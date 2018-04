Má cenu si pojistit ušlý výdělek?

Nemoc nebo úraz v rodině je častým zdrojem nejistot nás všech - nejde jen o obavy o zdravotní stav, ale má i negativní vliv na na finanční situaci jednotlivce či rodiny. V období pracovní neschopnosti dochází k výraznému poklesu příjmů, pobyt v nemocnici bývá většinou spojen s neočekávanými výdaji. Vážnému narušení rodinného rozpočtu je ale možné se vyhnout.

V případě nemoci dostává člověk nemocenské dávky, které získává díky povinnému placení sociálního zabezpečení. Poskytované nemocenské dávky však nedosahují výše vašeho platu a tím se v době nemoci snižuje váš příjem. Abyste během pracovní neschopnosti netratili příliš mnoho, je možné sjednat v klasických pojišťovnách takzvané pojištění denních dávek. Za poměrně složitým a neznámým názvem se skrývá docela jednoduchá forma zabezpečení.

Kromě státních dávek, na které má každý poplatník sociálního zabezpečení nárok ze zákona, získává pojištěnec i peníze od komerční pojišťovny. Součet obou částek by ale neměl překročit průměrný příjem. Myslet si ovšem, že uzavřením takové pojistky si zajistíte standardní výši svých příjmů, by bylo chybou. Pojišťovny totiž nezačnou vyplácet peníze hned první den, kdy jste v pracovní neschopnosti. Při uzavírání pojistky se totiž ve smlouvě určuje čekací doba - takzvaná karenční lhůta - po jejímž uplynutí máte teprve nárok na vyplácení dávek. Většinou si můžete vybrat z několika různě dlouhých lhůt, ale obecně platí, že čím kratší dobu si pro uznání pojistné události vyberete, tím více peněz vás bude stát pojistné. Minimální karenční lhůta je osm dnů, ale její délka může být patnáct i devětadvacet dnů. Víte, že si můžete v případě nemoci můžete pojistit svůj ušlý výdělek? Odpověděla nám Jana Vyhlídalová, Account Director Proximity Pratur Ano, vím. Tuto službu nabízela Nationale Nederlanden. Jsem si jistá, že ji ve své nabídce bude mít více pojišťovacích společností. Zatím však svůj výdělek pojištěn nemám.

Pojistit si ušlý výdělek máte možnost ve dvou základních variantách - buď pro případ dlouhodobější pracovní neschopnosti nebo při pobytu v nemocnici. Jestliže sjednáváte pojištění pro pobyt v nemocnici prodlužuje se i čekací lhůta, po jejímž uplynutí máte nárok na pojistnou dávku. Obvykle se délka této lhůty pohybuje mezi dvěma až devíti měsíci.

Důležité je vědět, že pojišťovny vyplácejí peníze až zpětně po skončení nemoci, nikoliv ihned po uplynutí čekací lhůty. Při delší pracovní neschopnosti je možné požádat o zálohu, jinak se k pojistnému plnění dostanete až po skončení nemoci. Výše vyplácených dávek záleží na konkrétně sjednaných podmínkách ve smlouvě - minimální denní dávka činí většinou sto korun, maximální limity se pohybují na hranici patnáctiset až dvou tisíc korun. Kolik zaplatíte na pojistném vychází především z věku, pohlaví klienta, délce čekací lhůty a sjednané výši denní dávky.

Všeobecně platí, že pro lidi s nižšími příjmy je nemoc menším zásahem do jejich osobních či rodinných financí, protože výše poskytovaných státních nemocenských dávek je poměrně blízká jejich příjmu. Pro tuto skupinu zaměstnanců by bylo pojištění denních dávek zbytečným luxusem, který by se příliš nevyplatil.

Naopak pro lépe honorované zaměstnance je nemoc spíše noční můrou - ztráta části platu může být docela podstatná. Proto jsou nemocenské dávky poskytované komerčními pojišťovnami vhodné spíše pro lidi s vyššími příjmy. Výhodnost tohoto zabezpečení se ale projevuje zejména při dlouhodobější pracovní neschopnosti. S obyčejnou týdenní chřipkou u pojišťovny neuspějete.

Co myslíte vy? Vyplatí se pojistit si ušlý výdělek? Využíváte tohoto druhu pojištění? Sdělte nám svůj názor.