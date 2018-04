Luxusní oblečení vás může pozdvihnout, ale také shodit

Naše celková upravenost, jaká je kvalita materiálu našeho oblečení, doplňky, šperky, parfém, do jakých bot se nazujeme - to vše vypovídá mnohé o naší image, společenském postavení, o tom, co chceme ostatním o sobě sdělit. Ale je třeba nakupovat s rozumem, zbytečně nepřehánět.