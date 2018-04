Lze zneužívat stavební spoření?

Stavební spoření přináší vysoký výnos při minimálním riziku. Na oplátku je jeho nevýhodou nízká likvidita. Pokud máte sjednané stavební spoření a někdy během jeho trvání byste si potřebovali část svých úspor vybrat, spořitelny vám často sdělí, že jednak přijdete o státní podporu a dále že musí být vaše smlouva ukončena.

Pokud to opravdu uskutečníte, bude vám navíc stržen poplatek za předčasné ukončení smlouvy. Ten v současnosti u všech spořitelen činí 0,5 % z cílové částky. Pokud byste chtěli i poté využívat výhod stavebního spoření, museli byste si sjednat novou smlouvu a „vázací doba“ by začala běžet opět od nuly. Je však tento postup skutečně správný?

Kdo chce získat státní podporu ze stavebního spoření, musí spořit minimálně šest let (u smluv uzavřených do 31.12.2003 pět let). To je všeobecně velmi dobře známo. Zákon o stavebním spoření říká v § 12, že připsané zálohy státní podpory jsou na účtě účastníka pouze evidovány. Stavební spořitelna mu je může vyplatit pouze v případě, „pokud účastník po dobu šesti let (dříve pěti let) ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou“, nebo pokud - zjednodušeně řečeno – nečerpal v této době úvěr ze stavebního spoření. Nejsou-li tyto podmínky splněny, musí spořitelna zálohy státní podpory vrátit ministerstvu. Zákon však hovoří o lhůtě šesti (pěti) let pouze v souvislosti s výplatou státní podpory. O tom, že by smlouva musela být během tohoto období následkem nakládání s vkladem či s uspořenou částkou ukončena, zákon nic neříká. Nakládáním s vkladem zde máme na mysli výběr části naspořených prostředků. Není tedy zcela správné, když vám poradce či agent stavební spořitelny tvrdí, že po manipulaci s vkladem na účtě musí být vaše smlouva ukončena.

Kdyby bylo možné provádět předčasné nebo částečné výběry úspor, dalo by se stavební spoření využívat tak trochu jako bankovní spořicí účet. S vysokým úročením a s možností část prostředků z účtu kdykoli vybrat a pokračovat dál. V každém případě by majitel takového účtu tímto krokem ztratil do té doby připsanou státní podporu, jak vyplývá ze zákona. Zároveň by také začala šestiletá (pětiletá) vázací doba běžet znovu od začátku. Z části takto klientem vypovězeného vkladu by také zřejmě musel zaplatit onu sankční úhradu 0,5% z cílové částky. Měly by mu však zůstat stávající podmínky jeho smlouvy, tedy stávající tarif. Vzhledem k tomu, že starší tarify jsou u všech spořitelen bez výjimky pro účastníky nečerpající úvěr mnohem lépe úročené než tarify současné, je škoda je předčasně rušit. Tímto postupem by si je klient zachoval i do dalších let.

Teoreticky by mohl takto využívat - zneužívat stavební spoření „donekonečna“. Otázkou je, zda by mu byla zachována i výhodnější starší podoba státní podpory. Navíc po skončení prvních šesti či pěti let spoření by výběrem (který již není předčasný) části vkladu o státní podporu nepřišel. Neplatil by ani poplatek za předčasný výběr. Stavební spoření by mu měl jako spořicí účet s tříměsíční výpovědní lhůtou, ze kterého by mohl v případě potřeby kdykoli část prostředků vybrat, ovšem s tím, že i poté může dál spořit. V zákoně je stanoveno, že vyplacením zůstatku na účtu končí doba spoření. O ukončení smlouvy se však nehovoří.

Proč by tedy klient nemohl na tuto smlouvu spořit dál? V praxi to funguje většinou tak, že když klient požádá o vyplacení úspor, spořit již dále nemůže a smlouva je mu ukončena. Vrácení vkladu zpět klientovi se provádí zcela výjimečně, například při chybném zaúčtování. Stavební spořitelna například může akceptovat vrácení vkladu klientovi, který jej zašle omylem na jiný účet. Níže uvedené dotazy jsme předložili všem šesti stavebním spořitelnám. Ne všechny odpovědi byly přesvědčivé. Často se odvolávaly na to, že stavební spoření je účelové spoření, jehož cílem je shromažďovat prostředky na financování bydlení a ne sloužit střadatelům jako levný a výhodně úročený bankovní spořicí účet. Což je samozřejmě pravda.

