Lze zbohatnout na zdravotnictví, nebo dopravě?

Za sektorové se považují ty fondy, které investují prostředky do určitého sektoru ekonomiky, například telekomunikace, doprava, technologie, zdravotnictví, apod. každý sektor je možné ještě rozdělit na další podsektory (např. zdravotnictví můžeme dále rozdělit na farmacii, či biotechnologii atd.) Právě tato úzká specializace je důvodem vyšší rizikovosti, která vychází z vyšší volatility v porovnání s globálně zaměřenými fondy.

Na jedné straně tak nabízí potenciál zajímavého zhodnocení, když se vybranému sektoru daří, na druhé straně ale existuje reálné riziko, že případný pokles bude mnohem strmější s mnohem horšími následky. Určitě si každý vzpomene na bublinu nafouknutou koncem devadesátých let kolem technologického sektoru, a nepříjemné vystřízlivění v roce 2000, ze kterého se trhy vzpamatovávaly hodně dlouho.

NENECHTE SI UJÍT Jaký vliv má inflace na akcie?

Velice zajímavý a nejednoznačný je vliv inflace na ceny akcií. Protože podniky prodávají své výrobky za tržní ceny, rostou tržby podniků sou-časně s růstem spotřebitelských cen. Proč zaměstnanci své šéfy nenávidí?

Ruku na srdce, kolikrát jste už někoho v práci zkritizoval, okřikl, zdeptal tak, že se musel cítit jako malé dítě? Výzkumy ukazují, že takové případy v naší zemi nejsou výjimkou - až tři čtvrtiny českých šéfů holdují tomuto stylu řízení. Rosé: Víno pro letní pohodu

Růžové víno patří k létu stejně jako jahody nebo meloun. Letošní letní nabídka je obzvláště štědrá. Zahrnuje "růžáky" z celého světa. Jaké jsou?

Pozor na diverzifikaci

Z uvedeného vyplývá, že při investici do sektorových fondů je velmi důležitá diverzifikace. V žádném případě není rozumné investovat jen do jednoho vybraného sektoru, a pak čekat na vysoké zisky. Již vůbec se nedoporučují fondy orientující se na nějaký sektor jen v určitém regionu. Když už se ale přeci jenom rozhodneme pro jeden sektor, je vhodné mít takový fond v portfoliu jen jako doplněk ke globálně zaměřeným fondům tvořící růstovou složku. Navíc není moc efektivní investovat do sektoru, který je obsažen v některém z globálních fondů v portfoliu.

Vzhledem ke zmíněné vyšší volatilitě sektorů je důležité také poznamenat, že při investici do fondů orientujících se na sektory, je třeba počítat s velmi dlouhým investičním horizontem. Jen tak je možné se vyhnout neblahým důsledkům případných propadů, které v některých případech mohou trvat i několik let. Velmi dobře se v tomto případě ujme dlouhodobé pravidelné investování, při kterém se projeví pozitivní vliv průměrování nákladů, když se nakupuje větší množství podílových listů v období propadů.

Nevyznáte se v nabídce nových produktů bank či spořitelen? Chcete vědět, které produkty stojí za to? Na pochybách vás nenechá naše rubrika- Vyplatí se?

Co táhne investory?

Velkou výhodou sektorových fondů je různé chování jednotlivých sektorů v různých dobách ekonomického cyklu. Jinak se chovají například sektory dopravy, technologií, nebo financí (daří se jim v dobách konjunkce) a jinak se chovají drahé kovy, nebo tabákový průmysl (těm zase vyhovuje období recese). Některé sektory navíc reagují na cykly mnohem méně a proto je úroveň rizika mnohem menší. Fondy orientující se na takové sektory jsou pak zajímavější pro investory s větší averzí k riziku.

V různých fázích ekonomického cyklu rostou různé sektory

Zdroj: Fincentrum

Na opačné straně pak stojí fondy, které velmi citlivě reagují na určité okolnosti. Příkladem mohou být sektory jako jsou cestovní ruch, letecká doprava nebo pojišťovnictví, které výrazně oslabují po teroristických útocích. Cestovní ruch ohrožují také katastrofy, ať již přírodní, nebo ty způsobené člověkem.

Jaká je dostupnost u nás

Nabídka sektorových akciových fondů na našem trhu je široká, drtivou většinu však představují fondy zahraniční. Z domácích investičních společností má ve své nabídce nejvíc sektorových fondů společnost ČPI. Ta nabízí fondy Nové ekonomiky, Farmacie a biotechnologie a fond Ropného a energetického průmyslu. Kromě fondů ČPI je v nabídce už jen AKRO akciový fond nových ekonomik.

Riziko a výnos u některých sektorových fondů nabízených v ČR Název fondu Volatilita p.a. Výnos p.a. Janus Global Life Science 10,10% 6,33% ESPA Stock Biotech 15,44% 13,64% ČPI Fond Farmacie a biotechnologie 15,79% 10,83% AAF Resources 16,93% 48,38% CS EF Global Telecom 17,81% 11,11% ČPI Fond Nové ekonomiky 20,48% 1,77% Parvest Europe Financials 22,87% 14,80% KBC Equity Internet 31,50% 1,09% CI Gold Stock 33,28% 7,41%

Zdroj: Fondshop

Ze zahraničních společností, nabízejících své fondy u nás, mají nejširší nabídku společnosti KBC, ING a Credit Suisse. Vcelku lze ale řící, že každá velká společnost nabízí svým klientům několik sektorových fondů. Čím je pak portfolio širší, tím je nabídka pro zkušené investory zajímavější a nabízí jim větší možnosti a svobodu při jejich výběru.

Sektorově specializované fondy jsou všeobecně považovány za rizikovější akciové fondy. Investice do sektorových akciových fondů se doporučuje zejména investorům, kteří již mají určité zkušenosti s investováním do fondů, jsou si vědomi zvýšeného rizika a mají jasnou představu o směřování svých investic.

Investujete do sektorově zaměřených fondů? Myslíte si, že vám specializované fondy vydělají více než globální? Podělte se s námi o své názory a zkušenosti.