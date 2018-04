Před časem zažil pád a přišel o miliony. Dnes má opět obrovské ambice

Pro Luboše Říhu a jeho firmu Diamonds International Corporation (DIC) je to i náplast na finanční ztrátu, kterou utrpěl v roce 2012. Tehdy přišel o diamanty za 200 milionů korun. Ukradl je muž, který vystupoval pod jménem Konstantin Lebekin. Se zručností kouzelníka a fintou stylu „skořápky“ vyměnil diamanty při prohlídce za zirkony. Drahé kameny skončily v nenávratnu. Některé z nich byly zapůjčené, odškodnit jejich majitele musí firma DIC.

To, že se česká šperkařská firma stala na příštích 10 let hlavním partnerem světové soutěže Miss Universe, je pro Luboše Říhu obrovská příležitost, která určitě přinese zisk. Už teď se na vše pečlivě připravuje. „Hodně věcí musíme propojit a zorganizovat, získat podíly v diamantových dolech, o čemž dnes a denně jednáme a jsme hodně blízko. Pokročili jsme i v řezání kamene. Chceme, aby naše společnost byla známá ve světovém měřítku. Do pěti let budeme jednou z největších firem na světě v oblasti diamantů a náš cíl je patnáctinásobně zvýšit obrat,“ plánuje.

Jeho ambice nejsou přehnané. Miss Universe, kterou organizuje Donald Trump, sledují každoročně dvě miliardy lidí na celé planetě. Internetové stránky této soutěže otevře denně 25 milionů návštěvníků. „Máme domluveno, že originál korunky budeme vozit na finále Miss Universe po celém světě a v mezidobí ji budeme mít uloženou u sebe. Můžeme ji tak kdykoliv vystavovat a představovat,“ přibližuje Luboš Říha.

Luboš Říha (1969) Vystudoval Lékařskou fakultu UK Plzeň.

Zakladatel a prezident společnosti DIC Diamonds International Corporation (DIC) zabývající se prodejem investičních diamantů a diamantových šperků v Evropě a Asii. Má výstavní síně v osmi zemích.

Je členem a akcionářem nejstarší diamantové burzy v Antverpách (Beurs voor Diamanthandel) a Dubajské diamantové burzy (Dubai Diamnod Exchange).

Je specialista na tvorbu obchodních sítí a motivaci zaměřenou na osobnostní růst obchodníků.

V červnu 2014 získal kontrakt na 10 let s Miss Universe Organization.

Jak se stane, že česká šperkařská firma dostane příležitost spolupracovat s Donaldem Trumpem na Miss Universe? Byla to náhoda, nebo jste šel za svým cílem?

Nevěřím na náhody, vše má svůj význam a příčinu, už dříve jsem o tom uvažoval. Četl jsem všechny knížky Donalda Trumpa, líbí se mi jeho obchodní myšlení a strategie. Takže jsem se rozhodl, že půjdeme do tendru, abychom se stali korunkoví partneři a hlavní partneři Miss Universe. Přihlásili jsme se, ale dá se říci, po termínu. Řekli nám, že jsme přišli minutu po dvanácté.

Čím jste přesvědčili, že vás do výběrového řízení přece jen vzali?

Přesvědčili jsme je několika věcmi. Jednak tím, že jsme osobně navštívili organizační tým a padli jsme si do oka. A pak tím, co děláme. Představili jsme jim, čím se zabýváme, jak dlouho fungujeme a co jsme dokázali. Ukázali jsme jim naši produktovou řadu od šperků přes parfémy až po diamanty jako investici. A zaujali jsme.

Takže máte dobře nášlápnuto.

Ano, kontrakt je již podepsaný, dohodli jsme podmínky, setkal jsem se i s Donaldem Trumpem a podal si s ním ruku. Teď jsme již představili návrhy, jak by měla korunka vypadat. Z našich pěti návrhů je jeden úplně očaroval. Při pohledu na něj všichni řekli: „New York!“ Všem jim evokoval toto město. Tento návrh korunky je úplně nový a neotřelý, má zcela jiný styl a dosud nikdo nešel takovou cestou. Dohodli jsme se, že začneme na korunce pracovat a připravíme prototypy. Bude se vyrábět v našich dílnách a budou ji dělat české ruce podle českého nápadu.

Je korunka něčím limitovaná, nebo mají návrháři naprostou volnost?

Přesné parametry limitovány nejsou, chtějí, aby byla osázena drahými kameny, byla z drahých kovů. Jediné požadavky jsou, aby nebyla moc těžká a aby seděla na hlavě a nepřepadávala.

Jakou bude mít korunka hodnotu?

