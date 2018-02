Za limitované série tenisek platí vesmírné ceny. Jak se čeká na release

Co je nedostupné, je žádané. A čím více žádané to je, tím cena roste. To platí i u limitovaných edic tenisek známých značek, jejichž ceny šplhají třeba až ke 20 tisícům korun.

Začalo to prý 22. února 2005. Tehdy nabídla firma Nike boty Pigeon Dunks, které navrhl designer Jeff Staple. Byly k mání pouze v jediném obchodě v New Yorku a lidé na ně čekali v zimě i čtyři dny. Bylo to poprvé, co se kolem tenisek strhlo takové šílenství.

Od té doby se takzvané „release“, tedy zahájení prodeje limitovaných bot, konají párkrát do roka, různě po světě. Pořádají je vybraní prodejci, kterým firmy jako Adidas, Nike, Converse, Vans daly požehnání. K nám release a šílenství kolem nich přenesla firma Footshop v roce 2015. “Když jsme s tímto nápadem přišli, byla v Česku jenom malá skupina lidí, která tyto limitované release dokázala ocenit,“ říká Adam Báča z Footshopu. Dnes ovšem musí firma při speciálních prodejích zákazníky skoro odhánět.

Kempování před obchodem a losování vítěze

Jak to tedy chodí, když si chcete koupit drahé tenisky? Nejprve unikne informace, jak budou nové boty vypadat. Pak se stanoví datum, kdy a kde k prodeji dojde a za jakých podmínek. A samotný „den D“? “Byl to pátek. V poledne mi přišla zpráva, že release Yeezů bude následující den od 9 hodin. Před obchod jsem dorazil hned po škole, asi v pět a už tam bylo dost lidí,” vypráví Jan Šik. Je už zkušený zákazník, ten listopadový release nebyl jeho první.

Prvních 250 lidí se zapsalo na seznam zákazníků, ostatní doufali, že někdo vypadne. “Před obchodem jsme takhle kempili přes noc. Každé dvě hodiny nás vyvolávali, zda jsme na místě. Byla sranda, takže ani ta zima nám nevadila,” vypráví sedmnáctiletý kluk. V tomto případě platilo, že kdo dřív přišel měl šanci, že boty získá.

O pár týdnů později byl další release. Tentokrát trochu složitější. V 9 ráno se sešli zájemci před obchodem, naskenovali si speciální QR kód, který byl vylepený na výloze. Pak se přes internet zaregistrovali, uvedli jméno a velikost bot, kterou chtějí, a odeslali informace do systému. Ten každému vygeneroval speciální kód. Zákazníky si navíc ohlídal i podle polohy.

“Nesměli jsme se od obchodu během registrace vzdálit dál než na pár set metrů. Pak se otevřely dveře, vyšel ven nějaký týpek s počítačem v ruce. Ten vylosoval na každou velikost několik lidí, kteří se stali vítězi prosincového rafflu. Tak se říká tomuto způsobu prodeje,” popisuje Honza Šik.

Proč tak komplikovaný prodej? „Yeezy by se měly dostat k těm, kdo je chtějí nosit, a proto se snažíme najít co nejspravedlivější způsob,“ říká Adam Báča z Footshopu. V minulosti prý na akce mířila řada přeprodejců, kteří přijeli s „armádou“ lidí, rozdali jim peníze a ti čekali před obchodem nebo se zapsali do slosování.

„Když se jim tenisky podařilo koupit, tak je odevzdali šéfovi, dostali svůj podíl a šli spokojeně domů. Většinou se jednalo o lidi, kteří o teniskách nic neví a možná ani netušili, že mohli vydělat mnohem více, kdyby je přeprodali sami. Jeden člověk dokonce zaplatil několik bezdomovců, aby mu čekali na tenisky přes noc před obchodem. Z části i kvůli tomu jsme zavedli pravidlo, že se může platit pouze kartou, tu ještě kontrolujeme s dokladem, aby si ji lidé nepůjčovali,“ vysvětluje systém Adam Báča.

Tyhle neprodám

Honza si v prosincovém rafflu koupil Yeezy Blue Tint za maloobchodní cenu 5 990 korun. Teď by boty prodal za zhruba sedm tisíc korun. Existují stránky, stockx.com, kde najdete tenisky z limitovaných sérií a jejich aktuální „kurzy“. „Tyhle ale neprodám. Bylo jich vyrobeno tolik, že mi minimální zisk za to nestojí. To chce jiné barvy. Třeba černé Yeezy s červeným pruhem se teď aktuálně prodávají za 750 dolarů, tedy za zhruba 15 500 korun,“ říká Honza.

Podle Adama Báči platí, že nejmenší velikosti mají největší přeprodejní cenu, protože jich je nejméně, a protože v Asii je velká poptávka. Vydělat lze od pár stovek až po desítky tisíc na jednom páru.

Footshop je jedním z mála obchodů, který u nás vybrané limitované série bot a oblečení nabízí. Sehnat exkluzivní smlouvu se světovými značkami nebylo jednoduché. „Stálo nás to nespočet prezentací, schůzek, kvůli kterým jsme museli cestovat po celém světě. V Česku je jen pár obchodů, které mají párkrát za rok možnost prodávat limitované edice. V 99 % případů máme oproti konkurenci výhodu v kvantitě těchto limitek, ale hlavně většinu z nich najdou zákazníci jenom u nás,“ dodává Adam Báča.

A v čem jsou tenisky malých sérií tak mimořádné? Většinou mají nějaký příběh, kterým se odlišují od těch ostatních, „normálních“ tenisek. Může to být spolupráce s nějakým umělcem, sportovcem, jinou značkou, obchodem. „Občas ani nejde o to, jak moc limitované tenisky jsou, ale spíše o to, kdo za nimi stojí. To potvrzují právě i Yeezy od německého adidasu a amerického rappera Kanye Westa, které se už počítají na statisíce, ale stále se přeprodávají na sekundárním trhu za mnohem větší ceny,“ dodává Adam Báča.