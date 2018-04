Lidé si půjčují miliardy na dárky

Podle finančních odborníků letos padne rekord co do počtu i objemu úvěrů, které si lidé v Česku na financování vánočních nákupů berou. Podle odhadů finančníků si v posledních třech měsících roku lidé půjčí u bank a splátkových prodejců kolem 15 až 20 miliard korun.

"Počet schválených nákupů rychle roste. Zatímco v říjnu to byly tři až čtyři tisíce denně, v těchto dnech je to sedm tisíc a očekáváme, že před Vánocemi to bude až deset tisíc transakcí denně," říká šéf společnosti GE Capital Multiservis Jiří Pathy.

Multiservis v těchto dnech půjčuje na nákupy hi-fi souprav, televizorů, bílé techniky a dalšího zboží 35 milionů korun denně. "Před Vánocemi to bude padesát až šedesát milionů," odhaduje Pathy.

Růst půjček jednoznačně souvisí s nákupy, a nikoliv s financováním dlouhodoběji plánovaných investic. "Od konce prázdnin totiž roste počet úvěrů, ale zájem je o menší částky. To odpovídá zájmu o spotřební zboží," řekl mluvčí ČSOB Milan Tománek.

Peníze lidé čerpají hlavně prostřednictvím hotovostních půjček, přes kreditní karty a povolená přečerpání běžných a žirových účtů. "Jen v říjnu a listopadu jsme poskytli občanům úvěry v objemu 2,7 miliardy korun, což je o 1,1 miliardy více než v těchto dvou měsících předchozího roku," konstatovala mluvčí České spořitelny Klára Gajdušková. K tomu spořitelna vydává kolem jednoho tisíce kreditních karet týdně.

V letošním roce podporují chuť k zadlužování historicky nejnižší úrokové sazby, které u spotřebních úvěrů spadly pod deset procent. "Lidé stále více poznávají, že život na splátky je právě v této době výhodný," soudí Jitka Tkadlecová ze společnosti CCS, která splátkový prodej nabízí pod značkou CCS Triangl.

"Kromě tradičního zboží, jako je elektronika, pračky, roste v této době zájem o koupě na splátky v oblasti foto-kino, bytového textilu i mimosezonní prodej zahradní techniky. Nákupní úvěrové karty YES využívají klienti k drobnějším nákupům sportovních potřeb a oblečení," uvedla Renata Pavlíčková ze společnosti Home Credit.

Celkové úvěry domácností dosahovaly na začátku listopadu 146 miliard korun, tedy téměř o 40 miliard více než na začátku listopadu loňského roku. Podle bankéřů však kapacita obyvatel pro únosné zadlužení není zdaleka vyčerpána. "Stále je tu velký potenciál pro další růst," míní šéf řízení obchodu České spořitelny Jiří Škorvaga.

Finančníci obvykle poměřují výši úvěrů s vklady, které mají lidé uloženy u bank. V tomto srovnání mají domácnosti na korunu úvěru uloženo u bank pět korun vkladů.