Magická hranice překonána!

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ČSOB Výnosový 1 138 mil. 1. IN Restituční -112 mil. IKS Peněžní trh 106 mil. IKS Globální -74 mil. ISČS Sporoinvest 100 mil. 1. IN Výnosový -33 mil. Akciové fondy ISČS Sporotrend -0,65% ČPI Farmacie a biotechnologie -4,18% AKRO Svět -0,88% ČSOB Evropský akciový -4,16% 1. IN Akciový -0,94% AKRO Eurotech -3,85% Dluhopisové fondy ISČS Sporobond 0,29% IKS Plus bondový -0,28% ČSOB Český dluhop. 0,11% ISČS Trendbond -0,24% ČPI Státních dluhopisů 0,08% 1. IN Dluhopisový -0,1% Fondy peněžního trhu 1. IN Peněžní trh 0,24% Akro Obligace -0,8% ŽB Sporokonto 0,14% ČPI Peněžní 0,03% IKS Peněžní trh 0,12% ČSOB Český pen. 0,03 Fondy fondů IKS Fond fondů -2,06% 1. IN Fond fondů -2,23% ISČS Globaltrend -2,41% Smíšené fondy ISČS Český 0,21% ČSOB Smíšený -2,25% ISČS Výnosový 0,2%