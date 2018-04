Lze vybrat část vkladů z účtu stavebního spoření i bez ukončení smlouvy?

Je možné, aby si účastník stavebního spoření vybral část svých vkladů z účtu před uplynutím šestileté (u starších smluv pětileté) vázací lhůty, aniž by mu musela být ukončena smlouva? Může být tedy stavební spoření využíváno jako výhodný spořicí účet? Uvažujeme případ, kdy si klient nebere úvěr, jelikož v takovém případě si klient nechá vyplatit své úspory se státní podporou a úroky spolu s úvěrem. Na níže uvedené dotazy nám poskytlo oficiální odpovědi Ministerstvo financí (říjen 2004).

Dotaz: Pokud bude klient během prvních šesti (pěti) let spoření „nakládat s vkladem“, musí být poté jeho smlouva ukončena? Uvažujeme situaci, kdy si v té době nepožádá o úvěr.



1/ Pokud ano, z jakého ustanovení zákona to vyplývá?

Ne, smlouva nemusí být ukončena. Klient nesmí v průběhu spoření převádět prostředky ze smlouvy na smlouvu.



2/ Pokud ne, jak by poté měla spořitelna naložit s jeho smlouvou?

a) státní podpora bude podle zákona vrácena ministerstvu – bude ji pak moci klient na této smlouvě opět získávat za další roky spoření?

b) „vázací doba“ šest (pět) let poté začne běžet od tohoto okamžiku zcela znovu „od nuly“, nebo ne?

Ano, státní podpora je vrácena ministerstvu a dojde k obnovení počátku běhu doby nezbytné pro vznik nároku na výplatu státní podpory.



3/ Co se stane s hodnotícím číslem – mělo by se pouze přepočítat podle nového aktuálního zůstatku, nebo začít od nuly?

Stavební spořitelna by měla postupovat v souladu se svými Všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření, které způsob výpočtu tzv. hodnotícího čísla obvykle obsahují.



4/ Bude se postupovat jinak, pokud bude s vkladem nakládáno z důvodu výkonu rozhodnutí postihující uspořenou částku (exekuce)?

Ne, postup je obdobný jako při nakládání s vkladem.



5/ Existuje pro tuto situaci nějaký závazný výklad, kterým by se stavební spořitelny měly řídit?

Ano, ale jen pro daňové exekuce.



6/ Platí to stejně pro smlouvy sjednané do konce roku 2003 i pro ty sjednávané podle novely?

Postup je platný obecně. Nerozhoduje datum uzavření smlouvy.