Lidé v životopisech nejčastěji nadhodnocují dosažené vzdělání

Dosažené vzdělání: Matematicko-fyzikální fakulta UK, jazyk: němčina slovem i písmem úroveň C1, pracovní zkušenost: vedoucí týmu specialistů. To je v životopise.

A skutečnost? Jen pět semestrů na vysoké, úroveň němčiny slabá B1 a pozice programátor. Lidé nejčastěji "lžou" právě v dosaženém vzdělání, pracovním zařazení a jazykových znalostech.

Každý třetí životopis je nepravdivý

Může se hodit Máte jakýkoli dotaz k budoucímu či současnému zaměstnání? Nevíte jak správně napsat životopis? Vyzkoušejte poradnu jobDNES.cz.

Podle Zbyňka Zajíčka, partnera společnosti Screening Solutions, obsahuje zcela nepravdivé údaje 30 procent životopisů. A 40 procent dat v nich je zkreslených. Pokud se na to přijde, je uchazeč pro zaměstnavatele naprosto nedůvěryhodný. A zaměstnanec může dostat i výpověď.

Koho si firmy nechávají prověřovat nejvíce?

Většinou lidi nastupující do zaměstnání, kteří budou mít přístup k finančním prostředkům, k citlivým datům anebo k firemnímu know-how. Nemusí to být jen top manažeři, ale třeba i uklízečka, která v noci uklízí kancelář generálního ředitele. Některé společnosti si nechávají prověřit i stávající zaměstnance například v situaci, kdy obměňují tým nebo chtějí někoho povýšit.

Jaké firmy jsou vašimi častými klienty?

Finanční instituce, telefonní operátoři, nadnárodní společnosti a IT firmy. Poslední dobou i headhunterské společnosti, které hledají na trhu práce kandidáty do top managementu.

Bývají to velké korporace, ale třeba i malé podniky, které se rozmýšlejí mezi dvěma uchazeči na pozici generálního ředitele. Jsou to firmy, které chtějí snížit riziko, že zaměstnanci budou mít tendence zneužívat firemní informace.

Představte si, že podle průzkumů se na všech ekonomických podvodech v České republice v 50 procentech případů podílejí interní zaměstnanci. A začínají se hlásit také firmy, které posílají své pracovníky do jiných společností na správu serverů a úložišť a chtějí, aby klienti měli jistotu, že s jejich daty pracují solidní lidé.

Uchazeče o zaměstnání ve firmách často prověřují personalisté. V čem jste lepší?

Nenahrazujeme činnost personalistů, ale doplňujeme ji. Oni často spoléhají na informace ze životopisů nebo zavolají na telefony uvedené u referencí. A to může být třeba kamarád, který bude o pracovních výkonech uchazeče básnit. My podáme o člověku komplexní zprávu, která vychází nejen z úředních dokladů.

Jak takové ověřování informací konkrétně vypadá?

Firma zpracuje přehled pracovních pozic a podle rizikovosti se rozhodne, v jakém rozsahu se dotyční budou prověřovat. Pak nám zavolá a my se pustíme do práce. Potřebujeme souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlas s ověřením osobních údajů a informací a plnou moc, na základě které nám úřady data vydají.

Spolupracujeme s finančními úřady, vzdělávacími institucemi, registry a setkáváme se s minulými zaměstnavateli prověřovaných lidí. Všichni nám odpovídají na otázky ve speciálních dotaznících.

To znamená, že prověřovaný člověk vám dá souhlas?

Samozřejmě. Ověřování informací probíhá pouze po svolení prověřovaného. Nejsme detektivní agentura. My pouze zpracováváme data, která nám dotyčný dal, a zjišťujeme, zda jsou pravdivá.

A jak jsou lidé ochotní vám dávat plnou moc k "lustrování"? Přiznají se vám rovnou, že do životopisu napsali něco nepravdivého?

Tak s tím jsme se ještě nesetkali, že by se lidé rovnou přiznali. Spíše se snaží najít deset důvodů, proč screeningem neprojít. Říkají: Já přece nebudu dávat své osobní údaje nějaké třetí straně, aby mě prověřovala. Já vám tedy trestní rejstřík zítra přinesu.

Jenže na poště mu dají výpis z trestního rejstříku, ve kterém je nějaký záznam, a stačí barevná tiskárna, kde si naskenuje razítko, a udělá si snadno během 10 minut dokument bez záznamu. My za ověřené informace ručíme a firma si může být jistá, že jsou pravé.

Jaké lži nacházíte nejčastěji?

