Má smysl investovat do smíšeného fondu?

Díky kupónové privatizaci je většina fondů v Čechách smíšenými fondy. Více jak čtyři desítky smíšených fondů spravuje majetek ve výši zhruba 35 miliard korun. Tyto fondy jsou značně nesourodé a mnohdy skladba portfolia fondu neodpovídá tomu, že fond je nazýván smíšeným. Například fond Newton Euro investuje výlučně do akcií, dluhopis bychom v portfoliu hledali marně. Fond ISČS-Český OPF zase naopak investuje pouze do dluhopisů a termínovaných účtů.

Opravdový smíšený fond (nebo také někdy nazývaný balancovaný fond) by měl být smíšený nejen jménem. To znamená, že by jeho aktiva měla být rozdělena v určitém poměru mezi akcie a dluhopisy. Tento poměr může být buď fixní nebo proměnlivý podle toho, v jaké fázi je právě trh a jaký vývoj trhu očekává portfolio manažér v blízkém budoucnu. Pokud si manažér takového smíšeného fondu myslí, že akciový trh má svůj vrchol za sebou a že růst akcií bude vystřídán korekcí, sníží podíl akcií v portfoliu a zvýší podíl dluhopisů. Ale ani portfolio manažér smíšeného fondu s fixním poměrem akcií a dluhopisů v portfoliu není bez práce. S kolísáním cen akcií se mění akciová váha portfolia. K tomu, aby poměr mezi akciemi a dluhopisy zůstal na požadované úrovni, musí fond aktivně prodávat/nakupovat akcie.

Srovnejme nyní investici do jednoho smíšeného fondu s investicí do dvou fondů, z čehož je jeden akciový a jeden dluhopisový.

Investice do jediného fondu má tyto výhody:

1. Investor má snadný přehled o svém majetku – namísto dvou fondů sleduje pouze fond jediný, což přináší především úsporu času.

2. Investor nemusí řídit riziko svého portfolia. Jak již bylo uvedeno při růstu akcií dochází k růstu podílu akciového fondu na celkovém majetku a tudíž se portfolio stává rizikovějším. K zachování původní výše rizika by investor měl prodat část podílových listů akciového fondu a za získané peníze nakoupit podílové listy dluhopisového fondu. Tato operace by byla samozřejmě značně nákladná – ať již z hlediska vstupních a výstupních poplatků, tak i z hlediska zdanění dosažených výnosů.

3. Portfolio manažér smíšeného fondu má obvykle lepší přehled o trhu a bohatší zkušenosti než individuální investor. V případě, že poměr akcií a dluhopisů v portfoliu je flexibilní, může tyto své zkušenosti využít k dosažení nadprůměrného zisku. I kdyby individuální investor tyto znalosti měl, bude pro něj časté přestupování mezi akciovým a dluhopisovým fondem značně nákladná záležitost.

Jaké jsou naopak nevýhody smíšeného fondu?

1. První nevýhodou je skutečnost, že smíšené fondy jsou dražší než portfolio složené z akciového fondu a dluhopisového fondu. I když odhlédneme od abnormálně vysokých poplatků za odkup smíšeného fondu, které jsou důsledkem obav z rychlého úprku z kupónových fondů po jejich otevření, investice do jediného fondu vyjde dráž než do dvou fondů. V následující tabulce jsou srovnány průměrné poplatky českých smíšených fondů s poplatky, které by stálo portfolio dluhopisového a akciového fondu v poměru 1:1. Při vstupu zaplatíte zhruba 0,7% více a na poplatku za správu každý rok o 0,2% více.

Typ fondu Poplatek za prodej Poplatek za správu Smíšené fondy 1.78% 1.85% Akciové fondy 1.42% 1.82% Dluhopisové fondy 0.67% 1.40% Portfolio (akciový+dluhopisový fond) 1.04% 1.61%

2. Výhodou rozdělení investice do akciového a dluhopisového fondu může být i to, že portfolio manažér akciového fondu má více informací o akciovém trhu a více času ho sledovat než jeho kolega ze smíšeného fondu. To samé lze říci i o portfolio manažéru dluhopisového fondu. Výkonnost portfolia složeného ze dvou fondů by tak v průměry měla být vyšší než výkonnost smíšeného fondu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že na titulní otázku nelze jasně odpovědět. Obecně lze říci, že smíšené fondy jsou ideální pro investory, kteří buď investují jen malou částku (do 50 000 Kč) a nebo příliš nerozumí finančním trhům. Pokud máte k dispozici 100 000 Kč a větší částku, a pokud finanční trhy pro Vás nejsou španělskou vesnicí, vyplatí se Vám investovat do dvou fondů. Pak je ale nutné, abyste jednou za čas zhodnotili vývoj portfolia a přiměřeně upravili váhu dluhopisového fondu ve svém portfoliu. Tento úkol je ale občas obtížný z psychologického hlediska – mnozí investoři nejsou ochotni se vzdát akcií, když jim přinesli vysoký zisk, a naopak se akcií zbavují poté, co zaznamenali ztráty.

Jaký je Váš názor na české smíšené fondy? Považujete je pravěké dinosaury před vymřením nebo za vážné konkurenty akciových fondů? Napište nám svůj názor!