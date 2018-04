Loni se spořit nevyplatilo, letošní rok by mohl být lepší

Ani letos se nevyplatí ukládat „volné“ peníze do bank. Je to sice bezpečné, ale úroky (dnes se pohybují okolo dvou a půl až čtyř procent za rok) zůstanou podle předpovědí finančních analytiků pod úrovní inflace, to znamená, že se tu peníze ve skutečnosti znehodnotí. Bankovní konta se proto vyplatí využívat zejména pro ukládání peněz, které jsou v krátké době potřeba, například na běžné účty nebo kratší, automaticky se obnovující termínované vklady.

Změna k lepšímu se naopak očekává na kapitálovém trhu. Nyní jsou ceny akcií ještě nízké, ovšem s očekávaným oživením ekonomik vyspělých států zhruba v druhé polovině roku by se měly zvyšovat a s nimi i hodnota podílových fondů, které mají tyto akcie ve svém portfoliu. Ale drobným investorům s několika desítkami či stovkami tisíc korun nakupovat přímo jednotlivé cenné papíry finanční poradci nedoporučují. Jejich ceny totiž ovlivňuje mnoho faktorů - mimo jiné celková ekonomická situace země, mezinárodní atmosféra, vývoj odvětví či události ve firmě samém - a mohou tedy být velmi proměnlivé. Kdo chce uložit peníze na delší dobu a dosáhnout vyššího výnosu, může zkusit podílový fond. Nejlépe se loni vedlo dluhopisovým fondům, v nejúspěšnějším z nich, IKS Dluhopisovém, se peníze za rok rozmnožily o 10,44 procenta (což je asi o sedm procent více než v průměru na termínovaném vkladu).

Ale podle odborníků by letos tak úspěšné být nemusely, protože s tím, jak rostou ceny akcií, snižuje se obvykle hodnota dlouhodobých dluhopisů. Vyšší výnos by proto mohly přinést některé smíšené či akciové fondy. Ovšem ty jsou velmi rizikové, proto je dobré uložit do nich jen deset až třicet procent úspor - podle toho, jak se kdo bojí riskovat. Opatrnějším investorům lze doporučit fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy, jejichž výnosy by se mohly pohybovat alespoň na úrovni inflace, případně i vyšší. S výběrem správné investice by měli poradit v každé investiční společnosti či bance.

Co se týče výnosů, zůstává jedním z nejvýhodnějších způsobů uložení peněz stavební spoření. I přesto, že stavební spořitelny snížily úroků z vkladů, je stále mnohem výnosnější než termínované vklady v bankách. Díky státní podpoře se výnosnost stavebního spoření pohybuje kolem třinácti procent. Jedinou nevýhodou je to, že peníze je třeba uložit nejméně na pět let.

Vklady v cizí měně zřejmě letos nebudou tím nejšťastnějším řešením. Vzhledem k pokračující privatizaci a očekávanému přílivu zahraničních investic bude česká koruna i v tomto roce zřejmě posilovat, a proto nákup eura či dolaru, popřípadě termínované vklady v těchto měnách nelze příliš doporučit.

Pro ty, kteří mají volných prostředků více, lze doporučit i investování do nemovitostí, a to především ve větších městech či zajímavých lokalitách. Očekávaný vstup do Evropské unie by měl přispět k růstu cen, a i když člověk vlastní prostředky nemá, může si je poměrně výhodně půjčit u některé z hypotečních bank. Díky současné dvouprocentní státní podpoře a nízkým úrokovým sazbám je taková investice výhodná.

Ať už se majitel peněz rozhodne uložit své úspory kamkoliv, neměl by zapomenout, že nikdy není dobré sázet na jednu kartu. Stačí vzpomenout na krachy kampeliček. Rozhodně stojí za to rozložit riziko mezi několik dílčích investic tak, aby jejich výnos byl co možná nejvíce na sobě nezávislý. Lze se tak vyvarovat případných ztrát.

Otázka: Je lepší letos spořit, nebo utrácet?

Helena Horská, analytik České spořitelny

Vzhledem k současnému nízkému úročení bankovních vkladů bych osobně doporučila využít volné peněžní prostředky na spotřebu či na investici do podílových fondů (v případě agresivnějšího investora do akciových fondů, u konzervativnějšího investora do smíšených fondů). Očekávané oživení světové ekonomiky, které rovněž pozitivně ovlivní naši domácí ekonomiku, povede ve svém důsledku k postupnému růstu úrokových sazeb jak v zahraničí, tak doma. Tím se bude zvyšovat atraktivita spoření, zatímco úvěrové produkty podraží.

Tomáš Síkora, finanční poradce společnosti SLON

Protože se očekává hospodářský růst podobný jako v roce 2001 a budou se zvyšovat průměrné příjmy obyvatelstva, nebudou obchodníci motivováni k výraznějším slevám. Efektivně uvažující jedinec by tedy měl více spořit a méně spotřebovávat - připravuje se tak na dobu, kdy ekonomický růst a ceny budou stagnovat nebo klesat, a tudíž bude moci nakupovat výhodněji. Nízké kurzy akcií slibují do budoucna šanci na zajímavý výnos. Výhodné je i stavební spoření, ale u termínovaných či běžných účtů by mohla být inflace vyšší než výnos.

Pavel Sobíšek, analytik HVB Bank

Úrokové sazby zůstanou nízké, takže ze spoření na bankovních účtech nikdo nezbohatne. Na druhou stranu zůstane nízká i inflace, a nemá tedy smysl utrácet jen z obavy, že peníze ztratí svou hodnotu. Obecně tedy bude situace příznivá pro větší nákupy, a to i na dluh. V delším časovém horizontu poroste spíše cena lidské práce, a tím i služeb, zatímco cena spotřebního zboží by měla stagnovat.

Jak byste na výše uvedenou otázku odpověděli Vy? Kam budete investovat své prostředky v letošním roce a jak pro Vás z hlediska výnosů dopadl rok předchozí?