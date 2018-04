Likvidátorka: Jsou případy, kdy přemýšlím, proč je život takový

Ze své zkušenosti říká, že Češi na svých cestách podceňují rizika. Případy, s nimiž se setkává, patří do kategorie úsměvných, paradoxních i vážných. Zažívá i takové, které nejdou tak snadno vymazat z paměti.

Jak lidé vnímají vaši profesi?

Někteří si z mé profese dělají legraci. Říkají: „Tak vy nás zlikvidujete.“ (smích). Mnozí se ale zajímají, co ta práce obnáší a respektují, že musíme něco umět a znát. Když třeba řeším případy, které se staly v Číně nebo v exotických zemích, a neovládám jejich jazyk, tak si musím vše přečíst z lékařských zpráv v latině, kterou však díky škole dobře ovládám.

Ladislava Baladová (1966) Vystudovala střední zdravotnickou školu v Pardubicích.

Pracuje jak likvidátorka pojistných událostí v ČSOB Pojišťovně.

Je vdaná, má dvě děti.

Kolik případů máte v průběhu roku na starost?

Během sezony míváme v našem oddělení denně nahlášeno až 20 pojistných událostí a za rok to bývá kolem tří až čtyř tisíc pojistných událostí včetně asistenční služby.

Je v těchto číslech nějaký posun?

Určitě ano, oproti předchozím letům se sjednává více pojistek. Dříve bylo toto cestovní pojištění omezené věkem do 70 let, to již neplatí. Pojistit se dnes může kdokoliv bez ohledu na věk. Lidé si již také mnohem víc uvědomují, že vyjet bez komerčního cestovního pojištění je velké riziko. I když jsme součástí Evropské unie, jsme evropskými občany, Češi jsou opatrnější a nespoléhají se jen na kartu zdravotní pojišťovny, ve které není zahrnutý například transport, nebo ošetření soukromým lékařem.

Když porovnáte své začátky a současnost, co se změnilo?

Za tu dobu, co tuto profesi dělám, zjišťuji, že lidé jsou agresivnější. Chtějí peníze, i když třeba nejsou v právu. Berou to tak, že když budou více křičet, tak si je vydupou.

Co na takové klienty zabírá, čím je zklidníte?

Ke každému přistupuji individuálně a snažím se zjistit všechny podrobnosti k případu. Když nejde o likvidní pojistnou událost, musím si za tím stát a být si jistá, že to tak skutečně je. Pak se jim to snažím vysvětlit tak, aby pochopili, proč nemohou dostat odškodnění.

Vaše profese tedy vyžaduje velkou dávku trpělivosti i sebeovládání?

Určitě. Dříve byli lidé vlídnější, to dnes není. Mnozí se ohánějí tituly a dosaženým vzděláním: „Jsem pan doktor Horák a chci po vás, abyste...!“ Nic proti titulům a vystudovaným školám, některým lidem však chybí slušnost, jsou hrubější a agresivnější. To dříve nebývalo.

V poslední době se množí případy, kdy Češi doplácejí na vychytralost druhé strany. Zaznamenáváte takové případy?

Většinou jde o situace, kdy klienti podepíšou protokol, aniž by rozuměli, co je v něm přesně napsáno a pak jim to může zkomplikovat život. Třeba v Itálii a Rakousku je tendence, že karabiniéři dají vinu Čechům, i když srážku na sjezdovce nezaviní. Je to trend posledních dvou let. Italové a Rakušané jsou na Čechy přísní i co do zkoušek alkoholu.

Jak se tomu dá bránit?

Když už se něco takového stane a k případu je zavolán místní policista, klientům vždy doporučuji, aby protokol, kterému nerozumí, nepodepisovali a pokud je někdo k podpisu nutí, tak aby dopsali větu: „Textu nerozumím!“ V protokolu totiž může být uvedeno, že jsou viníkem střetu, že jsou na to i svědci, a v takovém přídě jdou všechny náklady za nimi. Když uvedou, že textu nerozuměli, hodně to pomůže.

Jak drahé může být, když někdo podepíše protokol, aniž by mu rozuměl?

Tyto případy se táhnou i několik let a náklady mohou být vysoké - hradí se bolestné, ale i ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku a samozřejmě náklady za právní služby, protože protistrana předá případ právníkům. Odškodnění se může dostat i na stotisícové částky.

Případy, s nimiž se setkáváte, jsou o nejrůznějších karambolech. Bývají i úsměvné?

Některé jsou opravdu paradoxní. Třeba jeden náš klient vycestoval do Ameriky a v hotelu místo toaletního papíru použil ručník. Vůbec ho nenapadlo, že s ním může ucpat odtok. Firma, která musela přijet, aby odpad zprovoznila, si pak naúčtovala v přepočtu 150 tisíc korun. Jiný případ zavinil vztek. Jeden náš klient v kempu zatloukal kolík a kladívkem se uhodil do prstu. Ve vzteku pak odhodil kladivo, které dopadlo na cizí vůz a poškodilo mu nárazník.