Exekuce na účtu stavebního spoření

Všechny spořitelny však shodně potvrdily, že k ukončení smlouvy nedojde, pokud bylo nakládáno s vkladem z důvodu výkonu rozhodnutí postihující uspořenou částku, tj. exekuci. Tu může nařídit například finanční úřad, pokud poplatník řádně nezaplatil daně. Pak je postup následující: Státní podpora je vrácena Ministerstvu financí a klient má poté nárok na státní podporu z vkladů uskutečněných po tomto datu. Dnem nakládání s vkladem, tj. dnem provedení exekuce, pak začne znovu od počátku běžet zákonem stanovená pětiletá či šestiletá lhůta. Většina spořitelen uvedla, že hodnotící číslo se přepočte podle nového zůstatku. Wüstenrot stavební spořitelna údajně výši hodnotícího čísla nemění. Všechny spořitelny také potvrdily, že postup při nakládání s vkladem bude stejný u smluv sjednaných do 31.12.2003 i u smluv uzavřených podle novely po 1.1.2004.

A co na to říká Ministerstvo financí? Na dotazy, které jsme zaslali všem stavebním spořitelnám, nám z MFČR přišly následující odpovědi (vyznačeny tučně):



Odpovědi Ministerstva financí:

Pokud bude klient během prvních šesti (pěti) let spoření „nakládat s vkladem“, musí být poté jeho smlouva ukončena?

Uvažujeme situaci, kdy si v té době nepožádá o úvěr. 1/ Pokud ano, z jakého ustanovení zákona to vyplývá?

Ne, smlouva nemusí být ukončena. Klient nesmí v průběhu spoření převádět prostředky ze smlouvy na smlouvu.



2/ Pokud ne, jak by poté měla spořitelna naložit s jeho smlouvou?

- státní podpora bude podle zákona vrácena ministerstvu – bude ji pak moci klient na této smlouvě opět získávat za další roky spoření?

- „vázací doba“ šest (pět) let poté začne běžet od tohoto okamžiku zcela znovu „od nuly“, nebo ne?

Ano, státní podpora je vrácena ministerstvu a dojde k obnovení počátku běhu doby nezbytné pro vznik nároku na výplatu státní podpory.

- co se stane s hodnotícím číslem – mělo by se pouze přepočítat podle nového aktuálního zůstatku, nebo začít od nuly?

Stavební spořitelna by měla postupovat v souladu se svými Všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření, které způsob výpočtu tzv. hodnotícího čísla obvykle obsahují.



3/ Bude se postupovat jinak, pokud bude s vkladem nakládáno z důvodu výkonu rozhodnutí postihující uspořenou částku (exekuce)?

Ne, postup je obdobný jako při nakládání s vkladem.



4/ Existuje pro tuto situaci nějaký závazný výklad, kterým by se stavební spořitelny měly řídit?

Ano, ale jen pro daňové exekuce.



Řešení uveďte jak pro smlouvy sjednané do konce roku 2003, tak pro ty sjednávané podle novely.

Postup je platný obecně. Nerozhoduje datum uzavření smlouvy.

Shrnutí výše uvedeného

Konečné rozhodnutí tedy záleží na stavební spořitelně. Některé z nich skutečně mají ve svých všeobecných obchodních podmínkách stanoveno, že vypovědět pouze část vkladu není možné. U některých spořitelen však takové ustanovení nenaleznete! Zkuste se podívat do obchodních podmínek svého stavebního spoření. Pokud půjde o nějaký starší tarif s výhodnými úrokovými sazbami, v některých případech by bylo výhodné požádat spořitelnu o vyplacení části vkladu. Určitě pak v případě, kdy spoření trvá již déle než pět let. Bylo by zajímavé zjistit, jak by na toto přání spořitelna reagovala. Než to však budete zkoušet, musíte si dobře spočítat, zda se vám to vyplatí. Zda ztráta státní podpory a poplatky neučiní v daném případě z účtu vybrané prostředky příliš drahými. To se týká především účtů s nízkými zůstatky, kde absolutní výše státní podpory a poplatků tvoří značnou část celkové sumy vkladů a úroků.

Zkoušeli jste někdy požádat spořitelnu o vyplacení části vkladu z účtu stavebního spoření? Bylo vám vyhověno, nebo jste museli smlouvu ukončit? Jak vám to bylo odůvodněno?