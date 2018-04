Losovat o bydlení se nemusí vyplatit

Způsobů, jak pořídit nemovitost, je v současné době několik. Většina se však hodí pouze pro ty, kdo mají vysoké příjmy nebo finanční prostředky ve výši statisícíů či milionů. Koupit si rodinný dům na hypotéku sice není již tolik nedostupné, jak tomu bylo dříve, avšak stále je to spíše výsadou „bohatých“. Právě jako odpověď na vzrůstající požadavky občanů po vlastním bydlení a na finanční možnosti domácností vznikly u nás společnosti, které nabízejí nákup nemovitostí svou vlastní metodou, která by měla být i pro ty, kteří nemají čistý měsíční příjem dvacet tisíc nebo milion na účtu. Jedná se o společnosti, které nabízejí „skupinový nákup nemovitostí“. O co jde?

V České republice působí několik společností, z nichž nejstarší a největší je akciová společnost Carion, druhá nejvýznamnější je HP promotion. Vzhledem k tomu, že nabídky firem jsou velmi podobné, podívali jsme se podrobněji na jednu z nich - společnost HP promotion.

Systém skupinového nákupu slibuje levnou cestu k bydlení bez rizika, že o peníze přijdete. Je však toto tvrzení pravdou? Jedná se opravdu o produkt, který nahradí hypotéky a stavební spoření? Můžeme začít hned od počátku. HP promotion Jedná se o klasickou pyramidovou hru? Potřebují firmy povolení pro losování nemovitostí? Více ZDE nepoužívají reklamu, nenabízejí své produkty v kancelářích a pobočkách, ale využívají multilevelové struktury, kdy produkt nabízejí samotní členové skupinového nákupu, kteří za to dostanou provizi. Prezentovány jsou bezprecedentní výhody, nulové požadavky na bonitu, bezrizikovost. Ovšem ze zkušeností klientů a těch, co se prezentací zúčastnili vyplývá, že prezentace nejsou úplně korektní. Jeden z klientů se o tom, že peníze dostane, až pokud bude vylosován, dozvěděl až poté, co podepsal smlouvu a zaplatil vstupní poplatek. Když se na prezentaci zeptáte, jaké jsou provize za získávání nových klientů (na což kromě prezentátorů lákají různé internetové stránky věnované HP promotion), je vám sděleno, že to se dozvíte až na další schůzce, po zaplacení vstupního poplatku.

Výhody a nevýhody skupinového nákupu nemovitostí Výhody Není nutné prokazovat příjem Indexace zvyšuje hodnotu smlouvy Méně formalit než při vyřizování hypotéky Nevýhody Není předem známé, kdy získám peníze na nákup Nemusím bydlet ani po následujících osm let Splátky se zvyšují; až nad úroveň běžné hypotéky Dražší než hypotéka Čím déle čekám na peníze, tím větší splátky platím Nelze odejít ze systému – jen za neúměrných ztrát Nejsou známy postupy firmy při indexaci smluv Neúměrné ručení – zástavní právo, směnka,… Nejasné smluvní vztahy Nejistá budoucnost celého systému a jeho schopnost dostát závazkům Není (speciální) právní úprava, jako např. u stavebního spoření, hypoték, pojištění, podílových fondů,…

Vstupní poplatek je u HP promotion na výši 18 227 Kč. Za tento poplatek získáváte celý balík služeb např. poradenskou činnost, „účast v systému školení a marketingových tréninků“, slevy u partnerů HP promotion. Jeho cena či hodnota je přinejmenším diskutabilní, neboť slevy nejsou specifikovány a finanční plánování a účast v „marketingovém programu HP promotion“ budou mít praktické využití jen pro málokoho. Provize u vstupního poplatku jsou rozděleny tak, že 35 % jde do čtyř úrovní těch, kteří jsou nad vámi a zbylých 65 % jde společnosti.

Provize za získání dalších klientů jsou započítány i v pravidelných měsíčních splátkách. Měsíční splátka se skládá z 1/180 hodnoty smlouvy a z manipulačního poplatku, ten činí 30 % ze splátky (smlouva na 1 mil. Kč: 5556 + 2500 + 125 (DPH Jak se vám sníží splátky, pokud získáte dalšího klienta HP promotion? 5%) = 8181 Kč. Právě z manipulačního poplatku jsou vypláceny provize těm, co získají další klienty, opět po čtyři úrovně. Tímto způsobem si klient může snížit své měsíční splátky až o 90 % procent. (První klient, kterého získáte vám sníží splátku o 15 % z jeho 1/180 smlouvy.) Manipulační poplatek je tak přibližně z 80 % rozdělen mezi klienty a zbylých 20 % jde HP promotion. Tříkrát do roka dochází k tzv. indexaci, kdy se zvyšuje jak hodnota smlouvy, tak měsíční splátky. (Více se dozvíte v části podrobně popisující skupinový nákup.)

