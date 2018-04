Lidem s nízkým příjmem se důchodová reforma nevyplatí, říká odborník

Zapojení do důchodové reformy bude dobrovolné. Během 2. pololetí roku 2012 se bude moci každý člověk v produktivním věku rozhodnout, zda se do penzijní reformy zapojí či nikoli. Od ledna 2013, kdy začne standardní fungování dobrovolného systému, to bude umožněno jen lidem do 35 let. Pokud se někdo rozhodne do systému vstoupit, bude jeho volba nevratná.

Lidé budou moci místo 28 procent příjmů odvádět státu jen 25 a zbylá tři procenta budou místo státu dávat do penzijních fondů. Do něj bude muset přispívat i zaměstnanec, a to dvěma procenty ze svého hrubého příjmu. Když zaměstnanec dosáhne důchodového věku, bude mu platit stát i tak penzijní fond. Navíc bude možné posílat jedno procento z příjmu na důchod rodičů.

On-line rozhovor Otázky týkající se důchodové reformy čtěte ZDE.

Kvůli důchodové reformě se také už letos zvýší DPH na dvacet procent. Výjimku tvoří chléb, mléko, zelenina, ryby, brambory, dětská mléčná výživa a potraviny pro lidi s metabolickými problémy.

Kdo odpovídal

Tomáš Prouza je absolventem pražské Vysoké školy ekonomické a britské Open University, kde získal titul MBA. V roce 2004 se stal náměstkem ministra financí Bohuslava Sobotky s odpovědností za finanční trhy, Evropskou unii a mezinárodní vztahy. V roce 2007 byl jedním ze zakladatelů společnosti Partners. Je členem představenstva, odpovídá za projekt Partners bankovní služby, za mediální projekty společnosti a za oblast práva a regulace.

V letech 2008 až 2010 se podílel na přípravě televizního pořadu Krotitelé dluhů. Od roku 2011 je také předsedou představenstva Asociace finančních poradců AFIZ. Mezi jeho velké koníčky patří pěstování růží a klasická hudba, je členem správní rady Pražské komorní filharmonie.