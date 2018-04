Lidé si půjčují čím dál víc

Jiří Javorovský z Dolní Pustevny udělal v létě asi nejhorší obchod svého života. Koupil si ojeté auto na dluh. Chybělo mu 138 tisíc a do vypršení stavebního spoření zbýval měsíc. Tak se pan Javorovský rozhodl, že si dočasně pomůže penězi od GE Money Auto.

"Před podpisem jsme se informovali, že smlouvu lze předčasně ukončit jednorázovým vyrovnáním dlužné částky," píše Javorovský se svou ženou v dopise MF DNES.

O čtyři dny později se manželé dozvěděli, že peníze ze stavebního spoření dostanou o několik týdnů dříve, a rozhodli se požádat o předčasné ukončení smlouvy.

Banka souhlasila, ale od manželů chtěla zpět částku o 49 tisíc vyšší, tedy 187 tisíc korun. "Samozřejmě jsme s nějakým stornovacím poplatkem počítali, ale navýšení o 49 tisíc za půjčení peněz na 4 dny nám vzalo dech," zlobí se.

Koule na noze

Podle statistiky České národní banky dlužili na konci srpna Češi bankám a dalším finančním institucím přes 490 miliard korun, což je o 119 miliard více než ve stejnou dobu před rokem.

S rostoucími dluhy přibývá i počet lidí, kteří s překvapením zjišťují, co všechno půjčka obnáší. "Všeobecné obchodní podmínky obsahují ujednání o postupu a nákladech za předčasné splacení úvěru," brání se výtce manželů Javorovských mluvčí GE Money Auto Eva Chaloupková.

Podle ní si každý klient musí uvědomit, že "sehnat peníze také něco stojí". A banka podle ní chtěla víc peněz proto, že s Javorskými bylo potřeba vypovědět i další "vedlejší" smlouvy, například "až čtyři druhy pojištění k vozu, smlouvu o kreditní kartě či jiné benefity."

Nekonečný "revolving"

Klienti, kteří platí tisícikoruny navíc, se cítí postupem bank dotčeni. Přitom je chyba částečně i na jejich straně, že si pořádně nepřečtou smlouvu, kterou podepisují.

Martin Kout měl podobnou zkušenost s GE Money Auto jako manželé Javorovští. Půjčil si 80 tisíc, a když chtěl dluh předčasně smazat, musel zaplatit navíc 24 tisíc, což ho překvapilo. "Řekli mi, že vše, co by mě zajímalo, je v obchodních podmínkách."

Zrada může být nejen v detailech, ale i v tom, že lidé nerozumějí, jakou službu si vlastně kupují.

Třeba společnost Profireal nabízí takzvanou revolvingovou úvěrovou smlouvu. Pokud klient řádně plní své závazky, banka mu po určité, podle smlouvy předem stanovené době automaticky pošle nové peníze, které se musí znovu splácet. Takže teoreticky může dlužit a splácet donekonečna.

"Je to bonus pro naše klienty, kteří jsou bonitní a řádně plní své závazky," uvedl šéf českého Profirealu Filip Souček.

Problém však nastává, pokud klient už další navýšení úvěru nechce a hodlá ukončit svůj závazek vůči bance ve stanoveném termínu.

Firmě o tom musí dát sám aktivně vědět, a to nejpozději do 15 dní před termínem poslední splátky, po níž by měl nárok na navýšení půjčené částky.

Když tento termín propásne a bude se chtít z této smlouvy vyvázat a peníze vrátit dřív, přijde ho to draho. Podle smluvních podmínek bude muset v takovém případě zaplatit nejen náklady na odměnu zprostředkovatele, ale i věřiteli za náklady spojené s poskytnutím úvěru, a ty činí 5,5 tisíce korun.

Home Credit: soud v Rusku

Při podpisu smlouvy si řádně nepřečtou podmínky, které jsou na papíře natisknuty v hutných sloupcích milimetrovým písmem.

Například smlouva u Profireal o poskytnutí revolvingového úvěru má na jedné straně 13 tisíc znaků, což je téměř desetkrát více, než je obvyklé u tištěných dokumentů.

Přehuštěné texty klienti na pobočkách nečtou, následky této nepozornosti jsou však pak nepříjemné. Někde si to však nemusí nechat líbit a klienti společností se obracejí na soudy.

Například v Rusku narazil s revolvingovým produktem i nejbohatší Čech Petr Kellner.

Vlivný ruský list Vedomosti přinesl na začátku září článek o tom, že ruské odnoži společnosti Home Credit českého miliardáře Petra Kellnera zakázal jekaterinburský soud vybírat penále za předčasné splacení úvěrů.

Žaloby však běží i v Česku. Například chcete-li vrátit dluh firmě Santander dřív, než byste měli, pak podle smlouvy musíte zaplatit navíc minimálně deset tisíc korun a u větších půjček pět procent z částky.

Toho si všimlo Sdružení obrany spotřebitelů a dalo Santander k soudu, protože podmínky považuje za protiprávní.