Cena je dána tím, že je vyrobena ze zlata a má určitý podíl drahých kamenů, vesměs diamantů. Počítáme, že jen materiál se bude pohybovat v hodnotě mezi 200 až 300 tisíci dolarů (4,2 až 6,3 milionů korun).

Miss Universe sledují každý rok lidé na celé planetě, korunka bude velkou propagací tvůrčí práce českých umělců. Nemáte z toho trému?

Je to o velké zodpovědnosti. Síla internetu je pro prodejce šperků obrovská, věřím, že o české šperky vzroste zájem kupujících. Dostat se na Miss Universe znamená dostat se prostřednictvím internetu do obrovského povědomí, soutěž vysílají americké kabelové televize s obrovským rozsahem, dostává se do vysílání CNN. Kdybychom využili úplně všechno pro propagaci, hodnota kontraktu se v tomto ohledu pohybuje kolem 156 milionů dolarů.

Nebojíte se, že budete zavaleni zakázkami, které nebudete stíhat?

Pracujeme na tom, úplně přepracováváme firmu. Musíme hodně rozšířit naši výrobu, abychom zvládli poptávku, a to nejen v souvislosti s Miss Universe.

Když se dostaví úspěch, zpravidla ho provází i závist. Nemáte z ní strach?

Já už si svou míru závisti v České republice prožil. Vím, co znamená, když člověk má úspěch, který si vydře. Začínal jsem budovat společnost s necelými 10 tisíci dolarů, dnes máme 14 poboček a chceme se stát světově uznávanou firmou. Závist je ale bohužel v nátuře Čechů.

Jaký máte recept na to, když lidé závidí?

Můj recept je neřešit to, dělat dobře svoji práci, starat se o firmu a lidi ve firmě, chovat se korektně k zákazníkům a dodavatelům. Kdybych měl řešit, co někdo nosí v hlavě, jaké má zášti, to nejde, nad tím se musíte povznést. Na druhou stranu, každý má šanci podnikat, má-li zájem, ať si to zkusí.

Teď zažíváte úspěch, před dvěma lety však utrpěla vaše firma obrovskou ztrátu, kdy jste přišli o diamanty za 200 milionů korun. Jak jste to prožíval?

Byl jsem v té době v Číně, jednal jsem zde s partnery o budování obchodních vztahů a otevření výstavní síně. Když jsme si dali pauzu, volal jsem do firmy, zda pan Lebekin přišel s dokumenty a platebními údaji firmy, jak byl domluveno. To se nestalo. Následně jsme začali zjišťovat, že jsme se stali obětí. Byl to pro mě totální šok. Myslel jsem, že je konec všeho. Na druhé straně jsem si říkal, to tak nemůže skončit.

Chtěl jste firmu zabalit?

To ne, v žádném případě. Začal jsem zvažovat různé scénáře, co musím udělat, jak to zvládnout, jak nastavit společnost. Ale prvních 24 hodin jsem nebyl schopen vůbec přemýšlet, byl jsem úplně v šoku.

Škodu za 200 milionů korun prý musíte vlastníkům ukradených diamantů splácet.

Ano, byli tam čtyři vlastníci, v případě jednoho vlastníka šlo o kámen za 375 tisíc dolarů, který uhradila pojišťovna. Další kámen ve stejné hodnotě byl náš, takže peníze byly vniveč. V tuto chvíli je uhrazena zhruba polovina škody, je to běh na delší dobu. Musel jsem hodně snížit náklady na zahraničních pobočkách, omezit expanzivní plány a peníze vracím z finančních rezerv společnosti.

Co vám zkušenost s panem Lebekinem pro podnikání dala?

V prvé řadě mi hodně vzala. Ale na druhé straně, co vás nezabije, to vás posílí. Říkáte si, to se již nemůže podruhé stát. Jenže pracujeme s komoditou, která občas přitahuje různé živly. V našem případě jsme změnili bezpečnostní procesy, aby se takoví lidé k nám už nedostali. Takže první věc, kterou mi to dalo: výrazně zvýšit bezpečnost. Navíc mi to dalo určité poznání lidí kolem mě. Ono je úplně něco jiného, když jste nahoře, když vás každý plácá po zádech a snaží se být ve vaší přízni. Ale když jste dole, když se nedaří, máte problém, odhalí to charakter vztahů a lidí kolem vás.

S některými lidmi jste se rozloučit?

Ano.

Nechal jste po diamantech pátrat, podařilo se něco vystopovat?

Dělal jsem, co bylo v mých silách, ale bohužel.

Diamanty jsou drahé kamínky, jsou ozdobou šperků, řada lidí do nich investuje. Jaký nejdražší kámen jste zatím držel v ruce?

