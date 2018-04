Pardon, na tuhle práci je vám prostě moc let

Šedesátiletý Miroslav Dojčinovič měl obrovské štěstí. Úplnou náhodou nedávno sehnal místo v mezinárodní firmě. Po dlouhém úsilí. "Několik let jsem podnikal, pak jsem byl v invalidním důchodu, a když mi stát jeho větší část před více než rokem odebral, začal jsem hledat práci. Nebylo to lehké, ale pak jsem jednoho dne slyšel v rozhlase pražské prodejny Tesco, že shánějí řidiče pro službu Potraviny on-line. Tak jsem to zkusil a vyšlo to. Opět jsem se mohl vrátit mezi lidi, jsem za to opravdu rád," říká Miroslav Dojčinovič.

S diskriminací kvůli věku se setkalo 15 procent lidí

V současnosti je bez práce téměř 600 tisíc lidí, z toho je třetina starších padesáti let. Je to alarmující situace, která se však ještě zhorší tím, jak populace stárne a nic moc se neřeší.

Fakta Projekty pro 50+ Do práce po padesátce – účastníci z Olomoucka najdou na základě pohovorů a pracovní diagnostiky vhodný typ profese a příslušnou rekvalifikaci. Vznikne 12 dotovaných míst.

Kariéra bez bariér – do projektu Jihomoravského kraje se může zapojit 800 uchazečů o práci, kteří jsou zdravotně postižení nebo starší 50 let. Čekají je semináře, které jim zvýší sebevědomí a naučí je pohybovat se na trhu práce. Součástí jsou také rekvalifikační kurzy. Vznikne 150 nových míst v regionu.

Třetí kariéra – projekt je zaměřen především na lidi nad 50 let z Vysočiny, aby změnili své kvalifikace a znovu se zařadili na trh práce. Vznikne zde 50 nových pracovních míst.

Podrobnější informace lze najít na stránkách Evropského sociálního fondu (zde) a v kolonce Účastníci/ce projektu: Osoby nad 50 let.

Existují sice projekty, které mají pomoci najít uplatnění starším uchazečům, ale je jich málo.

Pár osvícených firem nabízí seniorské zaměstnanecké programy, ale to jsou spíše výjimky. Hlavní problém je v předsudcích...

"Říká se, že by to měl řešit stát, jenže problém je v postoji zaměstnavatelů. Víme o tom, že si často na pohovor nepozvou kandidáta jen kvůli jeho věku. Firmy totiž většinou neumějí s lidmi před důchodem pracovat, což je patrné v postkomunistických zemích mnohem více než třeba v západní Evropě a Spojených státech," říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup a zároveň prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb.

S diskriminací kvůli věku se setkalo 15 procent uchazečů o práci. Zaměstnavatelé sice nesmějí nikoho diskriminovat, například je nepřípustné, aby do inzerátu na volné místo napsali, že hledají člověka mladšího 40 let, přesto je to běžná praxe.

Nejsou tak výkonní, neumějí jazyky, nechtějí se učit novinkám

A co jim vlastně na starších zaměstnancích tak vadí? Nejčastěji nedostatečná jazyková a technická vybavenost, nepříliš vysoká ochota učit se novým věcem, více zdravotních komplikací, snížená výkonnost, naučené stereotypy...

"Na druhou stranu mají i velké přednosti: praxi, odbornost a široké portfolio zkušeností a s tím navázané kontakty. Jsou psychicky stabilnější a také loajální, což není dáno jen věkem, ale i tím, že většina z nich má ještě finanční závazky a musí je do důchodu splatit. Tím pádem vzniká velká motivace si pracovní místo udržet. V neposlední řadě mnoho těchto zaměstnanců má již dospělé děti, a tudíž jsou časově flexibilní," vyjmenovává Jaroslava Rezlerová.

Pár firem už pochopilo

Někteří zaměstnavatelé si přednosti starších pracovníků uvědomují, například právě firma Tesco: "Spolu s mladšími kolegy tvoří různorodé týmy, které pracují efektivněji, přinášejí nové myšlenky a různé úhly pohledu. Starší zaměstnanci navíc předávají své zkušenosti mladším," vyzdvihuje diverzitu kolektivu Renata Rusová, manažerka zaměstnaneckých vztahů Tesco Stores ČR. Starší zaměstnance je možné najít mezi prodavači i manažery.

Také finančně-poradenská společnost DataLife loni na podzim spustila náborovou kampaň pro spolupracovníky nad 50 let. "Nezaměstnanost lidí od 50 do 65 let se dlouhodobě pohybuje kolem 56 procent. To je ohromné číslo. My tyto kolegy vítáme, uvědomujeme si, že mohou být přínosem. Oproti mladším mají více profesních a životních zkušeností i rozvahy. Vhodně tak dotvářejí věkovou pestrost našeho týmu," říká Jaroslav Slavíček, jednatel společnosti DataLife.

Pomůže Evropský sociální fond

Avšak co mají dělat lidé, kteří zatím práci stále marně hledají? Někteří odborníci radí vydržet, nepropadat depresi, zvyšovat si kvalifikaci, zejména učit se jazyky a pracovat na počítači. Jiní zase doporučují věnovat se podnikání.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se podle slov tiskové mluvčí Štěpánky Filipové na problém zaměstnávání lidí starších 50 let zaměřilo. "Využíváme přitom všechny nástroje politiky zaměstnanosti, zejména společensky účelná pracovní místa či veřejně prospěšné práce, kdy stát na starší lidi poskytuje zaměstnavateli mzdový příspěvek až 12 tisíc korun na měsíc," říká Štěpánka Filipová.

Podle ní je také možné hlásit se do jednotlivých projektů hrazených Evropským sociálním fondem. V současnosti jich je několik desítek. Dávají starším šanci získat uplatnění alespoň na dočasnou dobu nebo si zatím zvýšit kvalifikaci.