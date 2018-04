Má smysl investovat do fondu fondů?

Minulý rok nám, kromě jiného, přinesl i nové možnosti investování. Jednou z nich byl vznik českých fondů fondů. První český fond fondů, IPB fond fondů, založený První investiční společností, začal prodávat své podílové listy v listopadu roku 1999. Na další fond fondů (dále jen FF) jsme si museli počkat až do září 2000, kdy SIS začala prodávat podílové listy Globaltrend fond fondů. Dosavadní nabídku v této kategorii podílových fondů zkompletovala IKS svým IKS fondem fondů koncem října 2000.

Má ale smysl investovat do FF? Není vhodnější si vytvořit vlastní portfolio fondů, které si budeme sami bezplatně spravovat? Abychom byli schopni odpovědět na tyto otázky, zamysleme se nad výhodami a nevýhodami FF.

Výhody FF:

Za hlavní výhodu FF je považována vysoká míra diverzifikace rizika. Někteří investoři se domnívají, že dostatečnou diverzifikaci rizika zaručuje investice do jediného fondu. To však není pravda - ukazuje se totiž, že riziko investice je do značné míry určováno samotným výběrem podílového fondu. Jednotlivé fondy mají různou investiční strategii (především co se týče regionu investování a struktury portfolia), kterou musí více či méně dodržovat. FF, vlastnící ve svém portfoliu více fondů, které se liší svojí investiční strategií, tak představuje výrazné snížení rizika.

Další výhodou FF je kvalifikovaný výběr fondů v portfoliu, založený většinou na osobních kontaktech s portfolio manažéry a na detailní znalosti portfolia jednotlivých fondů. FF tak disponuje informacemi, ke kterým se normální podílník dostane jen stěží, a navíc s vysokými náklady.

Mnoho menších investorů volí FF pro nízkou velikost počáteční investice (v případě IPB fondů fondů a IKS fondu fondů 5000 Kč, u Globaltrendu 30000 Kč) i dalších investic. Malý investor má pomocí FF možnost získat diverzifikované portfolio zahraničních fondů, které by sám musel pořizovat řádově za statisíce až milióny korun. Výhoda FF vynikne v případě pravidelných investic, kdy podílník může pravidelně investovat již od 500 Kč měsíčně (v případě IKS).

Nezanedbatelnou výhodou FF je úspora času a papírování, které by jinak individuální investor musel věnovat tvorbě a správě vlastního portfolia fondů. Pro korunového investora navíc odpadají starosti s konverzí korun do cizích měn. Ze všech výše uvedených skutečností by se mohlo zdát, že FF je ideální investiční nástroj takřka pro každého. Nic ale není zadarmo a právě poplatky fondů tento názor přinejmenším korigují.

Nevýhody FF – poplatky:

Při investování do FF totiž platíte poplatky dvakrát – jednak poplatky ve FF, jednak poplatky ve fondech, které FF nakoupil. České FF si účtují poplatek za správu v intervalu od 1,5% do 1,65%, navíc musíte zaplatit poplatek při nákupu podílového listu v intervalu ve výši 3,0% až 3,5%. Výše poplatků českých fondů je ve srovnání se světovými FF, které si účtují pouze poplatky za správu a to ve výši okolo 1%, neúměrně vysoká. Některé zahraniční FF (Vanguard, T. Rowe Price, Fidelity Investments) si dokonce účtují nulové poplatky za správu. Jak je to možné? Tyto fondy investují pouze do fondů své mateřské společnosti, která spokojeně vyžije z jednoho poplatku, a proto si nemusí účtovat dvoje poplatky. České fondy fondů sice investují převážně do zahraničních akciových a dluhopisových fondů (k nákupu podílových listů sesterských fondů dochází spíše sporadicky), přesto jsou poplatky za správu neúměrně vysoké.

O tom nás může přesvědčit následující příklad: Investor investuje na tři roky 100 000 Kč do FF s vstupními poplatky 3,0% a s poplatky za správu 1,5%, který zakoupil zahraniční fondy, které si účtují v průměru 1,5% ročně. Celkové roční náklady pro podílníka jsou tedy rovny 4% (3,0%/3+1,5%+1,5%). Investiční horizont v délce tří let zhruba odpovídá složení portfolia českých FF, které investují především do akciových a dluhopisových fondů. Aby český podílník získal nulový průměrný roční výnos, musely by zahraniční fondy obsažené v portfoliu vydělat každý rok v průměru více jak čtyři procenta. Pokud by měl český podílník získat deset procent ročního výnosu, musely by zahraniční fondy dosáhnout v průměru výkonnosti 15%. Je zřejmé, že takto vysoké výkonnosti lze dlouhodobě dosahovat jen stěží.

Rozdíl mezi čistými výnosem pro podílníka FF a čistým výnosem, kterého by podílník dosáhl při individuálním investování 100 000 Kč do zahraničních fondů znázorňuje následující graf. Abstrahujeme v něm od vstupních a výstupních poplatků a počítáme pouze poplatky za správu – ve FF i v zahraničním fondu ve výši 1,5%. Dále předpokládáme, že zahraniční fondy zhodnocují své portfolio dlouhodobě udržitelným tempem 8% ročně. Po deseti letech má podílník FF o 26 000Kč méně než investor, který si vytvořil vlastní portfolio fondů.

Vliv výše poplatků českých FF na jejich výkonnost je patrný i z následující tabulky, ve které srovnáváme skutečnou výkonnost českých FF s výkonností českých smíšených podílových fondů.

Typy fondů 1 týden 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok Fondy fondů 0,26% -6,23% -13,40% -11,73% -7,70% Smíšené fondy 0,82% -0,22% -2,17% -5,34% -3,06%

Má tedy smysl investovat do FF? Odpověď zní: Do českých FF má smysl investovat pouze tehdy, pokud investování příliš nerozumíte a pokud investujete velmi malé částky. Pokud investování nerozumíte a investujete vyšší částky, je rozhodně lepší si vybrat zahraniční FF, kde minimální počáteční investice začíná od 1000 USD a další vklady od 50 USD. Pokud rozumíte fungování finančních trhů, máte k dispozici velké částky (500 000 Kč a výše) a máte čas věnovat se svému portfoliu, neváhejte a vytvořte si vlastní portfolio 3-5 fondů, které poskytuje dostatečnou diverzifikaci rizika.

Myslíte si, že se v Čechách dočkáme fondů fondů s nulovými poplatky? Investujete raději do fondů fondů nebo do smíšených fondů? Pište nám své názory.