Výše uvedené charakteristiky nám dovolují srovnat skupinový nákup např. s hypotékou. Jednoznačným negativem u skupinového nákupu je to, že nevíte, kdy budete bydlet. Musíte čekat, jestli se na vás usměje štěstí při losu. Bydlení získáte někdy mezi jedním měsícem a osmi lety. Naproti tomu u hypotéky získáte peníze z úvěru okamžitě, i když jeho výše většinou nepokrývá celou cenu nemovitosti. Porovnání hypotéky a skupinového nákupu z hlediska financí vychází takřka Co je výhodnější - skupinový nákup nebo hypotéka? Více naleznete v této části. jednoznačně ve prospěch hypotéky.

Důležitá je také možnost odchodu ze systému. Ta je v případě HP promotion značně omezena, neboť pokud z vlastí vůle vypovíte smlouvu, nejen že nedostanete 18 227 Kč vstupního poplatku, ale ani žádné manipulační poplatky, jež jste za dobu spoření zaplatili (pohybují se (za 180 měsíců) od 315 000 Kč výše). To však není všechno, peníze dostanu zpět až po uplynutí smluvní doby, tj. za 180 měsíců od počátku spoření. Odchod je tak možný pouze v případě, že za sebe sežete náhradu. HP promotion sice ujišťuje, že o staré smlouvy budou mít zájem lidé, co hodlají licitovat, ale ani tady si nemůžete být jisti, že dostanete své peníze zpět.

Vraťme se však k samotnému skupinovému nákupu nemovitostí. Jeho největším problémem je právní nejistota, kterou podstupujete, pokud do systému vstupujete. Smlouvy HP promotion hned na první pohled dávají pocit neserióznosti. Pomineme-li pravopisné chyby a překlepy (na jejichž spočtení by nám nestačily prsty na rukou), nalezneme ve smlouvách několik nejasností. Příkladem může být odkaz na článek X, odst. 1 Pravidel skupinového nákupu, kterýžto článek Pravidla vůbec neobsahují. (Nejasné jsou i celkové náklady, které klient zaplatí: Vstupní poplatek měl zajišťovat poradenství a vyřízení záležitostí s nákupem nemovitosti. Pravidla však obsahují další ujednání, podle kterého se zaplatí až 4% z hodnoty smlouvy za obchodní a právní služby.) Jedna z nejdůležitějších věcí, a sice to, jakým způsobem bude navyšována hodnota smlouvy, vůbec není v podmínkách definována. Indexace je však u tohoto produktu klíčová, neboť určuje výši splátky a výhodnost celého systému.

U HP promotion podepisujete celkem tři dokumenty, jež na sebe navazují, avšak není jasné, kterým zákonem se smluvní vztahy řídí, neboť jedna část se opírá o obchodní zákoník a jiná o občanský zákoník. Smlouvy jsou tak nepřehledné a může zde docházet k dalším rizikům, například při ukončování smlouvy (smluvního vztahu) s HP promotion.

Zde můžeme postoupit o krůček dále a podívat se, jak je vlastně činnost subjektů, kterým svěřujeme nemalé částky (v řádech statisíců) regulována. Odpověď je „nijak“. Žádný zákon o bankách, pojišťovnách, obchodnících skupinový nákup nezná. V praxi je to tak, že HP promotion s.r.o. se základním kapitálem 1 mil. Kč, operuje s penězi od stovek lidí. Systém zástav nemovitostmi není zárukou bezrizikovosti, jak tvrdí majitelé společnosti. Korektní ohodnocení nemovitostí a pohyby na trhu s realitami mohou značně změnit zajištěnost systému. O kapitálové přiměřenosti, jakou musí splňovat banky, zde nemůže být vůbec řeč. Systém je navíc náchylný k „podvodům“ ze strany majitelů a osob spřízněných. Představitelé skupinového nákupu sice tvrdí, že ve firmě nikdy nejsou peníze (ty jsou vždy použity na nákup nemovitostí pro členy), ale právě zde je možnost, jak získat více peněz než na kolik mám nárok. Stačí O financování bydlení se více dozvíte v následujících sekcích Financování bydlení Stavební spoření Hypotéky nesprávně „ohodnotit“ nemovitost či náklady na stavbu,...

Systém je tak v případě problémů neudržitelný. Pokud do klubů skupinového nákupu přestanou přibývat další členové, firma bude mít veliké problémy dostát svým závazkům. Pokud by došlo k masivnějšímu úbytku členů v klubech (ti, co získají oprávnění již nejsou členy), dala by se situace řešit sloučením více klubů do jednoho. Za současného nastavení systému, kdy kluby nejsou zcela zaplněny a dochází k vysoké indexaci, je navíc systém závislý na přísunu nových členů do systému, což u něj značně zvyšuje nestabilitu.

Krátká historie těchto firem (HP promotion nabízí skupinový nákup dva roky, Carion však už sedm let), malé zkušenosti či nedostatky ve smlouvách, to vše dělá ze skupinového nákupu nemovitostí systém, který se bude o všeobecnou důvěru občanů těžko ucházet. Každý musí zvážit, zda je pro něj skupinový nákup tím pravým produktem pro zajištění bydlení. Nikdo vás nenutí podepisovat smlouvu. Zároveň byste neměli podléhat vábivým prezentacím a měli byste důkladně zvážit veškerá rizika.

Jaký je váš názor na systém skupinového nákupu nemovitostí? Setkali jste se někdy se společnostmi Carion a HP promotion? Věříte, že se jedná o levnou a bezpečnou cestu k bydlení?