Pro peníze obětují i prsty Lidé si dokonce sami ublíží, aby z úrazové pojistky zkusili podvodně získat několik desítek tisíc korun. Ilustrační snímek

Na jaké karamboly by si měli lidé dávat pozor?

Lidem se stává všechno možné. Nejběžněji rozbíjejí sklo, třeba projdou skleněnými dveřmi. Nebo rozbíjejí postele. Často ničí i cizí mobily – ten jejich se vybije a půjčený od kamaráda či známého jim upadne na zem či do bazénu. Velmi často se stává, že v kuchyňce vezmou rychlovarnou konvici, naplní ji vodou a plastovou konvici položí na vařič. Řada případů je o neopatrnosti. Třeba jeden náš klient zatáhl medvídka koalu za ocas, ten se otočil a kousnul ho do ruky. Ošetření drobné ranky stálo 120 eur.

Život dokáže připravit i velmi vážné situace. Jaké se vám nesmazatelně zapsaly do paměti?

Jednou z takových byl manželský pár, který byl sražen autem z mostu do vody. Oba utonuli. Byl to nepříjemný pocit, když si uvědomíte, co se může stát, když se vracíte z divadla. Pozůstalým jsme vypláceli odškodnění za smrt následkem úrazu.

Pojistěte se na cestu do zahraničí Pár stovek vám může ušetřit statisíce. Možné je i pojištění v den odjezdu či ze zahraničí s okamžitou platností.

Zasáhnul mě i další případ. Jedna naše starší klientka čas od času cestovala do Ameriky za příbuznými a na cesty jí pojišťovala její dcera. Paní se během pobytu stala mozková příhoda, skončila v nemocnici a museli ji operovat. Náklady byly velmi vysoké, celkově vzrostly na čtyři miliony korun. Jenomže dcera ji tentokrát zapomněla pojistit a já musela paní sdělit, že nemá platné cestovní pojištění. Plakala, nevěděla, co dělat, vymahačské firmy z Ameriky na ni tlačily, ať zaplatí za léčbu. Musela prodat byt, aby zaplatila. Bylo mi jí líto, ale profesionálně nešlo jinak postupovat. Takových případů je hodně.

Pomáhá vám ve zvládání vážných pojistných událostí vaše původní profese zdravotní sestry?



Určitě. Kdybych neměla vztah k lidem, asi bych tuto práci nemohla dělat. Jsou případy, kdy nad nimi chvíli přemýšlíte, proč je život takový. Musíte se do případů vcítit. Když mi lidé volají, co se jim stalo, snažím se jim poradit, jak postupovat a co dělat. Musíte se jich ujmout. Těžké úrazy s následkem smrti se týkají často starších lidí, kdy jim v moři chyběly síly, aby doplavali ke břehu, nebo je postihne infarkt. Mladí lidé si často na dovolené užívají, slaví a pak to skončí třeba pádem z balkonu. Během cest se stávají nejrůznější situace. Snažím se to brát tak, že jeden případ pomine a nastane další.

Nový Barometr pojištění Je test, který má varovat před podceňováním rizik.

Doprovází ho naučná videa.

Je doplňkovou službou konceptu Pojištění v bance, který ČSOB provozuje dva roky. www.barometrpojisteni.cz Díky Barometru lidé zjistí, kolik toho vědí o různých typech pojištění, jaká rizika na ně číhají v jejich okolí, i to, jak moc zodpovědně ke svému životu přistupují. Dozvědí se mimo jiné i to, kolik domácností v okolí ročně navštíví lupiči nebo jak si zloději oblíbili jejich značku auta.

Mají tyto karamboly nějaký společný jmenovatel?

Lidé velmi často podceňují rizika, myslí si, že se jim nemůže nic stát. Často doplácejí i na neopatrnost a důvěřivost. Do ciziny si vozíme kvalitnější a dražší věci, zapomínáme na to, že zlých lidí a zlodějů je hodně a jejich počty přibývají. Je dobré vyhýbat se rizikovým místům a nedávat zlodějům zbytečně příležitost. Chodit na večerní procházky do míst, které neznáme, je zbytečné riziko. To se stalo v Rumunsku například i mně, najednou jsem se ve městě zamotala a dostala do nebezpečné čtvrti. Měla jsem velké štěstí, že se mi nic nestalo. Chtít zažít dobrodružství a mít zážitky nemusí dopadnout dobře. Lidé tak mnohdy neuvažují.

Které destinace jsou nyní rizikové?

