Lidí bez práce je rekordně málo, nemusí to být výhra

Pracovní trh

Zatímco před rokem bylo bez práce skoro 440 tisíc Čechů, minulý měsíc se toto číslo podle údajů ministerstva práce zastavilo na necelých 349 tisících. Jen od září kleslo o 16 tisíc. Míra nezaměstnanosti v říjnu činila rekordně nízkých 5,8 procenta. Je to dobrá zpráva?

Některou práci lidé nechtějí

Počet volných míst, která neobsadili ani nezaměstnaní – třeba z důvodů své kvalifikace – byl v říjnu rovněž rekordní. Bylo jich 143 467. To zaměstnavatelům přidělává starosti. Nejenže je trápí nedostatek kvalifikovaných odborníků, ale chybí jim i lidé na jednoduché práce, které Češi za malé peníze nechtějí dělat. Přebytek volných míst a problémy zaměstnavatelů při hledání lidí povedou zřejmě k růstu mezd – ve snaze získat odborníky budou firmy nabízet více peněz než dosud. Na nekvalifikované práce pak budou moci snadněji přijímat pracovníky z ciziny.

Už od příštího roku by měly být zavedeny takzvané zelené karty

Ty firmám umožní bez zdlouhavých formalit zaměstnávat na neobsazených místech pracovníky ze zemí mimo Evropskou unii. Mezi nezaměstnanými zůstávají lidé, jejichž profese není na pracovním trhu žádána, dále ti, kteří pracovat nechtějí, a konečně lidé, kteří skončili v práci a hledají si novou. Právě tato poslední skupina nezaměstnaných je pro pracovní trh prospěšná. Umožňuje, aby zaměstnanci mohli pracovní místa uvolňovat a obsazovat. Kdyby taková nezaměstnanost ve státě nebyla, znamenalo by to, že pracovní trh nefunguje a lidé mohou jen obtížně změnit místo. Míru nezaměstnanosti, která trhu z těchto důvodů prospívá, odhadují ekonomové na 3 až 4 procenta.

Nejhorší situace je tradičně na severu Čech

Přesto najdete v České republice nezaměstnané, kteří se potýkají s dlouhodobým neúspěchem při hledání práce. Statistiky ministerstva práce a sociálních věcí ukazují, že vyšší nezaměstnanost, než je republikový průměr, je v 31 okresech. Nejvíce lidí bez práce je tradičně na severu Čech. V Mostě to v říjnu bylo 15,9 procenta, v Karviné 13,5 procenta. Přes 10 procent se dostaly ještě Teplice, Ústí nad Labem a Děčín.

Nejnižší číslo vykazovala jako obvykle Praha. Okres Praha-západ zaznamenal dokonce 1,7 procenta. Je to pro Prahu dobrá zpráva? Ano i ne. Pražští zaměstnavatelé si už delší dobu stěžují na nedostatek kvalitních uchazečů o práci. Firmy začínají odmítat zakázky, protože na ně nemají dostatek lidí. To se negativně odrazí na ekonomice firmy i celé země.