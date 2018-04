Loňskou dovolenou vyčerpejte do konce října

Jestliže mají vaši zaměstnanci nevyčerpanou dovolenou za rok 2007, musí ji povinně vyčerpat do konce letošního roku. Písemné rozhodnutí o konkrétním termínu jejího dočerpání přitom musí padnout už do konce října. Připomeňme si, že termín dovolené určuje vždy zaměstnavatel, byť by se tak v ideálním případě mělo stát po dohodě se zaměstnancem (či přímo na jeho žádost).

Rozhodující je přelom října a listopadu

Klíčovým datem je 31. říjen. Stihne-li tedy zaměstnanec vyčerpat zbývající loňskou dovolenou ještě během letošního září či října, pak se vás níže uvedená pravidla v zásadě netýkají. Jestliže zaměstnanec nevyčerpá zbytek dovolené do konce října, musí ji podle zákona nastoupit automaticky k následujícímu pracovnímu dni.



Křištálová lupa Tím je 1. listopad, avšak letos toto datum připadá na sobotu, a pro většinu zaměstnanců tak bude "následujícím pracovním dnem" až 3. listopad. Nicméně jde-li o zaměstnance, který například pravidelně pracuje v sobotu, nebo mu připadá “služba“ zrovna na 1. listopad, musí dovolenou nastoupit skutečně už první listopadový den.



Povinné čerpání v takovém případě nastává přímo ze zákona, není tedy k němu nutný souhlas zaměstnance ani zaměstnavatele. I kdyby zaměstnanec nesouhlasil a chtěl na začátku listopadu dále pracovat, musí mu firma nařídit dovolenou a neumožnit mu výkon práce.

Sankce za porušení zákoníku práce by pak totiž mohl nést i zaměstnavatel, který takovou práci (místo stanoveného volna) toleroval. V nástupu povinné dovolené mohou zaměstnanci bránit pouze zákonem stanovené překážky v práci - typicky dočasná pracovní neschopnost nebo čerpání mateřské či rodičovské dovolené.



Pravidlo funguje také opačně: I kdyby firma zrovna na začátku listopadu nutně potřebovala, aby zaměstnanec pracoval, může to dotyčný ignorovat a s odkazem na svou zákonnou povinnost (vyčerpat zbytek dovolené od začátku listopadu) odjet na dovolenou.

. Povinný nástup dovolené Pravidlo o povinném (automatickém) čerpání zbytku základní výměry loňské dovolené stanoví § 218 odst. 4 zákoníku práce (č. 262/2006 Sb., ve znění novel).

Dohoda nade vše

Chcete-li na začátku listopadu předejít zbytečným konfliktům nebo dočasné ztrátě pracovníka, měli byste na zmíněné pravidlo pamatovat s předstihem. Pokud už teď víte, že zrovna na začátku listopadu nemůžete zaměstnance postrádat, nařiďte mu vyčerpání zbytku loňské dovolené už na září či říjen, nebo naopak až na tradičně volnější konec roku (typicky během Vánoc).



Přestože vám zákoník práce dává právo nařídit čerpání dovolené i bez souhlasu zaměstnance, je ideálním řešením samozřejmě vzájemná dohoda tak, aby určený čas vyhovoval oběma stranám. Automatickému nástupu dovolené (přímo ze zákona) k začátku listopadu lze tedy předejít tím, že si firma s pracovníkem domluví do 31. října nástup dovolené tak, aby si ji zaměstnanec mohl vyčerpat v jiném termínu, nejpozději však do konce kalendářního roku 2008.

Zákoník práce však umožňuje dohodu jen ohledně konkrétního termínu čerpání. Nelze si platně sjednat (tedy ani kdyby obě strany souhlasily!), že se zaměstnanec svého zákonného nároku (povinnosti) vzdá, a to ani výměnou za finanční kompenzaci ze strany zaměstnavatele.



Ano, už slyším vaše reakce: Na papíře se můžeme formálně dohodnout na čerpání dovolené, ale ve skutečnosti zaměstnanec bude dál pracovat a dovolenou mu proplatíme "bokem". Takovému obcházení zákona pochopitelně nelze nikdy zabránit, zvláště pokud s ním zaměstnanec skutečně souhlasí. Dodejme však, že případná kontrola může zkoumat nejen samotné "papíry", ale také reálný stav. Nespokojí se tedy s vyčerpáním zbytku dovolené pouze podle předložených dokumentů, pokud například od jiných zaměstnanců získá důkazy, že jejich kolega ve skutečnosti místo volna normálně pracoval.

