budoucnu použit telefon u pokladny k zaplacení nákupu. A 15 procent uvedlo, že by s ním chtělo objednávat zboží či službu v předstihu před příchodem do provozovny, např. v restauraci, kavárně.

Paypal Internetový platební systém umožňuje přesuny peněz mezi účty, které jsou identifikovány e-mailovými adresami. Účet je propojen s platební kartou, která má povolené internetové platby.

Denně uskuteční po celém světě přes 11 milionů transakcí.

Průzkum pro PayPal provedla organizace Ipsos. Odpovídalo více než 17 tisíc lidí z 22 zemí světa. Uskutečnil se od září do listopadu 2014.

Zjišťovali jste také negativa nakupování přes telefony?

Ano. Lidem nejvíce vadí, že displej telefonu je příliš malý. Dalším důvodem, proč přes telefon zatím nenakupují je, že k obchodování používají jiná zařízení, například notebook nebo stolní počítač a považují to za pohodlnější. A každý pátý dotázaný uvedl, že se obává nedostatečného zabezpečení on-line nakupování přes mobil.

S příchodem levných mobilních telefonů, větších displejů a vylepšení v oblasti zabezpečení mobilních zařízení se budou překážky v mobilním obchodování snižovat. Výhody takového nakupování jsou zřejmé.

Mluvíte o výhodách, jaké to jsou?

Jednoduchá dostupnost, pohodlnost, rychlost, malá možnost zneužití. Očekáváme vývoj stále více mobilních aplikací a digitalizaci služeb, což jsou například objednávky rychloobčerstvení, streamingové služby pro hudbu... Vznikne nový druh spotřebitele, kde středem jeho nákupních zvyků bude mobilní zařízení.