Většinou jsou to rozpory u referencí z minulých zaměstnání, u pozic, které lidé zastávali, často bývá zkreslené i dosažené vzdělání. U nás zatím nejsou běžné falešné diplomy, jako třeba ve Spojených státech, ale mnohdy zjistíme, že dotyčný sice studoval vysokou školu, ale neukončil ji.

Znám člověka, který ve své firmě tvrdí, že má vysokoškolský diplom, ale žádný ve skutečnosti nedostal. Nastoupil přitom na místo, kde bylo takové osvědčení podmínkou. Pořád tvrdí, že ho zapomněl doma, ale že ho jednou určitě donese. A už je tam šest let.

Jaké jsou další případy?

Častým problémem je také hodnověrnost uchazečů. Mnohdy nacházíme nesplacené závazky. Zjistíme třeba, že dotyčný neplatí alimenty na své děti, což firmě vlastně ani tak vadit nemusí, protože to se na pracovních výkonech neodrazí. Nicméně pokud by se to medializovalo, mohlo by to poškodit jméno firmy. Nebo se ukáže, že uchazeč je předlužený a hrozí, že bude mít motivaci k podvodům.

Skoro půlka manažerů si životopisy neověřuje Co ukázal průzkum Převážná většina českých manažerů, přesně 70 procent, považuje životopisy uchazečů obecně za nedůvěryhodné. Myslí si, že kandidáti v nich nadsazují. Ukázal to průzkum personální agentury Robert Half International.

"Téměř 60 procent manažerů uvádí, že uchazeči přehánějí v popisu skutečné náplně práce a zveličují své jazykové schopnosti," říká Aleš Křížek, ředitel společnosti Robert Half pro ČR.

Průzkum ukázal, že téměř polovina manažerů v tuzemsku si reference uchazečů nikdy neověřuje. V zahraničí je to přitom zcela běžné.

Při prohlížení životopisů se 67 procent českých šéfů zajímá především o profesní zkušenosti kandidáta. Pouhá dvě procenta porovnávají hlavně vzdělání zájemců.

Na co jste už při své práci narazil?

Takovou perličkou je třeba případ obchodního ředitele, který se šest let vydával za svého bratra. Měl ve svém trestním rejstříku nějaký záznam a byl hledán policií za ublížení na zdraví. Pak se rozhodl změnit místo a přišlo se na to.

Jistě si vzpomenete i na případ starý asi sedm let, kdy se zjistilo, že finanční ředitel jedné oděvní společnosti byl vlastně žena. Vzhledem k tomu, že to prošlo přes média, tak to tu značku samozřejmě velmi poškodilo.

Jak vám úřady vycházejí vstříc při ověřování údajů a jak dlouho takové vyšetřování trvá?

Problém je, že české úřady mají ze zákona dlouhou dobu na vydání informací, takže kompletní složku o prověřovaném člověku dodáme zhruba do měsíce. I když normálně bychom to měli do týdne.

Třeba v Americe to díky dokonalému systému mají i za jediný den. Proto poskytujeme klientům informace o stavu vyšetřování průběžně. Tento rok připravujeme spuštění webového portálu, na kterém budou firmy moci sledovat průběh naší práce.

Když přijdete na lži, nesrovnalosti, co se stane?

Předkládáme firmám pouze výsledky ověřování. Žádná doporučení ani hodnocení nedáváme. Je na nich, jak s dotyčným naloží. Pravděpodobně uchazeče nepřijmou. U zaměstnanců bývá problém, že by to mohlo poškodit značku, většinou se takové přestupky vyřeší tiše výpovědí, a to ještě na dohodu.

Chtějí od vás firmy také nějaké "choulostivější" informace o lidech?

My taková data nezjišťujeme, protože k tomu bychom už svolení od prověřovaného nedostali.

Kolik stojí screening pracovníků?

Kompletní ověření informací vyjde firmu zhruba do 20 tisíc korun. Když je jich více, je služba levnější. Uvažujeme také o tom, že bychom nabídli ověřování i pro samotné uchazeče. Za tři čtyři tisíce bychom jejich životopis doplnili o potvrzení o pravdivosti uváděných informací. Měli by před ostatními kandidáty výhodu.

A jaký je zájem o vaše služby?

Pomalu roste, jak se dostávají do povědomí. Měsíčně ověříme desítky lidí, v USA jsou to dva miliony. Češi jsou z dob komunismu přece jenom na nějaké "lustrování" hákliví. Proto se snažíme výhody Pre Employment Screeningu vysvětlovat na veřejných přednáškách nebo přímo ve firmách.