Kdo chce dobré místo, má atraktivní profil na LinkedIn. Nezaspěte

Josef Kadlec, první certifikovaný LinkedIn recruiter v České republice a na Slovensku, s nimi má bohaté zkušenosti. Na Vysoké škole ekonomické Praze má přednášky právě o využití LinkedIn na trhu práce, naživo i on-line, jak pro studenty a zaměstnance, tak pro personalisty.

V čem vidíte největší přednosti sítě LinkedIn? Není to jen profesionálněji vedený Facebook?

LinkedIn je profesní sociální síť, kde si lidé mohou vytvořit on-line pracovní profil a působit tak na případné zaměstnavatele i v době, kdy práci vyloženě nehledají. Dobrá nabídka totiž většinou nepřijde v době, kdy sháníte nové místo.

„Každý zaměstnanec dnes musí myslet jako podnikatel a svoji osobní značku budovat průběžně. LinkedIn je jedním z hlavních nástrojů, kterým toho efektivně docílí,“ říká Josef Kadlec.

Navíc, pokud jste žádaný profesionál, tak se do fáze, že byste zaměstnání aktivně hledali, většinou ani nedostanete. Každý zaměstnanec dnes musí myslet jako podnikatel a svoji osobní značku budovat průběžně. LinkedIn je jedním z hlavních nástrojů, kterým toho efektivně docílí.

Existují i další profesní sítě?

V České republice nemá LinkedIn prakticky konkurenci. V Německu soutěží třeba s profesní sítí XING, v Polsku se sítí GoldenLine. Nicméně náboráři používají pro vyhledávání kandidátů i privátní sociální sítě jako Facebook nebo Twitter. LinkedIn se pro personalisty stal takovým standardem díky jeho výborným možnostem vyhledávání.

Není to jen módní záležitost?

Právě naopak. Čistě pragmatická. Lidé prostě sociální sítě a obecně i nové technologie používají v běžném životě, takže se to musí promítnout i do oblasti náboru zaměstnanců. Problém je, že personalisté trochu zaspali a nové trendy naplno nereflektují. To je mezera, kterou se snažíme vyrovnat. LinkedIn je navíc od roku 2012 i v češtině, takže je skutečně dostupný pro každého.

Co musí udělat uchazeč o práci, který chce uspět přes LinkedIn?

Vyhledávání na LinkedInu i jiných sociálních sítích je založeno na klíčových slovech a přesnosti zadaných informací. Proto obohaťte svůj profil o klíčová slova, která charakterizují vaše dovednosti, znalosti a zkušenosti. Pokud váš LinkedIn profil bude autentický, vliv na personalisty to mít určitě bude.

Najděte si novou, skvělou práci Denně žhavé pracovní nabídky. Vytvořte si zdarma životopis. Potřebujete poradit? Zeptejte se v poradně jobDNES.

Vyhněte se klišé jako týmový hráč, skvělé komunikační dovednosti, orientovaný na výsledek. Jestliže vám zajímavá nabídka nepřichází, nebojte se být proaktivní. Využijte hledání LinkedInu a najděte si personalisty ve vysněných společnostech a spojte se s nimi.

Jste první certifikovaný LinkedIn recruiter v Česku a na Slovensku, co to znamená?

Je to oficiální certifikace společnosti LinkedIn, kterou lze absolvovat u jejich certifikačních partnerů, v České republice je to v Brně. O držitelích říká, že mají pokročilé znalosti sociální sítě LinkedIn, speciálně pak pro účely náboru zaměstnanců. Zahrnuje to i znalost práce s produktem LinkedIn Recruiter, což je placený účet pro náboráře.

Jak se s příchodem LinkedIn změnil způsob práce náborářů?

Celkem zásadně. Zatímco dříve to byli spíše administrativní pracovníci, již vybírali pár vyvolených z hromady životopisů, dnes si musí osvojit techniky přímého oslovování kandidátů. O každé pozici musí přemýšlet jako o marketingové kampani.

Kvůli využívání nových technologií musí být technicky zdatní. Musí umět pracovat s velkými daty, dnes mají prakticky miliony profesních profilů k dispozici on-line. Musí se v nich vyznat a být schopni najít kandidáty, které aktuálně potřebují.

Nakonec dnešní náborář musí umět i přirozeně navazovat kontakty. Důležité také je, jak se firma sama na LinkedIn prezentuje, jaké tam má firemní stránky. V tom bohužel některé společnosti pokulhávají, aktivně nepracují na získávání nových uživatelů, kteří by je sledovali.