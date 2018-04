Má Raiffeisenbank skutečně nejlepší úroky?

Banku, prostřednictvím které hodláte operovat se svými penězi nebo využívat jejích služeb k investičním účelům, je radno si vybírat nejen podle toho, jak na vás zapůsobí její renomé. Důležitým kritériem je také kvalita služeb, které hodláte skutečně využívat. Očekáváte-li jisté zhodnocení svých financí i na běžném účtu, prostřednictvím termínovaného vkladu či depozitních směnek, jedním z nejdůležitějších hodnotících bodů pak pro vás bude pochopitelně výše úrokové sazby. Jak si v tomto ohledu stojí Raiffeisenbank, banka která na úrokových sazbách založila svou nejnovější reklamní kampaň?

Mezi běžnými účty EFEKT zabodoval, ale…

Pokud máte na svém běžném účtu vyšší zůstatky, bude vás možná zajímat, která banka vám nabídne jejich nejvýhodnější zhodnocení. Nezapomínejte však na fakt, že pokud porovnáte poplatky za operace a množství pohybů na běžném účtu s výší úrokové sazby, pak úroková sazba u běžného účtu představuje velice zanedbatelný faktor.

Chcete-li se dozvědět více informací o běžných účtech, naleznete je v naší specializované sekci na toto téma ZDE.

Podíváte-li se na rozdíly těchto úrokových sazeb mezi jednotlivými bankami, pak vás možná překvapí, že dosahují až přes 4 procenta. Jak je možné, že je rozdíl tak vysoký? Některé banky vám totiž vaše peníze na běžném účtu nezhodnotí vůbec - HVB Bank, jiné zase úrokovou sazbou až 3,3% - Raiffeisenbank, Komerční banka. Zmíněná 3,3 procenta jsou ovšem maximum, jaké můžete v souvislosti s běžným účtem vůbec získat a můžete jej využít teprve ve chvíli, pokud je zůstatek na vašem účtu nejméně 500 000 korun.

Pokud zůstatek na vašem účtu dosahuje podstatně nižších hodnot, například do 20 tisíc, je Raiffeisenbank jasným favoritem, který vám v tomto pásmu nabídne úrokovou sazbu 2,5%. Na druhou stranu, je důležité, abyste si uvědomili, že je konto EFEKT spíše spořícím než běžným účtem a je tedy nevýhodné pro toho, kdo hodlá účet využívat k běžným operacím. Poplatky spojené například s převodem peněz (ať už v rámci Raiffeisenbank nebo do jiné banky), jsou totiž dvakrát vyšší než u běžných účtů jiných bank.

Vybrané banky Osobní účet - úrokové sazby (částky v Kč) Raiffeisenbank (Konto EFEKT) 2,5% do 20 000 3% nad 100 000 3,3% nad 500 000 ČSOB 0,75% do 25 000 1,2% nad 25 000 KB (A - konto) 0,5% do 50 000 1,75% nad 50 000 2,85% nad 150 000 3,3% nad 500 000 Česká spořitelna 0,5% Union Banka 1,25% do 30 000 2% nad 60 000 HVB Bank 0% GE Capital Bank 0,5% Citibank 0,5% eBanka 0,25% do 100 000 0,5% ad 100 000 Živnostenská banka 0,5%

Třetí místo v kategorii termínovaných vkladů

Chcete se dozvědět více o termínovaných vkladech? Zaměřme se teď na termínované vklady, tedy na efektivní zhodnocení finančních prostředků na základě jejich uložení na pevný termín s výběrem v den splatnosti.

