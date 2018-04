Lze pořídit družstevní byt na úvěr?

Financování koupě družstevního bytu úvěrem není právě jednoduchá záležitost. Nestáváte se totiž přímým vlastníkem bytu, tím je bytové družstvo, ale vlastníkem přesně vyčísleného podílu v bytovém družstvu, který odpovídá velikosti bytu a poměrné části na společných prostorách bytového domu. Proto většina finančních institucí na trhu nefinancuje tuto koupi, neboť nechtějí družstevní podíl přijmout jako zástavu úvěru.

Některé banky (např. ČSOB, GE Capital Bank) hypotéky na financování koupě podílu v bytovém družstvu klientům poskytují. Podmínkou je věk nad 18 let, trvalý pobyt na území ČR a dostatečný finanční příjem. Úrokové sazby těchto úvěrů se pohybují kolem 5 % p.a. Fixace úrokové sazby je na 1, 3 nebo 5 let a splatnost až 30 let (u ČSOB). Možnost mimořádné splátky a předčasného splacení úvěru kdykoliv a bez smluvní pokuty nabízí banky už téměř samozřejmě. Splácení je anuitní – po dobu platnosti úrokové sazby platíte stále stejnou částku již zahrnující jistinu i úroky.

Jako zajištění úvěru na družstevní bydlení požadují banky zástavní právo k jiné než financované nemovitosti, která se nachází na území ČR a je pojištěna proti živelným a jiným rizikům. K zástavě pro banku nelze použít družstevní byt, resp. podíl v bytovém družstvu.

Úvěr ze stavebního spoření lze taktéž použít na získání družstevního podílu, podmínky jsou obdobné jako u bank. Rozdíl může být pouze v zajištění, neboť stavební spořitelny u nižších úvěrů žádají zajištění pouze ručiteli. Pokud je nutná zástava nemovitosti, pak je postup stejný jako u bank – ručení nemovitostí, ale nikoli družstevním podílem

Ojedinělý typ úvěru nabízí Fio, družstevní záložna. Je určen pro členy družstev vznikajících při výstavbě nových bytů a při privatizaci obecních bytů, u kterých se předpokládá převod bytu do osobního vlastnictví. Klient získává až 70 % tržní hodnoty družstevního bytu jako krátko až střednědobý úvěr. Účelem úvěru může být nejen pořízení družstevního bytu, ale i jiné investiční účely. Jako zajištění úvěru slouží zajišťovací převod členského podílu klienta v bytovém družstvu v některých případech doplněný o dozajištění spoluručiteli.

Úvěr je poskytován obvykle na několik měsíců, pro překlenutí doby, než bude uskutečněn převod bytu do osobního vlastnictví a následně poskytnuta hypotéka s nižší úrokovou sazbou. Většinou jde o dobu 6 až 24 měsíců.

Základní podmínkou pro poskytnutí úvěru je, že bytové družstvo nebrání v členství právnické osobě. To je nutné pro zajišťovací převod družstevního podílu. Zákon již nedovoluje bytovým družstvům odmítat členství právnických osob, některá družstva však ještě taková neplatná ustanovení ve svých stanovách mají a komplikují jím vznik členství věřitele. Klientovi, jako dlužníkovi, tak zůstává nájemní smlouva k bytu.

Fio, družstevní záložna úvěr poskytuje od 500.000 do 3.000.000 korun, možné je sjednat i poskytnutí v jiné výši. Kritéria pro zajištění jsou velmi podobná hypotéčním úvěrům. Úvěr je poskytován do výše 70 % tržní hodnoty bytu a pouze osobám, které prokáží dostatečný čistý příjem převyšující 1,5 násobek životního minima po odečtení splátek úvěru na družstevní byt a všech svých dalších závazků (např. půjčky, leasingy, nájemné, výživné). Úvěr klient může kdykoliv předčasně zcela nebo z části splatit bez jakýchkoliv dodatečných poplatků. Úrok 11,7 % p.a. se počítá pouze z čerpané částky. Poskytnutí je taktéž za poplatek 2 % z výše úvěrového rámce a dále pak zaplatíte 0,47 % z aktuální výše úvěru.

Koupě družstevního bytu tedy není nemožná, je však poněkud obtížnější z důvodu požadovaného zajištění úvěru a rovněž z pohledu na cenu, která odpovídá klasickému spotřebitelskému úvěru. Rozhodně vás bude, stejně jako klasická hypotéka stát mnoho času a trpělivosti při jednání s bankou, odměnou vám však bude vlastní bydlení.

