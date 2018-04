Lze bez rizika opravdu vydělat?

Obliba zajištěných produktů roste a investoři se tak začínají odvracet od v minulosti velmi oblíbených termínovaných vkladů. Banky jim tak vycházejí vstříc nabídkou nových typů vkladových produktů, mezi které patří například Prémiové vklady od České spořitelny, nebo strukturované vklady Živnostenské banky.

Obě banky nabízejí svoje produkty již od minulého roku a lze říci, že se těší značné oblibě, na základě které společnosti jejich nabídku s malými modifikacemi obnovují. V Živnostenské bance v současnosti běží upisovací období v pořadí již třetího strukturovaného vkladu, US TOP 500. Česká spořitelna zase nabízí dvouměsíční i šestiměsíční Prémiové vklady. Jak tedy fungují?

US TOP 500 - vydělejte na amerických akciích

Až do 7. dubna probíhá upisovací období strukturovaného vkladu Živnostenské banky US TOP 500. Klienti mají možnost podílet se na zhodnocení amerického akciového indexu S&P 500 a zároveň jim je garantováno vrácení celé investované částky plus jedno procento v době splatnosti. Během upisovacího období je investovaná částka navíc úročena sazbou 0,9 % p.a. Za zřízení a vedení vkladu v bance nejsou účtovány žádné poplatky. Doba trvání vkladu začíná běžet 8. dubna, je pevně stanovena na čtyři roky, a vklad není možné ukončit před dnem jeho splatnosti. Minimální investice je stanovena na 500 USD, tuto sumu lze navyšovat násobkem částky 100 USD. Jelikož jde vlastně o termínovaný vklad, jsou prostředky pojištěny.

Hlavním lákadlem pro investory by měla být 100% podílení se na průměrném zhodnocení indexu během trvání fondu. Zde je nutné si uvědomit, že nejde o klasickou participaci na vývoji indexu a také je třeba zjistit, jak se vypočítává průměrný výnos. Není to totiž obyčejný aritmetický průměr, ale výnos je počítán z 26 sledování (započtení aktuálního kurzu indexu ve 26 předem stanovených dnech). Ty jsou navíc nahuštěny do první poloviny doby trvání vkladu. V prvním roce proběhne 12 sledování, v druhém roce 6, a ve třetím a čtvrtém roce po čtyřech sledováních. Bude tedy velmi záležet na tom, jak se bude hodnota indexu vyvíjet na začátku doby trvání.

Při rychlém růstu indexu v první polovině, a pádu v druhé polovině trvání může

investor vydělat i víc, než ten, kdo investoval přímo do indexu. Jestli však v první polovině index bude prudce klesat, a v druhé polovině bude růst a dokonce překoná původní hodnotu, vklad již ztrátu ze začátku nemusí dohnat a investorovi zůstane pouze minimální garantované zhodnocení, tzn. něco kolem 0,25 % ročně (což je méně, než zhodnocení klasického termínovaného vkladu).

I při lineárním vzrůstu hodnoty indexu v průběhu doby trvání se vzhledem ke způsobu výpočtu investor nedočká stejného zhodnocení, jako je zhodnocení indexu. To je však již, podobně jako u zajištěných fondů, cena za minimální garanci. Je tedy důležité si uvědomit, že scénář, kdy investor vydělá víc, než samotný index, je v současné době a při předpokladu růstu amerických akciových trhů málo pravděpodobný.

Klady a zápory strukturovaného vkladu US TOP 500 klady zápory pojištění vkladu 15% daň z výnosu garance minimálního výnosu jen částečná participace na výnosech indexu transparentnost nemožnost ukončit vklad před dobou splatnosti nulové poplatky měnové riziko garantovaný výnos je nižší než výnos u běžných termínovaných vkladů

Komu je US TOP 500 určen?