Jak máte možnost posoudit z následující tabulky, rozdíly mezi úrokovými sazbami jednotlivých bank nejsou již tolik markantní, ale na druhou stranu ani nijak zanedbatelné. Nejvyššího možného zhodnocení můžete tentokrát dosáhnout u HVB Bank, která vám zaručí, pokud budete chtít zúročit více než 1 milion na 5 let, až 4,85 procent. Když se podíváme na částku přístupnější širšímu okruhu klientů, například na 100 000 korun, konkrétně na 1 rok, zjistíme, že se Raiffeisenbank opět nalézá v první trojici bank. Nejvyšší úrok (3,4%) vám nabídne Union banka, následuje Živnostenská banka a Raiffeisenbank je tentokrát třetí. Naopak nejhorší se jeví ČSOB, která svými 2,1% určitě žádného majitele účtu nenadchne.

Termínované vklady - úrokové sazby Vybrané banky 100 000 Kč na 1 rok nad 500 000 Kč na 1 rok maximální možný úrok Raiffeisenbank 2,9% 3,55% 4,3% (3 roky nad 1 mil.) ČSOB 2,1% 2,9% 3,35% (4 roky nad 3 mil.) Komerční banka 2,11% 2,91% 4,09% (5 let od 1 mil.) Česká spořitelna 2,8% 3,55% 4,25% (4 roky nad 500 tis.) Union Banka (vklad Klasik) 3,4% 3,7% 4,3% (4 roky od 500 tis.) HVB Bank 2,8% 3,25% 4,85% (5 let od 1 mil.) GE Capital Bank 2,1% 3% 3,1% (0,5 roku od 1 mil.) Citibank 2,52% 3,22% 4,48% (5 let od 5 mil.) eBanka 2,48% 3,25% 3,45% (1 rok nad 1 mil.) Živnostenská banka 3,06% 3,36% 3,56% (1 rok nad 1 mil.)

Depozitní směnky: Raiffeisen jasně vede

Pokud dáváte před termínovanými vklady přednost rizikovějším, avšak výnosnějším depozitním směnkám, diferencujme si jednotlivé banky také z tohoto hlediska. Co se týče depozitních směnek, tedy převoditelných cenných papírů, kterými můžete dokonce platit svým obchodním partnerům, pak v tomto bodě má jasně navrch právě Raiffeisenbank. Tato banka totiž nabízí největší maximální zúročení a to ve výši 4,4% (škoda, že až při částce nad 1 milion na 3 roky). Současně je, jak svými 3 procenty při sumě 100 tisíc na 1 rok, tak 3,65 % - částka nad půl milionu na 1 rok, opět o pár kroků ve předu před ostatními. Největším konkurentem je jí tentokrát opět Čeká spořitelna (3,55%) a banka Union (3,5%), nejmenší konkurenci zas představuje ČSOB se svými 3,1%.

Depozitní směnky - úrokové sazby Vybrané banky, které depoz. směnky nabízejí 100 000 Kč na 1 rok nad 500 000 Kč na 1 rok maximální možný úrok Raiffeisenbank 3% 3,65% 4,4% (3 roky nad 1 mil.Kč) ČSOB 2,3% 3,1% 3,30% (1 rok nad 3 mil.Kč) Komerční banka - 3,11% 3,11% (1 rok) Česká spořitelna - 3,55% 3,55%(1 rok nad 500 tis.Kč) Union Banka 2,8% 3,5% 3,5% (1 rok nad 500 tis.Kč) HVB Bank 2,85% 3,3% 3,45% (1 rok nad 1 mil.Kč)

Jak jste se mohli přesvědčit, zvláště výhodnou nabídku poskytuje Raiffeisenbank pouze v případě depozitních směnek. V ostatních dvou kritériích, hodnotících výhodnost produktů podle úrokových sazeb, vyšla Raiffeisenbank spíše jako průměrný sok ostatních bank, jehož nabídka není v konkurenčním prostředí nikterak zázračná. Co z toho plyne? Ne každá reklama, která vypadá na první pohled zajímavě, vždy nabízí skutečně zajímavý produkt.

Vyzkoušeli jste někdy nějaký produkt jen proto, že vás zaujal v reklamě? Nebo patříte mezi nedůvěřivější spotřebitele, kteří si každou zajímavou informaci raději nejprve prověří? Těšíme se na váš názor.