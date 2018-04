Lze vydělat na pěstounské péči? Za tři děti získáte 20 348 korun měsíčně

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na dávku vzniká dítěti, které je svěřené do pěstounské péče, nejdéle do 26 let. Výše příspěvku na potřeby nezaopatřeného dítěte je 2,3násobek životního mima dítěte.

Pro představu, u dítěte do 6 let činí příspěvek 3 680 korun, u dítěte ve věku 6-15 let je to 4 508 korun a u dítěte ve věku 15-26 let se jedná o 5 175 korun. Životní minimum jednotlivce zjistíte ZDE.

Pěstoun má nárok na:

příspěvek na úhradu potřeb dítěte

odměnu pěstouna

příspěvek při převzetí dítěte

příspěvek na zakoupení či opravu motorového vozidla

Pěstoun má právo na finanční odměnu za svou šlechetnost

Odměna pěstouna je v podstatě vyjádřením ocenění za to, že si člověk vzal do své péče cizí dítě. Výše odměny je shodná s životním minimem pěstouna za každé svěřené dítě.

Má-li člověk v pěstounské péči jedno dítě, dostane měsíčně 2 880 korun, pokud pečuje o děti dvě, získá částku 5 760 korun. Jestliže pěstoun pečuje alespoň o tři svěřené děti anebo o jedno, které je závislé na péči jiné osoby, činí jeho odměna 5,5násobek životního minima pěstouna, což je 15 840 korun. Za každé svěřené dítě se odměna dále zvyšuje.

Odměna pěstouna je sice uvedena v čistém, ale dále je nutné z této sumy zaplatit sociální a zdravotní pojištění. Od této částky se tedy odečítá 2 155 korun.

Vezmeme-li v potaz, že za jedno postižené dítě do 6 let v pěstounské péči dostane pěstoun 8 800 korun měsíčně a k tomu 3 680 korun na úhradu jeho potřeb (se stejnou frekvencí), přijde si dotyčný měsíčně celkem na 12 480 korun. To rozhodně není částka ke zbohatnutí, zvláště musí-li člověk o postižené dítě řádně pečovat.

Až deset tisíc na ruku za převzaté dítě

Jediná částka, která se může zdát aspoň trochu zajímavá, je ta, která je jednorázově adresována pěstounovi při převzetí dítěte do náhradní péče. Výše je striktně stanovena podle věku nezaopatřeného dítěte. Ale při dnešních vysokých cenách takřka za cokoli je příspěvek spíše jen malým kapesným.

Příspěvek při převzetí dítěte



Do 6 let 8 000 korun 6-15 let 9 000 korun 15-18 let 10 000 korun

Jestliže má někdo v pěstounské péči nejméně čtyři děti, má nárok na příspěvek k zakoupení motorového vozidla (nesmí jej ovšem využívat pro výdělečnou činnost). Dávka je poskytována jednorázově, a to ve výši 70 % pořizovací ceny nebo opravy vozidla. Nejvýše však pěstoun může dostat 100 000 korun.

Pěstounská péče není moc výdělečná, dávky leckdy ani nepokryjí výdaje na kvalitní zaopatření dítěte. Ale rozhodněte sami prostřednictvím naší ankety.