Již ze srovnání s garantovanými fondy je patrné, že tento produkt je určen především konzervativním investorům, kteří jsou ochotni vzdát se části výnosu za cenu minimální garance. Výhodou vkladu vůči fondům může být pojištění vkladu a transparentnost. Nevýhodou je naopak 15% zdanění, nemožnost ukončení vkladu před dobou splatnosti a v neposlední řadě jeho denominace v USD. Vzhledem k předpokládanému vývoji kurzu CZK/USD je tento vklad pro korunové investory málo atraktivní. Ti vedle rizika nepříznivého vývoje podkladového aktiva podstupují také kurzové riziko vyplývající z posílení hodnoty koruny vůči americkému dolaru v průběhu následujících čtyř let. O investici do tohoto produktu by tak měli přemýšlet zejména dolaroví investoři, pro které je tento produkt alternativou ke klasickým termínovaným vkladům v cizí měně.

Prémiový vklad vydělává na pohybu koruny

Možnost navýšit garantovaný úrok o prémiovou složku nabízí také Prémiový vklad České spořitelny. Na rozdíl od všech dříve zmíněných produktů jde o krátkodobou

formu investice, při které je vám umožněno vydělat na pohybu hodnoty směnného kurzu české koruny k cizí měně. Vklad je veden v české koruně, minimální investice je 10 000 Kč, v případě navýšení se jedná o násobky této sumy. Vstupní i správní poplatky jsou nulové a vklad je pojištěn. V současnosti nabízí spořitelna dvě varianty Prémiového vkladu - šestiměsíční (navázanou na kurz české koruny k euru) a dvouměsíční, případně trojměsíční (navázanou na kurz USD/CZK).

Investorům je garantován minimální úrokový výnos, který se pohybuje od 0,10 % do 0,50 % p.a., a kromě toho ještě mohou získat prémiový úrok, který se pohybuje v rozmezí 2,70 % až 4,80 % p.a. Celkový roční výnos tvoří součet garantované a prémiové složky. Česká spořitelna nabízí nové vklady pravidelně několikrát do měsíce, v současnosti jsou aktuální hodnoty 0,20 % + 4,10 % pro šestiměsíční vklad a 0,20 % a 2,70 % pro dvouměsíční vklad. Oba druhy vkladů jsou v nabídce od 4. března.

Vměstnat se do intervalu nebude lehké

Podmínkou pro získání prémiového výnosu je, že směnný kurs české koruny k cizí měně vyhlašovaný ČNB bude k rozhodnému dni na konci trvání vkladu v předem stanoveném intervalu. Pro aktuálně nabízené vklady platí v současnosti intervaly 29,80 - 30,60 Kč/EUR a 22,30 - 23,20 Kč/USD. Splnění této podmínky ale bude tvrdý oříšek. Odhadovat totiž směr, kterým se bude daná měna v budoucnosti pohybovat, totiž vůbec není jednoduché. Při současném vývoji kurzu české koruny, kdy se vzhledem k příznivým makroekonomickým statistikám předpokládá dlouhodobé zpevňování koruny vůči obou měnám, jsou stanoveny podmínky značně nevýhodné a je lepší počítat spíše s minimálním garantovaným výnosem.

Klady a zápory Prémiového vkladu klady zápory pojištění vkladu 15% daň z výnosu garance minimálního výnosu nevyzpytatelnost měnového kurzu nulové poplatky relativně úzký interval krátký investiční horizont garantovaný výnos je nižší než výnos u běžných termínovaných vkladů

Kromě výhod spojených s pojištěním vkladu, nulovými poplatky a krátkým investičním horizontem investice by si tak investoři měli dát pozor především na nevyzpytatelnost měnového kurzu a relativně úzký stanovený interval. Je také velmi důležité vědět, jaký je směnný kurz v době investice, aby se nestalo, že již za několik dní po vložení prostředků se bude investor nacházet mimo stanovený interval.

Málo výnosná jistota

Tyto vklady jsou tedy určeny spíše investorům, kteří se neorientují na vysoký výnos, jde jim především o zajištění investice a získání prémiového výnosu je pro ně spíše příjemným bonusem. Snižovat riziko za každou cenu se nemusí vyplatit klientům, kteří chtějí dosahovat výnosů vyšších, než je výše úroků na termínovaných vkladech. Investory by investice do garantovaných vkladů nemusela dostatečně uspokojit a mohli by být výsledným výnosem nepříjemně zklamáni.

Jaké jsou vaše zkušenosti se zajištěnými produkty? Zdají se vám garantované výnosy dostatečné? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.