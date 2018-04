Polovina bank si stále účtuje tučný poplatek za změnu limitu na kartě

Není třeba začít hned zmatkovat, že vám vykradli účet. Skutečnost je mnohdy prozaičtější. Překročili jste totiž limit na kartě.

Limit změníte zdarma i za stovku

Potřebné informace o výši limitu a někdy i o tom, kolik jste již z limitu vyčerpali peněz, se dozvíte ve svém internetovém bankovnictví, či na infolince banky i na pobočce.

Pokud vám limity přestanou vyhovovat, banky vás nebudou nijak omezovat. Můžete si je přenastavovat prakticky kdykoliv a kolikrát chcete. Některé banky to dokonce doporučují. "Nastavování limitů může sloužit jako dodatečný ochranný, bezpečnostní prvek na straně klienta. Například pro nákupy přes internet si klient může limit nastavit na 0 korun. V případě zcizení nebo ztráty karty potom nemůže dojít k jejímu zneužití, protože nákup není možné provést," vysvětluje Kateřina Pospíšilová z Equa bank.

Pokud se tedy rozhodnete ke změně výše limitu, můžete tak opět učinit přes internet, telefonicky či na pobočce. Naprostá většina bank změnu provede ihned, maximálně do druhého dne. Ovšem v Poštovní spořitelně si na nový limit počkáte. "Obecně jsou změny vyřízeny v řádech dnů," doplňuje Zuzana Kalátová z banky.

Polovina dotázaných bank si za změnu výše limitů nic neúčtuje, u té druhé se setkáte i s poplatkem 100 korun.

Poplatky za změnu výše limitů Bez poplatku: Air Bank, Citibank, Equa bank, Fio banka, GE Money Bank, Komerční banka (prostřednictvím Moje banka), mBank, Zuno S poplatkem: Česká spořitelna: 6 korun přes internetové bankovnictví, 30 korun na pobočce

6 korun přes internetové bankovnictví, 30 korun na pobočce ČSOB: 20 korun

20 korun Komerční banka : 14 korun přes Expres linku, 59 korun na pobočce

: 14 korun přes Expres linku, 59 korun na pobočce Poštovní spořitelna: 26 korun

26 korun Raiffeisenbank: 50 korun

50 korun UniCredit Bank: 100 korun

100 korun Volksbank: 100 korun Zdroj: banky, údaje k 15. květnu 2012

Se zajímavou novinkou přišla Air Bank, která nabízí krátkodobou dočasnou změnu limitu. Nový zpravidla zvýšený limit platí vždy jen do konce týdne. Pak se automaticky vrátí na předchozí hodnotu. Pokud by klienti ale nechtěli kvůli bezpečnosti čekat tak dlouho, mohou si limit vrátit do původní výše i dříve, třeba hned po zaplacení nějakého dražšího nákupu.

Je libo denní, týdenní či měsíční limit?

Na výši limitu, do kterého můžete vybírat peníze z bankomatu, platit kartou u obchodníků či na internetu, se nejčastěji dohodnete ve chvíli, když si v bance zřizujete účet.

Banky mají většinou nastaven základní limit a je na vás, jestli vám bude vyhovovat či se domluvíte na jiném. Nepočítejte s tím, že banka schválí každé vaše přání. Pro různé typy debetních platebních karet mají banky jiné limity. Pohybují se v řádech desítek tisíc korun, u "zlatých" karet i v řádech stovek tisíc korun.

Nicméně je dobré pamatovat na to, že čím vyšší limit si zvolíte, tím větší to pro vás může mít následky, pokud o debetní kartu přijdete (ztratíte ji či vám ji ukradnou). Než kartu stihnete zablokovat, může s ní někdo cizí napáchat velké škody.

Každá z bank si období platnosti limitu stanoví po svém. Setkáte se s denními, týdenními i měsíčními limity. A to jak pro výběr hotovosti z bankomatu, tak pro bezhotovostní platbu u obchodníka.

Limity debetních karet Denní limit: Citibank, Česká spořitelna, GE Money Bank, mBank, UniCredit Bank, Volksbank, Zuno

Citibank, Česká spořitelna, GE Money Bank, mBank, UniCredit Bank, Volksbank, Zuno Týdenní limit: Air Bank, ČSOB, Equa bank, Fio banka, Komerční banka, Poštovní spořitelna, Volksbank

Air Bank, ČSOB, Equa bank, Fio banka, Komerční banka, Poštovní spořitelna, Volksbank Měsíční limit: Raiffeisenbank, Zuno

Většina bank počítá klientům limity pro výběr z bankomatu a platbu u obchodníka odděleně. Má-li například klient Citibank nastaven denní limit 40 tisíc korun jak pro bankomat, tak pro obchodníka, znamená to, že může denně prostřednictvím debetní karty vyčerpat až 80 tisíc korun.

Jak banky počítají limity Oddělené limity: Air Bank, Citibank, Česká spořitelna, Equa bank, Fio banka, GE Money Bank, mBank, Raiffeisenbank, Volksbank, Zuno

Air Bank, Citibank, Česká spořitelna, Equa bank, Fio banka, GE Money Bank, mBank, Raiffeisenbank, Volksbank, Zuno Společné limity: ČSOB, Komerční banka, Poštovní spořitelna, UniCredit Bank

Ovšem jsou i banky, které vám limity na debetní kartě sčítají. Například má-li klient ČSOB nastaven týdenní limit 15 tisíc korun pro výběr z bankomatu i pro platbu u obchodníka, může za týden vyčerpat pouze 15 tisíc korun.

Víte, jaký máte limit na své debetní kartě? celkem hlasů: 1208