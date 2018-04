Lze se naučit angličtinu i ve vyšším věku?

Opravdu se nestačím divit, jak mnoho na první pohled rozumných dospělých lidí bere při studiu cizího jazyka svůj věk nad pětatřicet či nad čtyřicet let jako nevýhodu. Tato vrcholná léta života jsou přece pro úspěšné studium obrovskou výhodou! Posuďte sami: Ve středním věku už nejste tak naivní, abyste věřili, že něco půjde samo. Heslo něco je za něco" se stalo integrální součástí vašeho postoje k životu. Jste psychicky připraveni, že studium bude místy bolet, trápit, že cesta k vrcholu bude provázena opakovanými pocity beznaděje, zmaru, neodolatelné chuti rezignovat. V telecích letech pod dvacet jste byli ochotni prvnímu takovému pocitu věřit a poslechnout jej. Nyní už si při něm jen v pohodně odškrtnete: Ano, to je už druhý pocit, že už dál prostě nemůžu ­ takže ještě dvacet osm z třiceti takových chvil, a jsem v angličtině za vodou." No a při další krizi jásáte jako v tom vtipu: Dvacet sedm, dvacet sedm...". Kdo sportuje, ten stárne pomaleji. Platí to i o psychických sportech. Neznám lepší psychický sport než studium cizího jazyka. Angličtina je z nich jednoznačně nejvýhodnější ­ finančně a vůbec lidsky. Platí: V den, kdy ses naučil aspoň deset nových anglických slovíček, nestárneš!" A kdy je důležitější zpomalovat chátrání mozku ­ v osmnácti, nebo v padesáti?A další výhodou je, když jste velmi zaneprázdnění. Velmi zaneprázdněný je člověk přece z toho důvodu, že je ctižádostivý. Chce od života obvykle více než živoření na hranici životního minima. Využijte tedy této své ctižádosti ­ je to silná motivační vzpruha. Bojíte se chodit z práce před pátou odpolední, že nebudou prémie, že nebude postup? Tak se tedy ještě více bojte vynechat každodenních dvacet minut nad angličtinou ­ to teprve nebudou peníze, to teprve bude ubohost na okraji evropské společnosti, když tohle zanedbáte. A ve zralém věku už přece umíte rozlišit cíle krátkodobé (v zaměstnání) a dlouhodobé (jazyková gramotnost). A že vám trvá déle, než mladším lidem než si zapamatujete slovíčka či gramatický jev? Netrapte se tím, je to přirozené. Když se je ale naučíte důkladně, už o ně nepříjdete. Zralý člověk je otřískaný životem a ví, že téměř vše mu může život vzít. Právo a spravedlnost nejednou kulhá více, než si myslel v patnácti. Tím nádherněji září mezi všemi nejistotami jistota duševního know-how, které, jednou osvojené, vám nevezme nikdo, dokud žijete a myslíte.Jak zvládat vyrušení mobilem při práci?Jak se učit angličtinu i ve vyšším věku?Jak se soustředit při práci na internetu?Jak překonávat ospalost v práci?Jak se díváte na nekuřácké pracoviště?Jak úspěšně přesvědčovat kolegy?Jak rozčlenit denní e-maily?Mají se účastníci kurzů předem znát?Jak jednoduše zvládnout akutní stres?