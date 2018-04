Limity na inkasu vám mohou nadělat velké problémy. Ochrání vás jen dvě banky

Čím to? Obecně stačí špatně nastavit u souhlasu s inkasem limit nebo jen zapomenout na bankovním účtu ponechat potřebnou rezervu. To jsou nejčastější důvody, proč se nezaplatí to, co má. Pokud ale na svou chybu přijdete včas a napravíte ji dodatečnou úhradou, pak se obvykle nic neděje. Potíže však mohou nastat v případě, že závadu odhalíte později (což se může stát poměrně snadno) a zareagujete až na následující upomenutí příjemce marně očekávajícího vaši platbu.

Limit na inkaso ano, či ne

Obecně nastavení limitu, jakési pojistky proti chybě na straně dodavatele služby a zároveň inkasujícího, je bankéři doporučováno. Konečné rozhodnutí však samozřejmě záleží jen a pouze na klientovi samotném.

Při vašem zvažováním musíte vzít v potaz fakt, že na jedné straně stojí riziko, že vám společnosti mohou samovolně strhnout více, než na co mají nárok. Na druhé straně stojí to, že zdražením nebo rozšířením některé ze služeb snadno překročíte nastavený limit a včas to nezaregistrujete (např. rozšíření služeb kabelové TV, zvýšení nájemného apod.).

Pokud už ale limit jako službu využijete, je třeba jej nastavit tak, aby příliš neomezoval. Při volbě výše limitu nezapomínejte ani na mimořádné položky typu vyúčtování energií či platby sice se opakující, ale v delších časových intervalech (např. platby za noviny).

"Limity je dobré nastavovat, aby se snížilo nebezpečí zneužití třetí osobou ("napíchnutí“ telefonu apod.). Například společnost Telefónica O2 dokonce limit vyžaduje,“ sdělila iDNES.cz Zuzana Čepelková z Komerční banky.



Kolikrát se vaše banka poukouší inkaso a SIPO zrealizovat

Banka inkaso SIPO Sděluje důvod neprovedení inkasa Citibank 2x 2x ne Česká spořitelna 1x 2x ne ČSOB/Poštovní spořitelna 2x 2x ne GE Money Bank 2x 2x ano Komerční banka 1x 1x ne mBank 1x* 1x ano Raiffeisenbank/eBanka 2x 2x ne UniCredit Bank 1x 2x ano

* klient si volí už při zřízení inkasa interval opakování (maximálně však 15 dní)

Pouze dvě banky informují včas

Bohužel klient obvykle není bankou informován o důvodu, proč nedošlo k realizaci inkasa. Výjimkou jsou v tomto případě jen dvě banky, a to GE Money Bank (informace ve výpisu z účtu) a mBank (upozorní klienta prostřednictvím SMS). UniCredit Bank sice svého klienta na neprovedení inkasa upozorní dokonce speciálním dopisem, ale proč se tak stalo, sdělí klientovi až bankéř při osobní návštěvě pobočky.

Většinou banky uvádějí, že se pokoušejí inkaso provést i po datu, které bylo stanoveno jako den D. Jestliže totiž na účtu nezajistíte dostatek finančních prostředků, inkaso se neprovede. Obvykle se však banky snaží inkaso z účtu klienta zrealizovat, a to až dalších 5 pracovních dní po splatnosti (tj. GE Money Bank).

"Klienta o neuhrazení inkasa neinformujeme. Na formulářích se souhlasem k inkasu najde zákazník informaci, že za neprovedení inkasa nenese banka žádnou zodpovědnost. Je plně na klientovi, aby si sledoval dostatečný objem peněz na svém účtu,“ dodala Čepelková. Podobně se vyjádřila i Pavla Plachá z České spořitelny: "Na výpisu z účtu neuvádíme důvod neprovedení inkasa. Důvodem je ochrana klientských dat a také fakt, že důvodů k neprovedení inkasa může být celá řada.“