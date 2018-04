Voňavý krámek s čokoládou v srdci Prahy provozují dva ajťáci

Dnes má voňavý krámek s čokoládou na Starém Městě. A krámek i e-shop vydělávají.

Prodáváte čokoládu. To byl váš klukovský sen?

To asi ne, spíš bych řekl, že to byla obrovská náhoda a štěstí. Já jsem po škole začínal jako IT technik. A i to vlastně byla náhoda. Vystudoval jsem obchodní akademii a v rámci civilní služby jsem pracoval u nevidomých, kde jsem se poprvé pořádně setkal s internetem (to byl rok 1997) a tato technologie mě doslova nadchla. S kamarády jsme založili firmu, která se věnovala IT technologiím a tvorbě webových stránek.

Lukáš Tyl (36) Absolvoval obchodní akademii, od 20 let podniká v oboru IT.

Pět let se profesionálně zabývá čokoládou.

Má dvě děti.

Jak se tedy z „ajťáka“ stane prodejce čokolády?

Velkou shodou okolností se nám podařilo získat internetovou doménu cokolada.cz. A získat doménu s obecným jménem opravdu není jednoduché. My jsme ji původně kupovali s tím, že by se třeba mohla hodit některému z klientů. Ale když už jsme ji měli, řekli jsme si, že to přece nemůžeme nikomu dát a že to zkusíme sami.

Takže to byl ten první impuls. Navíc i ajťák je tvor mlsný a čokoláda skoro vždy leží u počítače, takže proto jsme se myšlenkou spojit naši fascinaci moderními technologiemi s čokoládou začali zabývat seriózně.

Začínali jste s e-shopem. Moje představa je taková, že provozovat e-shop je úplně jednoduché, není třeba žádných investic, stačí jen slečna u počítače. Protože přijde objednávka, já čokoládu koupím, připočtu si svou marži, prodám a hned vydělávám.

Tak si to představuje většina lidí, ale skutečnost je úplně jiná. Docela dlouhý čas jsme věnovali přípravě. Od začátku jsme chtěli obchod postavit na kvalitních produktech, které na českém trhu nebyly dostupné. A výběru sortimentu, který dnes prodáváme, jsme se pečlivě věnovali.

Kolega podnikl řadu cest na veletrhy čokolády, pak jsme firmy a malé rodinné čokoládovny, které na těchto akcích získávají ocenění, oslovili, navázali kontakt a také v širším kruhu spolupracovníků degustovali. Což byla samozřejmě velmi příjemná pracovní povinnost. Ale než začal e-shop vydělávat, trvalo to dva roky.

Dva roky jste nevydělávali? A to jste to nevzdali?

Nevzdali. Odmítli jsme se smířit se skutečností, že jsme intenzivně pracovali na projektu, který by nakonec neuspěl. Přece jen objednávky pozvolna rostly, čím dál více lidí zboží objednávalo a se vstupními investicemi jsme počítali. A byly v řádu milionů korun. Jen ve skladu v e-shopu jsme měli zboží zhruba za milion. A i když obchod nevydělává, zaměstnance zaplatit musíte. Takže začátky úplně sladké opravdu nebyly.

Jak se o vás zákazníci dozvěděli?

Nezapomínejte, že náš původní job je právě vývoj internetových projektů, a tedy i e-shopů. Náš stěžejní propagační nástroj je internet. Ale určitě nejlepší reklama je spokojený zákazník, který svou zkušenost předá dál. Řada našich zákazníků si nás našla tak, že dostali čokoládu jako dárek. Nebo čokoládu ochutnali na degustaci.

Degustace čokolády? Já znám jen degustaci vína.

Nejste sama. Degustace čokolády je pro většinu zcela novou zkušeností. Nám šlo o to, abychom mohli lidem ukázat, jaký je rozdíl mezi čokoládami, které nabízíme, a těmi, které si běžně kupují. Ročně pořádáme asi čtyřicet degustací a všechny jsou plné, takže na nezájem si naštěstí nemůžeme stěžovat. I čokoládu musíte vychutnávat všemi smysly a to zákazníky učíme. Ale jakmile ochutnají kvalitní čokoládu vytvořenou z pečlivě vybraných surovin, nejenže hned na degustaci nakoupí, ale zpravidla se k nám i vracejí. Odhaduji, že 80 procent našich klientů u nás nakupuje pravidelně. A ujalo se i předplatné čokolády. S předplatným čokolády jsme přišli do ČR jako první a zatím zde nemáme žádnou konkurenci. Je to oblíbený vánoční dárek, který si lze vychutnat celý rok. Ostatně kdo by nechtěl, aby mu každý měsíc přišel balíček s pečlivě vybranými čokoládami.

Zajímavé profese V rubrice Práce a podnikání přinášíme rozhovory se zástupci zajímavých profesí. Další příběhy čtěte zde.

Dnes máte i kamenný obchod, platíte nájem a prodavače. Není to zbytečné? A nebyl to tak trochu risk?

Risk to samozřejmě byl a obchod byl první rok ve ztrátě. Kamenný obchod funguje úplně jinak než e-shop a my jsme se učili a stále se učíme, jak ho provozovat co nejlépe. Krámek máme na Starém Městě, takže postupně jsme ladili i sortiment, aby vyhovoval i turistům, kteří tudy procházejí. Co nám pomohlo, byla velmi kreativní a nápaditá výloha, díky níž se u nás zákazníci zastavují. A kamenný obchod slouží i jako výdejní místo našeho e-shopu.

Co považujete za svůj největší úspěch?

Určitě to, že si o nás lidé řeknou. Že se k nám vracejí a nakupují u nás opakovaně. A že se naučili rozeznávat kvalitní čokoládu. Často si koupí nejen čokolády, které už mají vyzkoušené, ale k tomu přihodí jednu dvě další tabulky, aby zkusili něco nového.

Jste stále jednatelem i v IT firmě. Stíháte oboje? Tedy počítače i čokoládu? A co vám přináší víc?

Podnikání mě baví. Každý den dělám něco zajímavého: objevuji nové druhy čokolád, získávám nové zákazníky, vymýšlím, jak zviditelnit svoji firmu. Kromě toho mám možnost řídit firmu podle sebe a tato svoboda je k nezaplacení. Samozřejmě je na druhé straně vyvážena odpovědností k zaměstnancům i klientům. Řízení dvou firem je trochu oříšek, ale s perfektními zaměstnanci a s delegací některých kompetencí to jde výrazně snadněji.