Na letošní dovolenou je ještě čas

Zdůrazněme, že uvedené pravidlo ale platí jen pro loňskou dovolenou. Firmy často chybují právě v tom, že nutí zaměstnance k povinnému vyčerpání dovolené během letošního roku i přesto, že nejde o zbytek loňské, ale letošní dovolené. Správně přitom platí, že pro zbytek dovolené za rok 2008 je klíčovým datem až 31. říjen 2009, takže ji stačí vyčerpat do konce roku 2009.



Pokud si však firma z určitých důvodů přeje, aby zaměstnanec vyčerpal letošní dovolenou skutečně ještě letos, má na to právo. Vyplývá to ze zmíněného pravidla, že termín dovolené určuje zásadně zaměstnavatel, aniž by k tomu potřeboval souhlas zaměstnance.

Zákoník nicméně stanoví, že takovéto určení by mělo přihlížet nejen k "provozním důvodům" firmy, ale také k "oprávněným zájmům" pracovníka. Záleží tedy jen na firmě, zda dá přednost zachování dobrých vztahů s pracovníkem a nebude trvat na nuceném čerpání. Kompromisem může být dohoda o vyčerpání části dovolené letos a převedení menšího zbytku na příští rok.



Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se s ním nedohodne na kratší době.

. DO KDY dovolenou VYČERPAT - loňskou dovolenou nejpozději do konce letošního roku

- letošní dovolenou nejpozději do konce příštího roku

- jde-li však o nevyčerpané dny jen z části přesahující základní čtyřtýdenní dovolenou, lze zaměstnanci takový pátý či další týden nechat proplatit nebo s jeho souhlasem převést až do přespříštího roku (pátý týden dovolené z roku 2007 tak stačí vyčerpat do konce roku 2009)

Cílem novely zákoníku práce z roku 2004, která tuto novinku zavedla, bylo motivovat firmy i zaměstnance ke skutečnému čerpání celého rozsahu volna na zotavenou a regeneraci sil. Zásadu přejal také nový zákoník práce, účinný od ledna 2007.Ze stejného důvodu došlo k omezení dřívější možnosti, kdy si zaměstnanec mohl nevyčerpanou dovolenou nechat "proplatit". Současná právní úprava takovou možnost zakazuje. Výjimkou je pouze ukončení pracovního poměru: jestliže si zaměstnanec nestihne vyčerpat dovolenou a odchází z firmy dohodou či výpovědí (nerozhoduje, zda ji podal on, nebo zda ji obdržel od zaměstnavatele), je firma povinna proplatit mu nevyčerpané dny.

Ovšem jen v případě, že po zaměstnanci nešlo "spravedlivě požadovat", aby si zbytek dovolené vyčerpal ještě do svého odchodu. Takovými případy jsou třeba zaškolování nového zaměstnance ze strany odcházejícího nebo okamžité zrušení pracovního poměru (takzvaná výpověď na hodinu). Proplácení se uskutečňuje formou náhrady mzdy, v zásadě ve výši průměrného výdělku zaměstnance.



Co se stane s nevyčerpanou dovolenou, pokud nedojde k povinnému (automatickému) čerpání podle zákona, ani se nejedná o konec pracovního poměru? Jestliže ji zaměstnanec nevyčerpá do zákonem určeného termínu, tak mu nárok na ni zanikne. Tento fakt je pro zaměstnavatele zdánlivě příjemný, ovšem i jemu hrozí sankce, mezi něž patří pokuty za porušení pracovněprávních předpisů a dále pak povinnost nahradit pracovníkovi vzniklou škodu.

Čtyři týdny

Zmíněné zásady se však vztahují jen na takzvanou základní (zákonem zaručenou) délku dovolené. Ta v zásadě činí čtyři týdny pro všechny zaměstnance, pokud ve stejné firmě odpracují celý kalendářní rok. Pravidlo o povinném čerpání loňské dovolené k začátku listopadu se tedy týká "pouze" zbývajících dnů z této základní výměry.



Stále oblíbenějším benefitem je však poskytování pátého (či dalšího) týdne dovolené. Nestihne-li si zaměstnanec letos včas vyčerpat tento pátý (či další) týden, můžete mu jej proplatit, nebo mu jej převést ještě do roku 2009 (ovšem jen s písemným souhlasem pracovníka).

Pro část nevyčerpané dovolené z roku 2007, přesahující základní čtyřtýdenní rozsah, tak platí výjimka jak z povinného vyčerpání do konce roku 2008, tak ze zákazu jejího proplacení.