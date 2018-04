Luxusní dovolená: cestovky vám ji sestaví na míru

Může to být plavba na nádherné lodi, stejně jako adrenalinové zážitky na safari nebo pobyt v luxusních hotelech s komfortními službami a pláží jen pro vás. „Čedok nabízí klientům kromě standardní katalogové nabídky služby prostřednictvím speciálního oddělení Exclusive Travel, které připraví dovolenou podle představ cestovatele,“ potvrzuje ředitel marketingu Čedoku Tomáš Brejcha. Podobné služby nabízí i CK Fischer a další cestovky.

Movití zájemci si pouze musí ujasnit své priority a rozhodnout se. Třeba zda letět první třídou, nebo raději soukromým letadlem, zda bydlet v přepychovém hotelu, nebo si pronajmout vilu s vlastní pláží i služebnictvem.

8 tipů na luxusní dovolenou

1. Plavba lodí

Dvanáctidenní plavba lodí Silversea ze Singapuru do Hongkongu. Lodě Silversea pojmou maximálně 380 osob a nabízejí luxusní služby a ubytování na vyšší úrovni než běžné výletní lodě typu Queen Mary. Plavba v nejlevnější kajutě stojí 189 000 korun na osobu, v té nejdražší

349 000 korun.

2. Cesta luxusním vlakem hedvábnou cestou

Putování z Moskvy do Pekingu trvá 21 dní. Zájemce čeká bohatý doprovodný program a velmi pohodlné ubytování. Cena nejméně 190 000 korun na osobu ve dvoulůžkovém

kupé.

3. Heliskiing v Kanadě

Sportovní dovolená zahrnuje pobyt v panenské přírodě u jezera Tyax nebo v končině s výstižným názvem Last Frontier v provincii Britská Kolumbie. Do hor vás vynese vrtulník a dolů sjíždíte neporušenými pláněmi. Sedmidenní pobyt stojí 130 000 až 185 000 korun ve dvoulůžkovém pokoji, přičíst je třeba cenu letenky ve zvolené třídě.

4. Pánem ostrova ve Francouzské Polynésii

Kdo dává přednost klidu a samotě, může vyjet do pětihvězdičkového hotelu Royal Davui, který je jediným hotelem na malém ostrůvku v soustroví Fidži ve Francouzské Polynésii. Za osobu a týden zaplatí zájemce 137 490 korun.

5. Golf ve Skotsku

St. Andrews ve Skotsku je nejstarší golfové hřiště na světě a zahrát si na něm je snem téměř každého zapáleného hráče. Třídenní program včetně ubytování

stojí v sezoně 76 900 korun.

6. Na safari

Jeden nocleh v soukromé rezervaci v JAR v osadě Shumbalala, kde zájemce bude bydlet v malých chatových osadách s komfortním zařízením a službami all inclusive včetně dvou safari denně, stojí 14 300 korun na osobu a den.

7. Za vínem do Chile

Třináctidenní putování po Chile se zastávkami a ochutnávkami ve známých vinařských centrech, s poznáním chilských And i nejsušší pouště na světě, Atacamy. Zájezd do Chile stojí 78 900 korun pro osobu při ubytování ve dvojlůžkovém pokoji.

8. Potápění v Jihoafrické republice

Sipadan v JAR je považován za nejlepší místo k potápění na světě. Pět metrů od pláže klesá dno do hloubky 1000 metrů. Hlavní atrakcí je bohatý výskyt korálů a barevných tropických ryb. Cena za týdenní pobyt s dopravou, stravováním a povolením k ponoru vyjde na 70 000 korun.

Zdroj: Čedok, CK Fischer