Lze získat úvěr na auto za 5 procent?

Už jen do konce června platí nabídka společnosti Cetelem, která se zaměřuje na poskytování služeb splátkového prodeje. S čím konkrétně přišla na trh? V rámci časově omezené akce nabízí úvěr se zvýhoděnou úrokovou sazbou 4,99 % ročně, která je fixní po celou dobu splácení. Tato úroková sazba se nemění ani podle bonity klienta. Akce je omezena na vozidla nová a do jednoho roku stáří. Pomocí úvěru může klient financovat max. 90 % vozidla. Půjčka je určena fyzickým osobám a nejsou s ním spojeny žádné poplatky za uzavření smlouvy nebo vedení úvěrového účtu.

J ak vypadá samotný úvěr

Výše úvěru společnosti Cetelem se pohybuje od 25 tisíc do půl milionu Kč. Vypůjčenou částku klient splácí v pravidelných měsíčních splátkách (vždy k 15. dni následujícího měsíce) a délku splácení si volí sám od 12 do 60 měsíců (tato splátka není na rozdíl od leasingu zatížena DPH). Navíc má klient možnost každých šest měsíců změnit výši splátky (a tím i délku trvání úvěru). Při úvěru do 100 tisíc korun není nutné uzavřít havarijní pojištění, při vyšších úvěrech nabízí Cetelem spoluúčast až do výše 20%. Likvidace pojistných událostí je řešena přímo mezi klientem a pojišťovnou.

Jak vybírat kreditní kartu?

Kreditní karta: pohodlná, ale drahá půjčka.

Čtěte ZDE .

Samotný úvěr vyřídí autorizovaný prodejce přímo v místě prodeje vozidla a celá procedura může trvat několik desítek minut, tedy podobně jako u leasingu. Klient potřebuje pouze běžné doklady jako jsou: občanský a řidičský průkaz, doklady pro ověření adresy (doklad o zaplacení nájmu, SIPO, atd.), doklad pro ověření příjmu (např. výplatní pásku).

Snadnost získání spotřebitelského úvěru na automobily slibují i další společnosti zabývající se financováním automobilů. Také ony přišly s akční nabídkou pro občany. Například společnost CCB Finance nabízí od 1.5. produkt Auto-CC, jehož hlavní výhodou je, že měsíční splátka není zatížena DPH. Takto lze financovat nový i ojetý automobil, doba splatnosti je 12 – 60 měsíců. Kritéria pro získání jsou podobná jako v případě společnosti Cetelem: plnoletost, státní občanství ČR a prokázání schopnosti splácet stanovené měsíční splátky. Úroková sazba je závislá na několika parametrech, zejména na stáří vozu, výši přímé platby a době splácení. Její minimální výše je 12 procent.

C o slibuje konkurence

Od 1. května přišla s novou verzí svého spotřebitelského úvěru (autoCREDIT) i společnost GE Capital Leasing, prostřednictvím něj mohou klienti financovat až 100 % ceny automobilu. Výše úvěru je minimálně 25 000 Kč, horní hranice není omezena. Délku splácení si klienti mohou zvolit sami, a to od 6 do 12 měsíců. Jediným omezením je, že vůz nesmí být starší než 12 let.

Nevíte, jakou si máte vybrat platební kartu? Navštivte naši speciální sekci .

Úvěry nabízejí nejen splátkové společnosti, ale i banky. Ty nabízejí sice standardně nižší úročení než splátkové společnosti (s výjimkou marketingových akcí), cenou za ně je ovšem mnohem delší vstupní procedura a větší nároky na bonitu.

Úvěr Cetelemu je skutečně výhodný. Tato společnost není ovšem jediná, která s „akční“ nabídkou přišla. V rámci úvěrování leasingem se ŠkoFIN, Škoda Auto, ČP a Allianz pojišťovna rozhodly na propad trhu zareagovat nabídkou „Nové je lepší“. V jejím rámci za své klienty (občany, podnikatele i firmy) uhradí prvních 12 měsíčních leasingových splátek za Škodu Fabia, Fabia Combi a Fabia Sedan. Jde rovněž o dočasnou nabídku, ukončení akce je plánováno na konec srpna.

Co finanční společnosti k takovému kroku vede? Důvodů je několik, ale mezi ty hlavní určitě patří: útlum prodeje na automobilovém trhu, který se společnosti snaží „znovuvzkřísit“ a také relativně velká konkurence na malém trhu.

Zaujala vás nabídka společnosti Cetelem? Myslíte si, že má šanci uspět v porovnání s konkurencí? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.