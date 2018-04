Kdo má práci, neopouští ji. Inspektoři mění místo až po devíti letech

Může se hodit Sháníte novou práci? Na jobDNES.cz vybírejte denně z aktuálních pracovních nabídek. Nenechte nic náhodě, zaujměte již svou prezentací. Vygenerujte si kvalitní životopis na jobDNES.cz.

Vyplynulo to z analýzy pracovního portálu Profesia.cz na vzorku 42 tisíc životopisů. Zatímco loni uvedli lidé ucházející se o práci zkušenost téměř ze tří zaměstnání, letos je to v průměru jen ze dvou, přesně ze 2,3.

V roce 2012 byl nejstabilnějším povoláním podle životopisů uložených na Profesia.cz policista, který na jednom místě pracoval v průměru 15,9 roku. Následovali inspektoři, kteří práci měnili nejdříve za devět let. Podobně na tom byli vedoucí pošt, u těch došlo ke změně místa jednou za 8,5 roku, u strojníků jednou za 7,9 roku.

Kde lidé pracují nejdéle Pozice Počet let Policista 15,9 Inspektor 9 Vedoucí pošty 8,5 Strojník 7,9 Personalista 7,7 Vedoucí výroby 7,6 Ekonom 7,5 Technolog 7,3 Jeřábník 7,3 Odborný referent 7,1

Ke stabilním povoláním patří také personalista, který zůstal v jedné firmě přes sedm let. "Na druhém konci žebříčku se umístila pozice au-pair, kterou lidé zastávali v průměru necelý rok," říká Kateřina Jaroňová ze společnosti Profesia CZ.

Manažeři přebíhají častěji

Ve věkové kategorii 17 až 24 mají uchazeči zkušenosti v průměru z 1,4 zaměstnání. Do 34 let mají za sebou průměrně 2,6 zaměstnání. V dalších věkových kategoriích roste počet prací pomaleji, do 44 let je to 3,1 a do 54 let 3,2.

Kde jsou lidé zaměstnaní nejkratší dobu Pozice Počet let Au-pair 0,9 IT tester 1 Hosteska 1,1 Pomocný kuchař 1,3 Telemarketingový pracovník 1,3 Telefonický operátor 1,3 Zdravotnický asistent 1,5 Plavčík 1,5 Pomocný pracovník 1,6 Závozník 1,6

"U skupiny 55 plus vidíme mírný pokles na 2,9 zaměstnání. To může být dáno minulostí, kdy bylo běžné, že lidé v jedné práci strávili celý život," vysvětluje Kateřina Jaroňová. Stále platí, že během kariéry top manažeři mění práci nejčastěji, v průměru 3,8krát. Nejméně zaměstnavatelů uvádějí pomocní zaměstnanci (2,6) a kvalifikovaní dělníci (2,7). Zbylé profese oscilují kolem tří předchozích zaměstnavatelů.