Jsou to především exotické země, například v Brazílii se množí krádeže. Fungují tam skupinky, které se zaměřují na turisty. Odvedou vaši pozornost, aby vás okradli. Stává se i to, že kabelku strhne zloděj přímo z ramene turisty. Z evropských zemí je rizikové Španělsko. Často tam dochází k přepadávání hlavně důchodců. Měli jsme třeba případ, kdy se zloděj zaměřil na tržišti na dvě české důchodkyně. Jedna chtěla svou kabelku ubránit. Dopadlo to tak, že ji zloděj napadl fyzicky, zlomil jí prst na ruce, povalil na zem a žena kabelku stejně neubránila. Peněženku a doklady je proto v rizikových oblastech lepší mít přímo na sobě pod oblečením. Není dobré nosit ani batoh na zádech.

Podle České asociace pojišťoven se množí případy, kdy lidé nahlásí škodu neoprávněně a zkusí podvádět.

To mohu potvrdit. Nedávno jsem řešila pojistný podvod bulharského manželského páru, který žije v Praze. Zkusili pojistný podvod loni na jaře a teď ke konci roku. Zaslali nám najednou několik pojistných událostí, vyrobili si falešné lékařské zprávy a dopsali částky, které za ošetření v cizině museli údajně zaplatit. Při bližším prozkoumání jsme zjistili, že doktoři podepsaní pod lékařskými zprávami ani neexistují.

Co je k podvodu vedlo, nedostatek peněz?

To není jejich případ, i když i takové jsou. Myslím, že bulharský pár se takto snaží vydělat na další cestování po světě.

Jak je ale možné, že si sjednají cestovní pojistku u stejné pojišťovny a zkusí to znovu?

Pokud by přišli uzavřít pojištění na pobočku, dalo by se tomu zabránit. Dnes ale není problém uzavřít cestovní pojištění po internetu, tam jde jen těžko odfiltrovat, o koho jde.

Máte v sobě určitý radar, který vám napoví, pozor, tady něco nesedí?Myslím, že mám. Teď mám třeba případ klientky, která se nechala ošetřit v Jižní Americe. Náklady jsou vysoké okolo 400 tisíc korun, což je v této destinaci obvyklé. Něco mi na tom případu ale nesedí, proto jsem dala pokyn k prošetření. Měl se jí stát úraz ramenního kloubu po pádu na chodníku, v Jižní Americe jí ho kompletně vyšetřili a ona platil vše kreditní kartou. Když jsem chtěla doložit účetní transakce, ozvala se, že už není držitelkou této karty. Po návratu do Česka, mi sdělila, že zde byla ošetřena pouze jednou a má ramenní ortézu. Předepsanou od lékaře ji ale neměla. Indicií, že něco nesedí, bylo víc. Uvidíme, jak šetření dopadne.

Když se osobně setkáte s lidmi, ze kterých se nakonec vyklubou podvodníci, řekla byste to do nich?

Někdy intuice napoví, ale není to tak, že je podvodník vidět na první pohled. Každý případ je individuální. Někdo může vypadat divně, nárok na pojistné plnění však jednoznačně má. Ke každému případu musíte přistupovat profesionálně. Při likvidaci pojistné události musím dokumenty opravdu pořádně pročítat a kontrolovat, zda sedí razítka. Když narazím na indicie, které se mi nezdají, dávám takový případ dál prošetřit našim specialistům. Měla jsem třeba případ, kdy klienti z Pardubicka fingovali u příbuzných v Americe krádež osobního automobilu. Chtěli si takto přijít na 200 tisíc korun. K údajné krádeži měli řadu dokladů – protokol od policie s razítky, překlady z angličtiny do češtiny, vzali si na pomoc dokonce právníka. Jednoznačně se však podařilo prokázat, že šlo o pojistný podvod. Prozradily je účtenky za fotoaparáty a další drahé věci, které měli na cestách a údajně zmizely i s autem.

Češi dnes mohou vycestovat prakticky kamkoliv. Mají přitom pocit, že se v cestovním pojištění vyznají. Jaká je vaše zkušenost?

Myslím, že se Češi již mnohem víc pojišťují. Často od lidí slyším, že si dříve mysleli, že cestovní pojištění nepotřebují. Když se jim pak něco stalo, poučili se. Řada lidí však stále nečte pojistné podmínky, neznají výluky, pojistku hodí do kufru, a když se něco stane, teprve pak se zajímají, jak se vlastně pojistili.

Stalo se vám, že jste se při cestě do ciziny zapomněla pojistit?

Ne, to se mi nestalo (smích). V tom je už určitá profesionální deformace, bez pojištění bych nevyjela ani na Slovensko. Občas tak do Polska na trhy, což je kousek od naší hranice. Vždycky si při přejezdu uvědomím – aha, nejsi pojištěná, dej si pozor (smích).