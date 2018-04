Vážně budeme v penzi chudí a stát to dopustí? Sedm možných cest

Když jsme naposledy psali o penzích a zabezpečení na stáří, přišlo e-mailem hned několik dotazů podobných tomu z titulku. Překvapivé bylo, že mnohé z nich byly od mladých lidí: "Jsme manželé s jedním dítětem, je nám 23 a 25 let. Skutečně si máme spořit na stáří? To se o nás stát nepostará, když budeme celý život pracovat?" Upřímně řečeno, obdobná otázka od mladých lidí hraničí s naivitou, na jejímž konci opravdu může čekat chudé stáří.

Dnes na jednoho penzistu vydělává 2,11 člověka, v roce 2050 by to podle demografických odhadů mělo být 1,88 člověka. Z toho plyne, že buď budou lidé odvádět vyšší daně, nebo budou mít důchodci nižší penzi (ostatně k tomu směřuje i čerstvě schválené úsporné opatření o nižším růstu důchodů), anebo si prostě předem nějaké peníze našetří.

Jaké možnosti máte? Je jich víc a samozřejmě je ideální jejich vzájemná kombinace. Zkusili jsme popsat plusy a minusy.

1. Spolehnete se na stát

Je to nejjednodušší řešení. Platit sociální pojištění ze svých příjmů musíte tak jako tak, takže snad nějaký důchod bude. Pokud je vám méně než 50 let, měli byste počítat s tím, že důchody budou relativně klesat, ostatně nedávno schválený nižší nárůst důchodů napovídá, že to je cesta, kterou se vývoj bude ubírat. Spolehnutí se na státní důchod tak předpokládá spíš asketický způsob života. Důchodový věk se přitom bude prodlužovat a je otázka, zda budete mít možnost pracovat až do chvíle, kdy vám začnou rentu vyplácet.

2. Věříte v pomoc dětí

Pokud děti dobře vychováte, máte šanci, že se o vás ve stáří postarají. Na druhou stranu – budou-li běžnými zaměstnanci či malými podnikateli, nejspíš budou mít dost starostí samy se sebou a nebudou schopny poskytnout vám plný servis, tak jako vy jim, když byly malé. Při dobrých vztazích v rodině však můžete počítat třeba s tím, že u dětí budete zdarma bydlet. Možná komplikace: musíte dobře vycházet nejen se svým dítětem, ale i s jeho životním partnerem.

3. Spoříte ve fondech, pojistkách

Penzijní připojištění má výhodu státních příspěvků (od příštího roku až 2 760 korun ročně), daňových úlev (až 1 800 korun ročně) a toho, že vám do něho může přispívat zaměstnavatel (až 24 tisíc korun ročně). Na druhou stranu, výnos fondů není oslnivý, pohybuje se okolo dvou procent ročně.

Životní pojistky mají též výhodu peněz od zaměstnavatele a daňového zvýhodnění, výnos bývá vyšší, ale nezhodnocují se všechny peníze, protože pojišťovna si strhává za krytí rizik a za poplatky.

4. Zapojíte se do druhého pilíře

Novinkou od roku 2013 bude důchodové spoření, takzvaný II. pilíř penzijní reformy. Jeho velkou předností je, že část peněz, které povinně odvádíte státu (28 procent hrubé mzdy, část platíte vy, část zaměstnavatel), budete moci uchovat na svém osobním kontě.

Nevýhodou je, že bude nutné přiložit další peníze. Například u hrubé mzdy 25 tisíc korun měsíčně bude muset člověk přidat 500 korun ze svého. Investovat samozřejmě můžete i jiným způsobem – třeba obchodovat na burze. K tomu však už potřebujete nadstandardní příjmy.

5. Investujete do nemovitostí

Místo pravidelného spoření do fondů splácíte hypotéku. I tak se zajišťujete na stáří – jednou nebudete platit nájem, a tudíž vám postačí nižší renta. Když bude nejhůř, dům prodáte a za utrženou hotovost budete do smrti žít.

Pokud máte teď peněz víc, můžete pořídit ještě jednu nemovitost – tu budete třeba pronajímat, což vám přilepší k důchodu. Drobnou vadou na tomto řešení je, že napadá ledaskoho.

"Nemovitostí k pronájmu je na trhu už teď dost a dobří – slušní, platící – nájemníci se hledají obtížně. Patrná je migrace nájemníků, kteří bydlí v pronájmu krátce, protože pak se přestěhují do levnějšího bytu, který se nově objeví v nabídce," vysvětluje Jan Kotek z realitní kanceláře RAK.

6. Nakupujete zlato, umění...

Máte-li doma šperky, obrazy či mince, neznamená to ještě, že jste zcela zabezpečeni. Prodat takové předměty se ziskem totiž nebývá záležitostí okamžiku – vhodný kupec se hledá týdny i měsíce, likvidita investice je nízká.

Investovat do umění se navíc musí umět. Odhadnout, který obraz za pár let znásobí svou cenu a který se stane propadákem, není snadné. Buď máte v záloze poradce-odborníka (což s průměrnými příjmy není snadné) nebo jste velkým fandou umění. Myslete i na to, že předmětu se jednou budete muset vzdát. Se zlatem je to jednodušší, zvláště když nakupujete zlaté slitky, a ne krásné šperky.

7. Podnikáte

Jestli vás v současné době slušně živí podnikání, můžete spoléhat na to, že vybudujete firmu, kterou buď převezmou vaše děti (a budou vám vyplácet rentu), nebo ji prodáte a ze zisku budete žít další léta.

Ne každá OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) však může počítat s tím, že se jí firmu podaří prodat. Třeba truhlář s malou dílnou na vesnici možná prodá používané stroje, za značku podniku však nejspíš mnoho neutrží.