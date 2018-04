Magický trojúhelník investic – výnos, riziko a likvidita

Výnos

Asi je intuitivně jasné, jak chápat výnosy z investic. Investujeme-li do fondů 100 000 Kč a jestliže investici za rok zlikvidníme a utržíme 102 900 Kč, vydělali jsme 2900 Kč, tedy 2,9 %. Při investici do fondů jsme výnosu dosáhli proto, že fond dosáhl zisku díky investicím do dluhopisů a akcií. Z investovaných peněz inkasoval výplaty kupónů z dluhopisů a dividendy z akcií a dále mohl vydělat na rozdílných cenách nákupu a prodeje jednotlivých cenných papírů. Mohl koupit nějakou akcii levně a po několika měsících ji se ziskem prodat.

Jako investora nás ani tak moc nezajímá způsob, jak fond vydělal, ale zajímá nás výsledek – kolik jsme vydělali my. Zajímá nás čistý výnos.

Příklad: Investujeme 100 000 Kč do fondu, kde je vstupní poplatek 2 % z investované částky a fond za rok vydělal 5 %. Jaký bude náš čistý výnos? Investovali jsme 100 000 Kč, ale do fondu přišlo pouze 98 000 Kč, protože 2000 Kč jsou poplatky fondu. Těchto 98 000 Kč se zhodnotilo o 5 % a po roce máme k dispozici 102 900 Kč. Čistý výnos závisí nejen na tom, kolik vydělala investice jako taková, ale také na poplatcích, které musíme zaplatit, na státních podporách, které dostáváme, na zaplacených daních a na daňové úspoře. Všechny tyto faktory je třeba brát v úvahu a zahrnout je do svého rozhodování.

Nejprůhlednější z hlediska výnosu je čistý výnos, který se všemi těmito faktory počítá. Poplatky pochopitelně snižují výnos investic, protože se musíme o svoje výnosy s někým dělit. Část výnosu se platí někomu jinému.

Jaký by byl čistý výnos investované částky, pokud bychom investovali do fondu, který by vynášel 5 % ročně? Zkusme spočítat příklad v případě, že bude vstupní poplatek 2 % a dále se nebude platit žádný manažerský. A ještě v případě, že se nebude platit žádný vstupní, ale manažerský bude 0,5 % ročně. Která investice bude v jakém čase lepší?

Graf ukazuje čistý výnos investice po zohlednění poplatků. Vliv vstupního poplatku s postupem času klesá. Vstupní poplatek se zaplatil na počátku a dále se již neplatí. Proto je čistý výnos na počátku nejnižší a s postupem času roste. Jako by se vstupní poplatek v čase umořoval. Hrubý výnos fondu (před započtením poplatků) je 5 %. S postupem času se k této hodnotě blížíme. Hledáte informace o investování do podílových fondů? Navštivte tuto SPECIÁLNÍ SEKCI.

Tento jev se dá zobecnit. V dlouhodobém horizontu je důležitý výnos (a poplatky, které tento výnos snižují). Malý význam mají počáteční poplatky. (U stavebního spoření a penzijního připojištění si později ukážeme, že vliv podpor také klesá. Důležitý je hlavně roční výnos.)

Poplatky nepříjemně snižují výnos investice. Při výběru investice jsou poplatky důležitým faktorem výběru. Jedno investiční heslo praví, že jediné, co je jisté při volbě investice (např. fondu) jsou poplatky. Vysoké poplatky (transakční) jsou Předchozí díly našeho seriálu, který se zabývá finančním plánováním, naleznete zde: 1. díl: Finanční plánování - alfa a omega osobních financí 2. díl: Typické cíle ve finančním plánování, hodnota cíle v čase 3. díl: Hodnota cílů finančního plánování v čase 4. díl: Spoření a investování v inflačním prostředí 5. díl: Nebezpečí na cestě za cílem a jak jim čelit Příští díl bude na téma: Likvidita investic důvodem, proč se nedoporučuje časté obchodování. Proč se nedoporučuje aktivně obchodovat s akciemi, snažit se hledat vhodné příležitosti a snažit se překonat trh. I kdyby se nám podařilo překonat trh, poplatky by výnosy buď snížily nebo dokonce dostaly do ztráty.

Podobně jako poplatky, i daně snižují výnos investice. Daň je stejně jako poplatek částka, která se musí zaplatit. V případě poplatku se platí např. zprostředkovateli nebo správcovské společnosti, v případě daně se platí státu. Např. daň z termínovaných vkladů je 15 % a platí se při vyplácení výnosů. Chceme-li např. vložit 100 000 Kč na termínovaný vklad s výnosem 2,5 % na jeden rok, bude náš výnos na konci roku 2500 Kč. Z tohoto výnosu zaplatíme daň 15 %, tedy 375 Kč. Náš čistý výnos bude 2125 Kč. V procentuálním vyjádření to je 2,125 %. Původní výnos 2,5 % se vlivem daní snížil na 2,125 %.

Při porovnávání investic je třeba dbát opět na čistý výnos, tedy po zohlednění daní. Protože se všude uvádí výnos hrubý (před zohledněním daní), musíme si čistý sami spočítat.

Jaký je z pohledu na investice váš sklon k riziku? Jste ochotni podstoupit určité riziko s vidinou vyššího výnosu? Nebo je u vás naopak bezpečnost vaší investice na prvním místě? Těšíme se na vaše názory.