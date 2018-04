Když vám chybí hotovost, vyberte ji ze stavebka, dostala drahou radu

Ivana potřebovala 30 tisíc korun na nenadálé výdaje. Uvažovala o úvěru, nicméně před konečným rozhodnutím ještě navštívila velkou finanční poradenskou společnost. Poradkyni, která se jí věnovala, se svěřila, že kromě stavebního spoření nemá žádné úspory.

Smlouvu o stavebním spoření na cílovou částku 300 tisíc korun uzavřela 1. ledna 2008. Ke konci loňského roku na ni vložila 80 tisíc korun a stát jí na podporách připsal na účet devět tisíc korun. Navíc se vklad zvýšil o úroky. Na základě této informace jí poradkyně navrhla, že potřebnou částku si může vybrat ze svého účtu ve stavební spořitelně. Upozornila ji pouze na to, že zaplatí 0,5 procenta z cílové částky za částečný výběr a peníze bude mít ihned k dispozici.

Zákon částečný výběr vkladu neumožňuje

S dotazem, jak to s částečným výběrem vkladu z účtu stavebního spoření je a na co má tento výběr vliv, se redakce iDNES.cz obrátila na všechny stavební spořitelny.

Zapamatujte si Zákon o stavebním spoření striktně vyžaduje nenakládat s vklady po dobu šesti let.

Pokud klient tuto podmínku nedodrží, stát mu nepřizná veškeré dosud připsané zálohy státní podpory.

Stavební spořitelny službu částečného výběru vkladů na svých pobočkách nenabízejí. "Tato nabídka by klienta s uzavřenou smlouvou o stavebním spoření se státní podporou značně znevýhodnila. Klient, který chce vybrat peníze ze svého účtu, musí podat výpověď smlouvy a je mu vyplacen celý zůstatek účtu," vysvětluje Zdenka Blechová z Buřinky.

V takovém případě pak klient přijde o veškeré připsané zálohy státní podpory. Pokud by chtěl spořit i nadále, musí uzavřít novou smlouvu se státní podporou a uhradit za ni poplatek.

Předčasné ukončení smlouvy z vás vytahá tisíce za poplatky

Kdyby Ivana trvala na výběru vkladu ze svého účtu stavebního spoření, musí se připravit na to, že její smlouva tak po třech letech skončí. Dosud připsaných devět tisíc korun za tři státní podpory spořitelna vrátí zpět ministerstvu financí. Ivana navíc zaplatí 0,5 - 1 procento z cílové částky jako sankční poplatek za předčasné ukončení smlouvy.

Pokud by chtěla i nadále spořit na stavebním spoření, musí uzavřít novou smlouvu a zaplatit poplatek za uzavření ve výši jednoho procenta z cílové částky. Jediné, co Ivaně stavební spořitelna vyplatí "navíc", jsou úroky z vkladů (většina stavebních spořitelen úročí dvěma procenty).

Podtrženo a sečteno Co bude Ivanu stát požadovaný výběr vkladu: 3 tisíce korun - poplatek za uzavření první smlouvy (1 procento z cílové částky 300 tisíc korun)

1 500 až 3 tisíce korun - sankční poplatek za předčasné ukončení smlouvy (0,5 - 1 procento z cílové částky 300 tisíc korun)

9 tisíc korun - vrácené státní podpory (3x 3 tisíce korun)

3 tisíce korun - poplatek za uzavření nové smlouvy (1 procento z cílové částky 300 tisíc korun)

Ivana peníze potřebuje co nejdříve. Ovšem stavební spořitelny peníze klientům vyplácejí až po uplynutí tříměsíční výpovědní doby. Ta se navíc počítá až od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi. Pokud by Ivana smlouvu vypověděla 7. února, peníze dostane až ke konci května.

Poplatky za předčasné ukončení smlouvy Buřinka (SSČS) - 0,5 procenta z cílové částky

(SSČS) - 0,5 procenta z cílové částky Liška (ČMSS) - 0,5 procenta z cílové částky (minimálně tisíc korun)

(ČMSS) - 0,5 procenta z cílové částky (minimálně tisíc korun) Modrá pyramida - 1 procento z cílové částky

- 1 procento z cílové částky RSTS - 0,5 procenta z cílové částky

- 0,5 procenta z cílové částky Wüstenrot - 0,9 procenta z cílové částky

Některé stavební spořitelny však klientům vycházejí vstříc a nabízejí jim možnost požádat o zkrácenou výplatu peněz. Například Raiffeisen stavební spořitelna vyplatí klientovi peníze do deseti pracovních dní, pokud svou smlouvu ukončí dohodou s využitím akce Rychlá výplata.

Stávající smlouvu můžete rozdělit na dvě

Upozornění: Níže uvedené informace o postupu rozdělení cílové částky se nezakládají na pravdě. Českomoravská stavební spořitelna, která je poskytla, po zveřejnění článku uvedla, že: "rozdělení cílové částky stávající smlouvy o stavebním spoření neumožní klientovi čerpat část na této smlouvě naspořených prostředků. Cílovou částku lze rozdělit, ale peníze z původní smlouvy nelze převést na novou smlouvu vzniklou rozdělením."

Jestliže se dostanete do podobné situace jako čtenářka Ivana, můžete ji například řešit rozdělením cílové částky stávající smlouvy. V konkrétním popisovaném příkladě by se stávající smlouva s cílovou částkou 300 tisíc korun rozdělila na dvě smlouvy.

"Na první smlouvě by zůstala cílová částka 270 tisíc korun, zároveň by na ní byly i nadále vedeny úroky z vkladů. Na druhou smlouvu s cílovou částkou 30 tisíc korun, která by vznikla rozdělením původní smlouvy, by bylo převedeno z naspořené částky původní smlouvy požadovaných 30 tisíc korun. Následně by klient tuto druhou smlouvu vypověděl," vysvětluje Rostislav Trávníček z Lišky.

Za rozdělení původní smlouvy si stavební spořitelna neúčtuje žádný poplatek. Na první smlouvě můžete dále pokračovat ve spoření, ovšem přijdete o dosud připsané státní podpory. U druhé smlouvy musíte zaplatit poplatek za vedení účtu a sankční poplatek za vypovězení.