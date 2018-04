Limity na kartách: Omezení nebo ochrana?

Bezpečnost platebních karet je založena na několika různých bodech, mezi které banky počítají také nastavení jejich limitů. Prakticky jde o to, že když někdo bude chtít vaši platební kartu zneužít, a vy budete mít na kartě nastaven limit (například 10 000 korun na den), nebude moci váš účet vybrat docela. Pouze do výše limitu.

Existují tři základní postoje tuzemských bank vůči limitům pro transakce prováděné platební kartou. Předně, některé banky nastavení limitu na platební kartě vůbec nepožadují. Takovou bankou je například GE Capital Bank, která vám sice doporučí vhodné limity ke konkrétním kartám, ale striktně je nevyžaduje. Nastavit si tedy můžete, ale také nemusíte, jakýkoli rozumný limit (pokud bude váš počáteční zůstatek 2 000 korun, těžko vám banka nastaví limit na 50 tisíc).

Druhou variantou je individuální přístup banky k jednotlivým klientům, což je postup typický pro HVB Bank a ČSOB. Banky vyžadují nastavení limitů, ale na základě posouzení bonity klienta (například díky počátečnímu vkladu) se s ním dohodnou na výši limitů.

Hledáte další informace o platebních kartách? Pak neváhejte a navštivte tuto SPECIALIZOVANOU SEKCI. Poslední skupinou bank jsou ty, které mají limity pevně nastaveny, ať už pouze jako odrazové můstky nebo jako fixní objemy. Zcela nezměnitelné limity má na svých kartách nastavena například Citibank. V jednom dni tak můžete vybrat z bankomatu nejvýše 40 000 korun, v obchodní síti pak nakoupit bezhotovostně maximálně za 20 000 korun. Fixní limit, ovšem tentokrát týdenní, má zase pro své karty nastavena eBanka (elektronická karta: týdně 15 000 Kč z bankomatu a 25 000 Kč v obchodní síti, embosovaná karta: 40 a 80 000 korun, Gold karta: 80 a 200 000 korun) a stejně tak Komerční banka (elektronická karta: bankomat – 10 000 Kč a u obchodníků 15 000 Kč, embosovaná mezinárodní: 20 a 50 000 Kč, Gold karta: 50 a 400 000 Kč).

Do této skupiny nesmíme zapomenout zařadit také Českou spořitelnu, která má u všech svých debetních karet (s výjimkou karet pro mládež a karty VISA Gold) nastavený denní limit pro výběr z bankomatů ve výši 15 000 korun. Naopak, limit pro platby v obchodní síti nemá stanovený vůbec.

Jak denní, tak týdenní limity má ke svým elektronickým platebním kartám připraveny také Raiffeisenbank. Každý den tak můžete využít 2 000 korun pro bankomat a pro bezhotovostní platby, týdenní limit je čtyřikrát vyšší (konkrétně příklad elektronické platební karty). S poněkud odlišným způsobem nastavení limitů se můžete setkat u Union banky, která má pro vás připraveny minimální denní i týdenní limity (tedy ne maximální, jak je obvyklé), od kterých se můžete odrazit směrem nahoru. Maximálně limit je řešen individuálně, stejně jako v případě HVB Bank a ČSOB. Minimální limit elektronické karty je 5 000 korun na bankomat a 5 000 pro bezhotovostní platby, v případě mezinárodní embosované karty jsou minimální limity dvakrát vyšší.

Banka Bankomat Obch. síť denní limit týd. limit denní limit týd. limit GE Cap. Bank není není není není HVB Bank indiv. indiv. indiv. indiv. ČSOB indiv. indiv. indiv. indiv. Citibank 40 000 Kč není 20 000 Kč není eBanka není 15 000 Kč není 25 000 Kč KB není 10 000 Kč není 15 000 Kč Česká spoř. 15 000 Kč není* není není Raiffei- senbank 2 000 Kč 8 000 Kč 2 000 Kč 8 000 Kč Union banka od 1 000 Kč od 5 000 Kč od 1 000 Kč od 5 000 Kč Živnobanka výše limitů odmítla z bezpeč. důvodů sdělit

*pouze u karty VISA Electron Sporojunior je limit omezen na 200-5 000 Kč

Zdroj: tisková oddělení bank

Změna limitu? Jak, kde a za kolik?

Pokud zjistíte, že původně nastavený limit neodpovídá vašim potřebám, je obvykle možné jej změnit (až na Citibank a Českou spořitelnu). Raiffeisenbank a eBanka vám ovšem zvýšení limitů umožní až po třech měsících existence účtu, ke kterému se platební karta vztahuje. Živnostenská banka zase až po vyhodnocení vaší bonity, což by však nemělo trvat déle než dva dny. Limity lze v jejím případě také nastavit na omezenou dobu – například na délku dovolené.

Pokud se ke změně limitu rozhodnete, musíte se většinou připravit na návštěvu banky, kde podepíšete změnu podmínek. Ideální je v tomto ohledu eBanka, která vám umožňuje změnit limity prostřednictvím jakéhokoli z kanálů přímého bankovnictví. Příznivě se jeví také přístup HVB Banky – kromě pobočky umožňuje provést změnu také telefonicky nebo e-mailem a ČSOB, kterou můžete o změnu limitů požádat písemně (stejně tak i Živnostenská banka). ČSOB ověřuje pravost dokumentu na základě porovnání podpisu s podpisovým vzorem.

Zajímá vás, kolik za změnu limitů zaplatíte? Nejvíce za tento krok požaduje HVB Bank, a to celých 200 korun. Živnostenská banka si účtuje 100 Kč, eBanka a Komerční banka 50 korun a Union banka 20 korun. Ostatní banky, které vám změnu limitu umožní, ji provádějí bez poplatku.

Povinný limit: Dobře nebo špatně?

Limit pro objem transakcí uskutečněných platební kartou je v dnešní době bezesporu platným bezpečnostním prvkem. Zvláště proto, že většina tuzemských bank přebírá odpovědnost za škody způsobené zneužitím karty dosti pozdě po ohlášení karty (od půlnoci dne, kdy byla karta ukradena a dokonce i déle). Pokud pak dojde k tomu, že se někomu povede vaši kartu zneužít, bezesporu vás zasáhne méně ztráta dosahující maximálně výše limitu, než když přijdete o celý zůstatek vašeho účtu.

Na druhou stranu jsou pevně stanovené limity pro objem transakcí v určitém období velice svazující. Nemyslíte, že by bylo příjemnější, kdyby banka po vysvětlení všech rizik nechala na vás, jakou výši limitů chcete nastavit? Není přeci důležité klientovi za každou cenu zabezpečit kartu na úkor omezení jeho platební schopnosti. Co je opravdu důležité, to je osvěta. Banky by měly klientelu upozornit na možná rizika a na možnosti, jak se jim bránit.

Jakou máte zkušenost s limity na platebních kartách? Už vám někdy způsobily nepříjemnosti, nebo vám naopak posloužily? Řešili jste již změnu limitů? Jakým způsobem? Těšíme se na vaše zkušenosti a názory.

