„Lidová banka“ láká klienty na nízké poplatky

Od začátku února letošního roku rozpoutala Volksbank masivní mediální kampaň v níž upozorňuje na to, že své poplatky nezdražila. Na 400 billboardů po celé republice ukazuje na grafu, jak bankovní poplatky u „běžných bank“ narostly, kdežto ty její zůstaly na stejné výši. Zda s ní bude mít úspěch, lze jen těžko dopředu odhadnout, v každém případě však na sebe určitě přitáhne pozornost, vzhledem k tomu, že bankovní poplatky a jejich výše jsou nyní skloňovány ve většině médií.

Má Volksbank skutečně tak nízké poplatky?

Podle agentury Scott & Rose, která poměrně pravidelně zveřejňuje průzkum ohledně vývoje měsíčních nákladů na vedení běžného účtu pro standardního klienta v ČR, se Volksbank umístila k 1. 1. 2005 v žebříčku bank druhá za Poštovní spořitelnou s průměrnými náklady na provoz běžného účtu ve výši 152 Kč.

Vývoj měsíčních nákladů na vedení běžného účtu pro standardního klienta ČR k 1.1. 2005:

Pořadí Banka Produkt Vedení/měs. 1 Poštovní spořitelna Prog.Klasik 123 Kč 2 Volksbank BÚ-obč. 152 Kč 3 Poštovní spořitelna Prog.Rodina 152 Kč 4 Živnostenská banka Konto Economy 156 Kč 5 Poštovní spořitelna Prog.Elektron 173 Kč 6 ČSOB Osob.konto Plus 175 Kč 7 Poštovní spořitelna Prog.Plus 177 Kč 8 HVB Bank Konto Pohoda 182 Kč 9 Raiffeisenbank Kompl.kon.Start 185 Kč 10 Raiffeisenbank Kompl.kon.Klasik 197 Kč 11 eBanka Program Základ 203 Kč 12 Živnostenská banka Osob.menu Standard 206 Kč 13 Komerční banka Konto Ideal 208 Kč 14 Komerční banka Perfektkonto 209 Kč 15 HVB Bank Konto rodina 210 Kč 16 Česká spořitelna Výhodný progr 217 Kč 17 GE C.Bank Genius Mini 219 Kč 18 Česká spořitelna Sporožiro 228 Kč 19 Živnostenská banka BÚ-obč. 232 Kč 20 Raiffeisenbank Kompl.kon.Opt. 233 Kč 21 Komerční banka ExpresKonto 237 Kč 22 Živnostenská banka Osob.menu Forte 246 Kč 23 HVB Bank Konto Komfort 246 Kč 24 Česká spořitelna Komplex.program 249 Kč 25 GE C.Bank Genius Stand. 255 Kč 26 eBanka Program Plus 272 Kč 27 ČSOB Aktiv.konto 273 Kč 28 Komerční banka A-konto 332 Kč 29 GE C.Bank Genius Kompl. 344 Kč 30 Živnostenská banka Osob.menu Grand 406 Kč 31 CITIBANK CitiOne 420 Kč Průměrná cena 230 Kč

Zdroj: Scott & Rose´

Z uvedeného průzkumu vyplývá, že banka za období 2003 – 2005 změnila cenu pouze jedenkrát, a to v případě výběru z vlastního bankomatu (na 2,50 Kč). Ostatní banky změn za sledované období uskutečnily daleko více a ve většině případů k horšímu. Ačkoli se mezi nimi najdou i výjimky HVB Bank nebo eBanka, které do začátku roku 2005 ceny neměnily. eBanka si to však vynahradí od 1. března, kdy mění sazebník a změny se budou týkat nejen sjednocení cen za výběr z ATM (6,90 Kč ze všech ATM v ČR), tak i používání kontokorentu (měsíčně 50 Kč) aj.

Banka Počet změn Česká spořitelna 10 Citibank 2 ČSOB 15 Poštovní spořitelna 10 eBanka 1 GE Capital Bank 8 HVB Bank 0 Komerční banka 13 Raiffeisenbank 4 Živnostenská banka 14 Volksbank 1

Poznámka: Počet změn je za období od 1. 12. 2003 do 1. 1. 2005. Evidovány jsou pouze změny základních poplatků – vedení běžného účtu/ balíčku, hotovost, výběry z bankomatu, platby (účetní položky), vedení platební karty, přímého bankovnictví.

Zdroj: Scott & Rose

Při porovnání počtu negativních změn poplatků běžných účtů/balíčků je možné říci, že Volksbank v průběhu roku 2004 ve srovnání s ostatními bankami

měla minimální počet negativních změn poplatků. Jednalo se de facto o jednu změnu za výběr hotovosti z bankomatu. Původní jednotná cena za výběr z bankomatu (5 Kč) byla rozdělena na výběr z vlastníhu bankomatu (2,50 Kč) a z bankomatů ČSOB (5 Kč) a cizích bankomatů (25 Kč).

Banka zlepšuje i další služby

Nejen nízké poplatky by však bance měly nalákat klienty. Banka totiž zprovoznila nové a přehlednější internetové stránky. Začíná nabízet daleko aktivněji např. hypotéky a slibuje i vydávání čipových platebních karet. Dodnes také drží velmi zajímavé ceny při hotovostních vkladech či výběrech na přepážkách.

Co banka nenabízí?

Ačkoli Volksbank nabízí lákavé ceny za produkty, ještě jí některé služby v nabídce chybějí. Patří mezi ně telefonní a GSM bankovnictví, které může být alternativním přístupem při obsluze účtu v případě, že nemáte momentálně přístup k internetu či na pobočku. Dalším poněkud nepříjemnou věcí je tříměsíční čekání na vydání platební karty, kterou dříve uplatňovaly i některé velké banky. Tyto skutečnosti by rozhodně měl potenciální klient vzít v úvahu při případném zřízení konta.

Zároveň by se však Volksbank chtěla stát konkurence schopnou většině velkých bank v oblasti balíčků služeb, které by měla začít nabízet během dvou měsíců. Zda pak zaznamená stejný nárůst klientů, jako to bylo v případě HVB Bank, která balíčkovou kampaň spustila minulý rok a nárůst nových klientů pak počítala na stovky procent lze těžko odhadnout. Rozhodně se však velkým bankám rýsuje konkurence, která by (pokud po „ulovení“ klientů nezvedne ceny) mohla promluvit do výše poplatků i získání části trhu.