Bylo to na naší výstavě v listopadu 2013. Měli jsme zapůjčený 50 karátový kámen z diamantové burzy, jehož hodnota byla kolem 12 milionů amerických dolarů. Během výstavy jsem nespal, byl jsem na nervy. Měli jsem sice vše pojištěné, měli tu bezpečnostní ochranku, ale pořád máte určité obavy, co všechno se může stát. Je tam velká míra zodpovědnosti.

Když jste kámen držel, měl jste strach, že ho upustíte?

I kdyby spadnul, nic by se nestalo, byl ve speciální fólii. I na to jsme mysleli.

Diamanty se dají snadno přenášet, dají se nosit po kapsách. Přenášel jste někdy v kase určité množství diamantů?

Ano. Výhoda diamantů je taková, že to nikdo nemusí vidět. Před nějakou dobou jsme měli klienta, který si odnesl v kapse diamanty v hodnotě několika cihel zlata. Přišel v džínách, v bundičce, nebylo vidět, že je to bohatý člověk. Diamanty jsou mobilní, malé, hodnota je vysoce koncentrovaná, jsou diskrétní. Když je nechcete někomu okázale ukazovat v podobě šperku, dáte ho do kapsy, do trezoru, nebo ho schováte jinak.

Jak drahé kameny si bohatí lidé obvykle kupují?

Nejčastěji prodávaný investiční kámen se u nás pohybuje kolem 400 až 450 tisíc korun. Když už Čech investuje do diamantů, je o diamantech poučený a žádá v dané třídě to nejlepší.

A když bych si chtěla koupit diamanty jako drobný investor, kolik bych si musela připravit?

Bavíme-li se o šperku, pak tyto investice začínají na 9 až 10 tisících korun. Pokud byste chtěla investovat do volného investičního kamene, doporučil bych investovat do diamantu minimálně od jednoho karátu a více, ve vyšších hodnotách barvy a čistoty. V tom případě se bavíme o ceně 200 až 250 tisíc korun. Pokud byste chtěla to nejlepší v jednokarátovém kameni, pak jde o investici v rozpětí 550 až 600 tisíc korun. V ceně hrají roli čtyři hlavní parametry: hmotnost, barva, čistota a brus.

Jste vystudovaný lékař, své obchodní schopnosti jste si vyzkoušel již během studií jako prodejce Herbalife. Kolik jste si tehdy dokázal vydělat?

Pracoval jsem jako prodejce této firmy velmi krátce, byla to krátká epizoda. Tehdy jsem si vydělal na své první auto, byl to Ford Sierra. Zároveň jsem získal obchodní a prodejní zručnosti, naučil se oslovovat lidi, pracovat s týmem.

Formou síťového marketingu jste pak začal prodávat investiční diamanty. Multilevely však nemají v Česku dobrý zvuk. Jaký je váš názor?

Když má někdo na síťový marketing negativní pohled, nejčastěji jde o nepochopení a neporozumění věci. Nebo může jít o špatnou zkušenost blízkých. Má to své historické kořeny. V 80 a 90. letech se u nás roztrhl pytel se síťovým marketingem. Někteří lidé si z něj odnesli špatnou zkušenost, protože je někdo obtěžoval, nebo v této formě obchodu neuspěli. Musíte to ale vzít tak, že tento obchodní model je výborný. Na druhé straně má i své nedostatky, může být zneužitý.

Jaké nedostatky máte na mysli?

Takové, když různé produkty začnou prodávat lidé, aniž jim rozumí a snaží se jen získat zákazníky. Když jsem tvořil DIC, snažil jsem se takové nedostatky potlačit. Investiční diamanty jsou citlivá investice, nemůže je prodávat kdokoliv. Musí se vytvořit most důvěry.

Jestli tomu rozumím, musí se hrát fér.

Ano. U této formy obchodu si nemůžete vymýšlet, nemůžete lidem něco slibovat, musíte dát stoprocentní informace. Já jsem velký zastánce multilevelu, dokonce jsem napsal knihu o síťovém marketingu. Cítil jsem nutnost lidem ukázat, že síťový marketing je férový obchod. Že je to stejné, co děláme všichni běžně. Všichni přece doporučujeme restauraci, hotel, ubytování, dovolenou. Jen za to prostě nemáme peníze. Tak co je na tom špatného, když někomu dám referenci, on je spokojený a za to dostanu finanční odměnu? Síťový marketing nevyžaduje velké investice, které by lidem měnily život, když se jim to nepovede. Přinejmenším poznají sami sebe. A je to cesta, kdy vedle svého zaměstnání či podnikání můžete ve volném čase dělat svůj byznys bez velkého rizika.

Podvodník vyměnil diamanty v hodnotě 200 milionů za zirkony: