kdo je...Logistika neboli správce skladového hospodářství najdeme ve všech podnicích, které mají sklad. Často jsou to firmy obchodující s rychloobrátkovým i průmyslovým zbožím, třeba výpočetní technikou nebo elektronikou. Podle Ivy Trýznové z agentury T & T jsou na tuto pozici u menších firem žádaní spíše muži. Důvodem je požadavek na fyzickou zdatnost, která je při práci ve skladu potřebná. Požadované vzdělání není stejné někde stačí střední odborné vzdělání či vyučení, jinde je místo logistika určeno pro absolventy vysoké školy. Zahraniční firmy požadují znalost cizího jazyka. Nezbytná je uživatelská znalost PC, orientace v programu skladového hospodářství je výhodou. Uchazeči by měli být zodpovědní, pečliví a systematičtí. Podle Ivy Trýznové by měli mít také řídící schopnosti - nezřídka totiž řídí i větší kolektiv lidí. Konkrétní náplň práce logistika závisí na velikostí a struktuře společnosti. Vede skladovou evidenci, je odpovědný za příjem, doplňování i expedici zboží, kontroluje zásoby a má za zboží hmotnou zodpovědnost. Stará se často také o celní deklarace - vyřizuje proclení u dováženého nebo vyváženého zboží. U malých společností může logistik také sám fyzicky manipulovat se zbožím. Je obvykle podřízen řediteli firmy či technickému náměstkovi ředitele, sám řídí skladníky. Platové rozpětí u této profese je od dvanácti tisíc korun do padesáti tisíc korun.