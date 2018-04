Manažer údržby je ale také současně zodpovědný za preventivní údržbu všech zařízení. To znamená, že dohlíží na provedení potřebných oprav i na celkovou údržbu budov. Dále nese zodpovědnost za prevenci a bezpečnost práce. Do jeho kompetence spadá tvorba a kontrola plánů, které zaručují potřebnou údržbu a zároveň napomáhají při optimalizaci výroby. Maintenance Manager objednává a kontroluje provedení údržbářských služeb od dodavatelů.

Dbá na to, aby byl každý zaměstnanec řádně zaškolen na nových výrobních zařízeních. S tím také souvisí odpovědnost za implementaci a dodržování bezpečnostních standardů a procedur s daným zařízením. Maintenance Manager by měl mít za sebou několik let praxe v oddělení údržby, technické vzdělání se zkušenostmi nejen z oblasti elektrické údržby, ale také zkušenosti s různými nástroji a nářadím. Finanční ohodnocení na takové pozici se pohybuje od 30 000 korun měsíčně u menších společností.