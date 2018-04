Likvidace fondu: máte šanci dostat peníze zpět?

Společnost AKRO v posledních dnech zahájila výplatu příslušné části podílů podílníkům zrušeného fondu AKRO Svět. Na začátku roku 2001 vypadalo všechno naprosto v pořádku. Hodnota podílového listu se vyvíjela standardním způsobem, jako tomu bylo u všech fondů podobného typu. Fond diverzifikoval riziko investováním převážně do indexových nástrojů (certifikáty na akciové indexy apod.), což bylo podle informačních letáků společností pro investory jednak přehlednější, ale také méně nákladné. V každém případě, fond byl oblíben mezi podílníky, kteří chtěli investovat na akciových trzích, ale jejichž snahou bylo omezit rizika na minimum. Nikdo se nerozpakoval nad tím, že společnost investovala prakticky všechny prostředky výhradně prostřednictvím jediného obchodníka s cennými papíry, v té době velmi úspěšnou společností Private Investors (PI). Samotní investoři o tom samozřejmě nevěděli a depozitář, jako kontrolní orgán fondu, tuto skutečnost úspěšně přehlížel.

Bohužel v květnu roku 2001 došlo k tomu, co čekal asi málokdo. Společnost Private Investors 20.5.2001 vyhlásila úpadek. Jak se uvádí v prohlášení společnosti, „Pokles akciového trhu Nasdaq a z toho plynoucí výrazné ztráty některých klientů, znásobené překročením interních limitů a pravidel, způsobily, že společnost Private Investors je neschopna plnit své závazky vůči klientům."

Společnost totiž ve velké míře využívala nákup cenných papírů na dluh, prostřednictvím půjčky, tzv. marginu. Tento způsob obchodování je samozřejmě velmi zajímavý a výnosný v době, kdy akciové trhy prakticky neznají výraz pokles (jako tomu bylo do roku 2000, kdy praskla technologická bublina) a investoři se mu nebrání. Bohužel rizika s tím spojená už zná málokdo. V případě dlouhodobého výrazného poklesu se tak ztráty znásobovaly a narůstaly do neúměrných výšek. Nastala tak situace, kdy někteří klienti měli půjčeno více peněz, než kolik činila aktuální hodnota jejich portfolia.

Jelikož PI neměl dostatek vlastních prostředků na pokrytí těchto dluhů a půjčky byly jištěny všemi cennými papíry na účtu obchodníka, po překročení limitu propadly akcie všech klientů bez rozdílu ve prospěch věřitele. Tím byla americká společnost A.B Watley, prostřednictvím které společnost PI obchodovala na americké burze. Právě držení všech akcií na jednom účtu byla podle vyjádření společnosti Private Investors velkou chybou, na kterou doplatili i ti investoři, kteří vůbec nevyužívali margin. Alespoň tak situaci vysvětlují představitelé společnosti Private Investors. Jak to bylo ve skutečnosti, to už se nedovíme nikdy. V každém případě, jak se ukázalo později, „machři“ z PI nebyli jediní, kteří to s obchodováním na margin přehnali.

Dalo by se říci, že v tomto případě společnost AKRO je i není vinna. Kdo tehdy mohl vědět, že společnost Private Investors přijde o prostředky investorů prakticky ze dne na den? Ať už šlo o vyslovenou lehkovážnost, nebo snahu o snížení nákladů, prostředky podílníků v podstatě nezmizely vysloveným zaviněním samotné společnosti AKRO.

V každém případě však bylo velkou chybou svěřit veškeré prostředky investované do akciových nástrojů do rukou jednoho obchodníka s cennými papíry. Je úplně jedno, že firma Private Investors byla v té době považována za jednu z největších a nejznámějších brokerských firem u nás. Stále přesvědčujeme investory o tom, jak důležitá je diverzifikace, jak se nespoléhat jen na jednu společnost, jeden fond apod., že přeci odborníci takhle nejednají. A pak tohle. Investiční společnost, zaměstnávající „odborníky“ svěří všechny peníze do rukou dalších „odborníků“, kteří jednoduše jaksi nepočítali s tím, že akciové trhy se mohou pohybovat i směrem dolů. A dokonce že to může trvat déle než dva dny v kuse. Ano, po boji je každý generál, ale zjednodušeně řečeno investiční společnosti jsou placené za to, aby se nedopouštěly chyb, kterých by se mohl dopustit nezkušený jednotlivec.

Na druhé straně stojí tvrzení zainteresovaných osob, podle jejichž slov byl fond příliš malý (i v českých poměrech) na to, aby ke svým obchodům využíval více obchodníků s cennými papíry. Hodnota majetku fondu v roce 2001 činila asi 35 mil. Kč. Když vezmeme v úvahu fakt, že to při tehdejším kurzu bylo méně než jeden milion dolarů, je to na poměry obchodování v USA skutečně málo. To ale určitě nebude argument, který investoři budou akceptovat jako dostatečnou omluvu za to, proč přišli o většinu investovaných prostředků.

Určitý díl viny můžeme připsat také na vrub rakouské Raiffeisenbank, která v té době byla depozitářem fondů společnosti AKRO. Ta sice v době po vypuknutí skandálu argumentovala tím, že společnost AKRO neporušila žádné právní předpisy, nebo zákony a že role depozitáře je jen kontrolovat, jestli investiční společnost hospodaří v souladu s předpisy. Určitě však mohla protestovat, nebo alespoň upozornit na fakt, že peníze společnosti AKRO nejsou u brokera na samostatném účtu, ale na sběrném účtu.

Společnost AKRO samozřejmě podala žalobu na americkou společnost A.B. Watley, čímž se společně s ostatními klienty PI snažila získat odškodné. Společnost sice v samostatném sporu uspěla a na základě rozhodnutí soudu dosáhla mimosoudního vyrovnání, ve skutečnosti se však jednalo pouze o několik procent z celkové škody, kterou investoři utrpěli. Dalším krokem společnosti je snaha o to, aby Garanční fond obchodníků s cennými papíry (GFOCP) vyplácel náhrady klientům společnosti AKRO stejně jako ostaním klientům PI.

Bohužel, pro investory podílového fondu AKRO Svět současná situace nevyznívá zrovna růžově. Žalobou na samotnou investiční společnost pravděpodobně ničeho nedosáhnou. Dílčí úspěchy ve formě dosažení mimosoudního vyrovnání se společností AB Watley mnoho radosti klientům viditelně nepřinesly. Snaha společnosti o dosažení toho, aby byly klienti podílového fondu vyrovnání společně, vyznívá také dost nepřesvědčivě. Reálná šance, že by ještě někdy v budoucnu dostali prostředky zpět, je tedy víceméně mizivá. Je to smutné konstatování, ale mazat někomu med kolem úst rozhodně není ideální řešení. Každopádně ten, kdo doufá v pozitivní řešení, může očekávat běh na hodně dlouhou trať.

Pro klienty ostatních společností může nepříjemnost společnosti AKRO a podílníků jejích fondů sloužit spíše jako varování, že opatrnosti není nikdy dost. V žádném případě tím nechceme naznačit, že investování do podílových fondů je nebezpečné a že při něm můžete přijít o všechny prostředky. Riziko, že by se podobná situace v současné době měla zopakovat, je prakticky nulové. Jak je už zmíněno výše, na diverzifikaci rizika je nutné myslet za jakýchkoli okolností.

Je podle vás v současnosti reálné, aby fond zkrachoval kvůli obchodníkovi s cennými papíry? Jak řešíte diverzifikaci svého portfolia vy osobně?